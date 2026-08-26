Danas slavimo najvjernije prijatelje - pse! Zato nam pokažite svoje četveronožne ljubimce i pošaljite njihove najdraže fotke - možda baš vaš pas osvane u našoj galeriji!
Danas su oni glavne zvijezde
FOTO Znate li da danas vaš pas slavi svoj dan? Šaljite nam fotke svojih preslatkih njuškica
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Međunarodni dan pasa je odlična prilika da ih stavimo u prvi plan i pokažemo koliko nam znače. Od preslatkih štenaca do ozbiljnih psećih faca, svaki pas ima svoju priču, karakter i ono nešto zbog čega ga njegovi ljudi obožavaju.
Zato, ako imate fotku svog četveronožnog prijatelja koju jednostavno morate pokazati - pošaljite nam je! Rado ćemo zaviriti u vaše male i velike pseće svjetove i pokazati ih i drugim čitateljima.
U galeriji niže pogledajte preslatke četveronožne prijatelje naših čitatelja i pronađite svoje favorite.
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