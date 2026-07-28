FOTO Mnogi misle da lijepa Sara živi život iz snova: 'Oblikovala su me teška životna iskustva'

Svoja iskustva pretočila je i u knjigu "Dear Narcissist", u kojoj bez uljepšavanja piše o manipulaciji, emocionalnom zlostavljanju i oporavku nakon odnosa s narcisoidnim partnerom. Knjiga je nastala, kako je sama objasnila, nakon godina osobne borbe i želje da pomogne ljudima koji prolaze kroz slične situacije. | Foto: Instagram/sara