FOTO Minerali, fosili i biološke raznolikosti: Noć muzeja u Prirodoslovnom muzeju

Zagrebački Prirodoslovni muzej i ove se godine uključio u manifestaciju Noć muzeja, otvorivši svoja vrata brojnim posjetiteljima željnima drukčijeg muzejskog iskustva, ovaj puta iza radnog vremena
Posjetitelji su imali priliku razgledati stalni postav i tematske izložbe u neuobičajenom ambijentu. Noćna šetnja kroz svijet minerala, fosila i biološke raznolikosti privukla je brojne obitelji i mlade.
Noć muzeja već se godinama profilira kao događaj koji kulturu približava široj publici, a Prirodoslovni muzej u Zagrebu pokazao je kako znanstveni sadržaji mogu biti jednako atraktivni i izvan klasičnih obrazovnih okvira. Uz opuštenu atmosferu i velik interes publike, muzej je osigurao odličan večernji izlazak.
Za Noć muzeja 2026. u Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu, muzej je otvoren u večernjim satima tijekom manifestacije — uz prijave na termine u 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 i 22:00 sata te slobodan ulaz za posjetitelje koji mogu razgledati stalni postav nakon 22:00. Muzej je otvoren do 1 ujutro.
