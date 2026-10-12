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Oduševljeni u Hrvatskom

FOTO Mladenci iz Philadelphije posjetili su Zagreb: Pogledajte kako su se proveli

Američki mladenci Ashton i Zach Smith postali su viralni zbog vjenčanja tijekom utakmice Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu, a zahvaljujući hrvatskim navijačima, neobična nogometna priča prerasla je u medeni mjesec iz snova. Obišli su Split i Dubrovnik, a na red je došao i Zagreb
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Mladenci iz Philadelphije u posjetu Zagrebu
Ovo je definitivno bilo najbolje iskustvo u našim životima. Hrvatska će uvijek imati posebno mjesto u našim srcima, poručili su američki mladenci Ashton i Zach Smith, kojima je 'nogometno vjenčanje' donijelo medeni mjesec kakav nisu mogli ni zamisliti. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Ovo je definitivno bilo najbolje iskustvo u našim životima. Hrvatska će uvijek imati posebno mjesto u našim srcima, poručili su američki mladenci Ashton i Zach Smith, kojima je 'nogometno vjenčanje' donijelo medeni mjesec kakav nisu mogli ni zamisliti. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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