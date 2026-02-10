FOTO Mlada ljepotica obožava vintage stil - u retro krpicama donosi seksepil iz 1950-ih

Claudia Lou se svojom strašću ističe u svijetu vintage mode jer ne prikuplja tek nekoliko odjevnih predmeta – njezina kolekcija uključuje odjeću, modne dodatke i druge autentične dodatke iz sredine 20. stoljeća, a mnogi komadi potječu iz originalnog razdoblja 1950-ih. Predmete nabavlja na platformama kao što su eBay i Facebook Marketplace, ali i na specijaliziranim događanjima za kolekcionare vintage mode. | Foto: Instagram/_claudialou