POZNATA PO DRUGAČIJEM STILU

FOTO Mlada ljepotica obožava vintage stil - u retro krpicama donosi seksepil iz 1950-ih

Claudia Lou (21) postala je viralna zahvaljujući svojoj neobičnoj strasti prema modi i kulturi 1950-ih godina. Claudia je posljednjih nekoliko godina neumorno gradila veliku kolekciju vintage odjeće i predmeta iz 1950-ih čije fotografije obožava pokazati na svojim društvenim mrežama
Claudia kaže da je na odjeću potrošila oko 10.000 britanskih funti (oko približno 12 000 eura) kupujući rijetke komade putem internetskih platformi i na događanjima posvećenim vintage modi. | Foto: Instagram/_claudialou
