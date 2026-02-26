Obavijesti

NAGLO ZAHLAĐENJE

FOTO Na kopnu sunce, a Pulu prekrila magluština i hladnoća

Nakon natprosječno toplih dana, Pulu je iznenada prekrila gusta magla koja je smanjila vidljivost. Dok je kopno bilo toplo, obalna klima stvorila je naglo zahlađenje i kontrast između toplog zraka i vlažne magle
Magla u Puli
Nakon nekoliko dana neuobičajeno visokih temperatura u veljači, grad Pulu je iznenada prekrila gusta magla koja je doslovno “progutala” poznate prizore grada, značajno smanjujući vidljivost i stvorivši sivu meteorološku izmaglicu. U isto vrijeme kopno je doživjelo ovakvu epizodu kao iznimku, jer su prethodni dani bili iznadprosječno topli, što dodatno ističe naglu promjenu vremena. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
