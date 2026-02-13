FOTO Maskenbal u Pulskoj Areni je kao iz bajke: Djeca su oduševila kreativnim kostimima

Ulaz u Arenu bio je otvoren za sve sudionike već od prijepodnevnih sati, a službeni dio programa započeo je mimohodom i prozivkom maskiranih skupina, nakon čega je uslijedila povorka kroz amfiteatar. Djeca su, uz maštovite kostime inspirirane različitim temama – od svemirskih astronauta i raketa do šarenog voća i životinjskih likova – još jednom pokazala kreativnost i radost sudjelovanja. | Foto: SASA MILJEVIC/PIXSELL