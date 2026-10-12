FOTO Mladenci iz Philadelphije posjetili su Zagreb: Pogledajte kako su se proveli

Bulić je spomenuo i da je broj turista iz Amerike u promatranom mjesecu porastao za 14 posto. Za Ashtona i Zacha, međutim, najveća vrijednost putovanja je u uspomenama koje nose kući. -Rečeno nam je da ima još toliko toga za vidjeti i voljeli bismo se vratiti i ostati dulje. Ovaj put morali smo se vratiti na posao, ali odlazimo s toliko posebnih uspomena. Nikada nismo mogli zamisliti da ćemo zbog fotografiranja nakon vjenčanja biti pozvani u Hrvatsku - rekli su. Na pitanje razmišljaju li već o imenima za buduću prinovu, nasmijali su se i priznali da još nemaju konkretne planove, ali jedno će ime svakako uzeti u obzir. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL