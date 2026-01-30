Obavijesti

Galerija

Komentari 0
JEDNOM GODIŠNJE!

FOTO Minerali, fosili i biološke raznolikosti: Noć muzeja u Prirodoslovnom muzeju

Zagrebački Prirodoslovni muzej i ove se godine uključio u manifestaciju Noć muzeja, otvorivši svoja vrata brojnim posjetiteljima željnima drukčijeg muzejskog iskustva, ovaj puta iza radnog vremena
Zagreb: Noć muzeja u Prirodoslovnom muzeju
Posjetitelji su imali priliku razgledati stalni postav i tematske izložbe u neuobičajenom ambijentu. Noćna šetnja kroz svijet minerala, fosila i biološke raznolikosti privukla je brojne obitelji i mlade. | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
1/22
Posjetitelji su imali priliku razgledati stalni postav i tematske izložbe u neuobičajenom ambijentu. Noćna šetnja kroz svijet minerala, fosila i biološke raznolikosti privukla je brojne obitelji i mlade. | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026