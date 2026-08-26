FOTO Znate li da danas vaš pas slavi svoj dan? Šaljite nam fotke svojih preslatkih njuškica

Međunarodni dan pasa je odlična prilika da ih stavimo u prvi plan i pokažemo koliko nam znače. Od preslatkih štenaca do ozbiljnih psećih faca, svaki pas ima svoju priču, karakter i ono nešto zbog čega ga njegovi ljudi obožavaju.

Zato, ako imate fotku svog četveronožnog prijatelja koju jednostavno morate pokazati - pošaljite nam je! Rado ćemo zaviriti u vaše male i velike pseće svjetove i pokazati ih i drugim čitateljima.

U galeriji niže pogledajte preslatke četveronožne prijatelje naših čitatelja i pronađite svoje favorite.