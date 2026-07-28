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DOBITNICA POČASNOG DOKTORATA

FOTO Mnogi misle da lijepa Sara živi život iz snova: 'Oblikovala su me teška životna iskustva'

Na prvi pogled čini se da dr. Sara Al Madani živi život iz snova – uspješna je poduzetnica, zvijezda reality showa The Real Housewives of Dubai, redovito putuje svijetom i na društvenim mrežama dijeli glamurozne fotografije. No iza luksuza krije se priča o teškim životnim iskustvima koja su je, kako kaže, oblikovala više od poslovnog uspjeha
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FOTO Mnogi misle da lijepa Sara živi život iz snova: 'Oblikovala su me teška životna iskustva'
Sara je prvi posao pokrenula sa samo 15 godina, kada je dizajnirala tradicionalne abaje. Danas iza sebe ima niz uspješnih poslovnih projekata, nastupa na međunarodnim konferencijama, TEDx govornica je i jedna od najpoznatijih poduzetnica iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. | Foto: Instagram/sara
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Sara je prvi posao pokrenula sa samo 15 godina, kada je dizajnirala tradicionalne abaje. Danas iza sebe ima niz uspješnih poslovnih projekata, nastupa na međunarodnim konferencijama, TEDx govornica je i jedna od najpoznatijih poduzetnica iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. | Foto: Instagram/sara
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