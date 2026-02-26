FOTO Na kopnu sunce, a Pulu prekrila magluština i hladnoća

Nakon natprosječno toplih dana, Pulu je iznenada prekrila gusta magla koja je smanjila vidljivost. Dok je kopno bilo toplo, obalna klima stvorila je naglo zahlađenje i kontrast između toplog zraka i vlažne magle
Nakon nekoliko dana neuobičajeno visokih temperatura u veljači, grad Pulu je iznenada prekrila gusta magla koja je doslovno “progutala” poznate prizore grada, značajno smanjujući vidljivost i stvorivši sivu meteorološku izmaglicu. U isto vrijeme kopno je doživjelo ovakvu epizodu kao iznimku, jer su prethodni dani bili iznadprosječno topli, što dodatno ističe naglu promjenu vremena.
Ova gusta magla pojavila se iznenada i postala je dominantan vizualni doživljaj, dok su dani prije toga bili obilježeni više suncem i toplim temperaturama za ovo doba godine. Takva nagla promjena od toplih, gotovo proljetnih uvjeta do sivog, maglovitog jutra pokazuje kako se lokalna mikroklima može brzo promijeniti, posebno uz utjecaj vlažnog zraka s mora.
Na kopnu i u unutrašnjosti Hrvatske, prijelaz iz natprosječno toplih dana u maglovite, hladnije uvjete često je izraženiji zbog nižih temperatura i većih temperaturnih razlika između noći i dana. U Puli, pak, more djeluje kao stabilizirajući faktor pa i dramatiziran efekt magle nakon toplog razdoblja ima specifičnu dinamiku, često uzrokujući iznenadne vizualne kontraste.
Pula u zimskim mjesecima obično ima relativno blage temperature, s prosječnim dnevnim vrijednostima oko 10–14 °C, što je relativno toplo za veljaču. Međutim, kad se u takvom toplijem razdoblju stvori magla, ona može stvoriti vizualni i temperaturni kontrast, jer zrak postaje vlažan i vidno sivilom prevladava nad toplinom prethodnih dana.
Fenomen guste magle nakon toplijih dana ukazuje na promjenjive meteorološke uvjete uz more, gdje se relativno topli zrak može ohladiti kontaktom s hladnijom površinom mora i dovesti do kondenzacije. Takve situacije su kontrastne u usporedbi s kopnom gdje se natprosječno topli dani često protežu bez ovako naglih maglovitih epizoda, jer more dodatno modulira lokalnu klimu.
