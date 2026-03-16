FOTO Moda i glamur: Najbolje odjevene zvijezde na Oscarima

Dodjela Oscara ponovno je pokazala da crveni tepih nije samo uvod u filmsku večer, već i jedna od najvažnijih modnih pozornica na svijetu. Na 98. ceremoniji u Los Angelesu najveće zvijezde Hollywooda stigle su u spektakularnim couture kreacijama, od glamuroznih haljina s perjem i šljokicama do odvažnih modnih izjava koje su privukle svu pažnju fotografa
Nicole Kidman pojavila se u Chanelovoj haljini s upečatljivim detaljima od perja koji su dodatno naglasili dramatičnost looka.
Teyana Taylor privukla je pažnju glamuroznom kreacijom s perjem koja je bila među upečatljivijim modnim izdanjima večeri.
Elle Fanning za ovu je večer nosila profinjenu Givenchy haljinu koja je naglasila njezin romantični stil.
Pedro Pascal na crveni tepih stigao je u elegantnom odijelu kojem je dodao diskretne modne detalje i tako zadržao sofisticiran, ali moderan izgled.
Kate Hudson pojavila se u glamuroznoj haljini iz couture linije Armani Privé.
Jessie Buckley nosila je večernju haljinu u ružičastim i crvenim tonovima iz modne kuće Chanel.
Rose Byrne nosila je crnu Diorovu haljinu sirena kroja, ukrašenu diskretnim bijelim cvjetnim motivima.
Hudson Williams istaknuo se monokromatskim crnim odijelom uz crnu košulju i glossy cipele, kojeg je začinio stilski upečatljivim brošem i detaljima nakita.
Gwyneth Paltrow na crvenom tepihu pojavila se u elegantnoj večernjoj haljini jednostavne siluete koja je naglasila njezin prepoznatljiv minimalistički stil.
Anne Hathaway bila je jedna od najupečatljivijih na crvenom tepihu u floralnoj Valentino haljini s mermaid siluetom.
Michael B. Jordan nosio je all‑black Louis Vuitton odijelo s mandarin ovratnikom i oniks gumbima, koje je kombinirao s patent kožnim cipelama i suptilnim srebrnim nakitom.
Emma Stone za ovu je prigodu odabrala glamuroznu kreaciju modne kuće Louis Vuitton.
Mia Goth na crvenom tepihu Oscara 2026. pojavila se u romantičnoj krem‑boji Dior haljini s čipkastim detaljima i tankim naramenicama.
Kylie Jenner napravila je modnu izjavu u dramatičnoj crvenoj haljini modne kuće Schiaparelli s dubokim izrezom.
Jacob Elordi je izgledao izuzetno dotjerano u crnom trodijelnom odijelu klasičnog kroja s bijelom košuljom i crnom leptir‑kravatom.
