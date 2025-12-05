Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NEVJEROJATNO LIJEPA

FOTO Melissa uči za medicinsku sestru, ali tko će uz nju uopće htjeti ozdraviti?

Ako još ne pratite ovu ljepoticu, možda je pravo vrijeme da to učinite. Ova američka manekenka i influencerica neprestano osvaja svoje pratitelje kombinacijom glamura i osobnog šarma
FOTO Melissa uči za medicinsku sestru, ali tko će uz nju uopće htjeti ozdraviti?
Melissa Riso (39) je američka influencerica koja osvaja Instagram sa svojih 1,3 milijuna pratitelja. S više od 1.900 objava, njezin profil je prava kombinacija glamura, lifestylea i profesionalnih pothvata. | Foto: Instagram
1/46
Melissa Riso (39) je američka influencerica koja osvaja Instagram sa svojih 1,3 milijuna pratitelja. S više od 1.900 objava, njezin profil je prava kombinacija glamura, lifestylea i profesionalnih pothvata. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025