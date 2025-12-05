FOTO Melissa uči za medicinsku sestru, ali tko će uz nju uopće htjeti ozdraviti?

Ako još ne pratite ovu ljepoticu, možda je pravo vrijeme da to učinite. Ova američka manekenka i influencerica neprestano osvaja svoje pratitelje kombinacijom glamura i osobnog šarma
Melissa Riso (39) je američka influencerica koja osvaja Instagram sa svojih 1,3 milijuna pratitelja. S više od 1.900 objava, njezin profil je prava kombinacija glamura, lifestylea i profesionalnih pothvata.
Ali Melissa nije samo lijepo lica na ekranu. Ona je poduzetnica, voditeljica podcasta Talk & Tinis, studentica i agentica za nekretnine.
Ova raznolikost čini je primjerom moderne influencerice koja spaja osobni brend, profesionalni razvoj i kreativni sadržaj.
Na Instagramu, Melissa dijeli svoj život kroz glamurozne fotografije, modne kombinacije i profesionalne uspjehe, stvarajući dojam dostupnosti i autentičnosti. Njezin profil je idealno mjesto za inspiraciju svima koji žele pratiti nekoga tko kombinira stil, poslovnu ambiciju i osobni rast.
Melissa Riso je dokaz da influencerica može biti više od lijepih fotografija, može biti mentorica, inspiracija i uzor za balansiranje života i karijere.
