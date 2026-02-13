Obavijesti

MAŠTOVITO I VESELO!

FOTO Maskenbal u Pulskoj Areni je kao iz bajke: Djeca su oduševila kreativnim kostimima

Pulska Arena, jedan od najprepoznatljivijih simbola grada Pule, danas je vrvjela smijehom, bojama i veseljem zahvaljujući tradicionalnom 25. po redu Dječjem karnevalu – velikom maskenbalu kojem su sudjelovala djeca pulskih vrtića i osnovnih škola
Na sunčan petak, unatoč kišnim danima koji su prethodili, gotovo 1 300 mališana u karnevalskim kostimima sudjelovalo je u povorci kroz arenu. Svako dijete ponosno je pokazivalo svoju maštovitu odjeću koju su zajedno s odgojiteljima i roditeljima pripremili za ovu posebnu prigodu. | Foto: SASA MILJEVIC/PIXSELL
