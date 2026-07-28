FOTO Mnogi misle da lijepa Sara živi život iz snova: 'Oblikovala su me teška životna iskustva'

Na prvi pogled čini se da dr. Sara Al Madani živi život iz snova – uspješna je poduzetnica, zvijezda reality showa The Real Housewives of Dubai, redovito putuje svijetom i na društvenim mrežama dijeli glamurozne fotografije. No iza luksuza krije se priča o teškim životnim iskustvima koja su je, kako kaže, oblikovala više od poslovnog uspjeha
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Sara je prvi posao pokrenula sa samo 15 godina, kada je dizajnirala tradicionalne abaje. Danas iza sebe ima niz uspješnih poslovnih projekata, nastupa na međunarodnim konferencijama, TEDx govornica je i jedna od najpoznatijih poduzetnica iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
| Foto: Instagram/sara
Sara je prvi posao pokrenula sa samo 15 godina, kada je dizajnirala tradicionalne abaje. Danas iza sebe ima niz uspješnih poslovnih projekata, nastupa na međunarodnim konferencijama, TEDx govornica je i jedna od najpoznatijih poduzetnica iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. |
Foto: Instagram/sara
Sara je prvi posao pokrenula sa samo 15 godina, kada je dizajnirala tradicionalne abaje. Danas iza sebe ima niz uspješnih poslovnih projekata, nastupa na međunarodnim konferencijama, TEDx govornica je i jedna od najpoznatijih poduzetnica iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
| Foto: Instagram/sara
Posljednjih godina postala je jedno od najprepoznatljivijih imena kada su u pitanju ljubavni odnosi, narcisoidni partneri i emocionalna manipulacija. O tim temama otvoreno govori u brojnim podcastima, gdje gostuje kao sugovornica zahvaljujući vlastitim iskustvima i godinama proučavanja međuljudskih odnosa.
| Foto: Instagram/sara
Milijuni pregleda koje ostvaruju isječci iz tih razgovora učinili su je viralnom na društvenim mrežama. U podcastima objašnjava kako prepoznati prve znakove narcisoidnog ponašanja, zašto ljudi ostaju u toksičnim vezama, kako postaviti zdrave granice i ponovno izgraditi samopouzdanje nakon emocionalnog sloma.
| Foto: Instagram/sara
Svoja iskustva pretočila je i u knjigu "Dear Narcissist", u kojoj bez uljepšavanja piše o manipulaciji, emocionalnom zlostavljanju i oporavku nakon odnosa s narcisoidnim partnerom. Knjiga je nastala, kako je sama objasnila, nakon godina osobne borbe i želje da pomogne ljudima koji prolaze kroz slične situacije.
| Foto: Instagram/sara
Sara nikada nije skrivala da su iza nje propali brakovi i bolni prekidi. Upravo zato danas kaže da više od poslovnih uspjeha cijeni unutarnji mir i emocionalno zdravlje te često ističe da ljudi ne bi smjeli ignorirati upozoravajuće znakove u vezama samo zato što vole drugu osobu.
| Foto: Instagram/sara
Osim poslovnog života i edukativnog sadržaja, na Instagramu redovito dijeli fotografije s putovanja, modne kombinacije, luksuzni stil života i trenutke iz svakodnevice. Zbog spoja glamura, iskrenih životnih ispovijesti i praktičnih savjeta okupila je veliku zajednicu pratitelja koji njezine objave prate jednako zbog inspiracije, koliko i zbog korisnih poruka.
| Foto: Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara
Foto Instagram/sara