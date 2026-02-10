FOTO Mlada ljepotica obožava vintage stil - u retro krpicama donosi seksepil iz 1950-ih

Claudia Lou (21) postala je viralna zahvaljujući svojoj neobičnoj strasti prema modi i kulturi 1950-ih godina. Claudia je posljednjih nekoliko godina neumorno gradila veliku kolekciju vintage odjeće i predmeta iz 1950-ih čije fotografije obožava pokazati na svojim društvenim mrežama
Claudia kaže da je na odjeću potrošila oko 10.000 britanskih funti (oko približno 12 000 eura) kupujući rijetke komade putem internetskih platformi i na događanjima posvećenim vintage modi.
| Foto: Instagram/_claudialou
Claudia kaže da je na odjeću potrošila oko 10.000 britanskih funti (oko približno 12 000 eura) kupujući rijetke komade putem internetskih platformi i na događanjima posvećenim vintage modi.
|
Foto: Instagram/_claudialou
Claudia kaže da je na odjeću potrošila oko 10.000 britanskih funti (oko približno 12 000 eura) kupujući rijetke komade putem internetskih platformi i na događanjima posvećenim vintage modi.
| Foto: Instagram/_claudialou
Claudia Lou se svojom strašću ističe u svijetu vintage mode jer ne prikuplja tek nekoliko odjevnih predmeta – njezina kolekcija uključuje odjeću, modne dodatke i druge autentične dodatke iz sredine 20. stoljeća, a mnogi komadi potječu iz originalnog razdoblja 1950-ih. Predmete nabavlja na platformama kao što su eBay i Facebook Marketplace, ali i na specijaliziranim događanjima za kolekcionare vintage mode.
| Foto: Instagram/_claudialou
Zahvaljujući svom upečatljivom izgledu i posvećenosti autentičnom vintage stilu, Claudia često privlači pažnju kada se pojavi u javnosti odjevena u odjevne kombinacije inspirirane 1950-ima, a kako sama kaže, ljudi je često zaustavljaju i komentiraju njezin stil.
| Foto: Instagram/_claudialou
Iako je moda 1950-ih ostavila trajan trag u povijesti dizajna i pop kulture – s naglaskom na elegantne siluete, suknje s puno krinolina i klasične krojeve – za mnoge je kolekcionare poput Claudije više od estetike. Riječ je o stvaranju živog odnosa s modom kao izrazom identiteta i nostalgije za prošlim vremenima. Vintage entuzijastima upravo takvi predmeti omogućuju da “ožive” stil i duh prošlih desetljeća kroz svakodnevno nošenje ili izložbe.
| Foto: Instagram/_claudialou
Claudia Lou je primjer kako pojedinačna strast može prerasti u javni interes i zajednicu: njezini sadržaji na društvenim mrežama privlače pažnju ljubitelja vintage mode diljem Velike Britanije, a njezina kolekcija često služi kao inspiracija drugima koji razmatraju ulazak u svijet prikupljanja i nošenja vintage odjeće.
| Foto: Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou
Foto Instagram/_claudialou