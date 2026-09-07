FOTO Na što vas podsjećaju? Kurnjak i klitorija 'zvijezde' su Botaničkog vrta u Zagrebu

Botanički vrt PMF-a u Zagrebu ovih se dana može pohvaliti s dvije neobične biljke koje su privukle pažnju svojim izgledom i zanimljivim imenima. Što ih čini posebnima i kakve se priče kriju iza njihovih neobičnih naziva, otkrivamo u nastavku
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U nastavku pogledajte što su kurnjak, klitorija ali i ostale biljke koje možete pogledati u Botaničkom vrtu PMF-a u Zagrebu.
| Foto: Canva/Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
U nastavku pogledajte što su kurnjak, klitorija ali i ostale biljke koje možete pogledati u Botaničkom vrtu PMF-a u Zagrebu. |
Foto: Canva/Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
U nastavku pogledajte što su kurnjak, klitorija ali i ostale biljke koje možete pogledati u Botaničkom vrtu PMF-a u Zagrebu.
| Foto: Canva/Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
KURNJAK Lukovičasti amorfofalus, u narodu poznat kao kurnjak, jedna je od biljaka koje pažnju privlače neobičnim izgledom cvata. Naziv roda Amorphophallus dolazi iz grčkog jezika i odnosi se na oblik cvata, zbog čega biljka ima prilično neobično ime. Poznat je i kao kozlac, a među njegovim srodnicima nalazi se i golemi titanski kozlac. Upravo zbog neobičnog izgleda i velikih cvatova amorfofalusi su vrlo zanimljivi ljubiteljima egzotičnih biljaka.
| Foto: Canva/Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
KLITORIJA Ternatska klitorija (Clitoria ternatea) tropska je penjačica prepoznatljiva po prekrasnim, najčešće intenzivno plavim cvjetovima. Njezin naziv posebno privlači pažnju jer se ime roda Clitoria povezuje s latinskim nazivom za klitoris, na koji oblik cvijeta podsjeća. Drugi dio naziva, ternatea, povezuje se s otokom Ternate u Indoneziji. Biljka potječe iz tropskih područja, a danas se uzgaja i kao ukrasna biljka u mnogim dijelovima svijeta.
| Foto: Canva/Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
AMERIČKA CRNOOKA PUPAVICA (RUDBECKIA HIRTA 'CHEROKEE SUNSET') Ovaj kultivar poznat je po velikim, duplim cvjetovima u zlatnožutim, narančastim i brončanim nijansama. Iako je riječ o dvogodišnjoj biljci ili kratkoživućoj trajnici, najčešće se uzgaja kao jednogodišnja.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
CRVENA IPOMEJA ILI UKRASNI SLAK (IPOMOEA COCCINEA) Ova atraktivna penjačica potječe iz tropskih i suptropskih područja Amerike, a prepoznatljiva je po živopisnim cvjetovima. Zanimljiva je i po tome što su različiti botaničari istim nazivom opisivali različite biljke, što je s vremenom stvorilo zbrku u nazivlju.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
NOĆURAK ILI NOĆNA FRAJLA (MIRABILIS JALAPA) Tropska ukrasna trajnica udomaćila se diljem svijeta, dok se u umjerenim krajevima uzgaja kao jednogodišnja biljka. Posebno je zanimljiva jer cvjetovi na istoj biljci mogu mijenjati boju zbog složenih genetskih i biokemijskih procesa.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
DURANTA Duranta je vrlo raznolika biljka rasprostranjena u tropskim i suptropskim područjima Srednje Amerike. Zbog velike raznolikosti kroz povijest je dobila brojne znanstvene sinonime, a danas je udomaćena i u dijelovima Azije, Afrike, Indonezije i Australije.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
KINESKI ZVJEZDAN ILI LIJEPA KATA (CALLISTEPHUS CHINENSIS) Ova tradicionalna ljetnica dobro je poznata iz starih vrtova, a nekada je uzgajana uz cinije i često djelovala pomalo neuredno. Moderni uzgoj donio je brojne nove oblike, među kojima su i niski, kompaktni grmovi s vrlo urednim cvjetovima.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
JEDNOLJETNA MALOPA (MALOPE TRIFIDA) Malopa je ukrasna biljka podrijetlom sa zapadnog Sredozemlja, uključujući Pirinejski poluotok, Siciliju, Alžir i Maroko. Postoji u više kultivara različitih boja cvijeta, a zbog atraktivnog izgleda često se uzgaja u vrtovima.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
NOVE EHINACEJE Ovogodišnju kolekciju krase nove sorte ehinaceja, poznate po upečatljivim cvjetovima i dugoj cvatnji. Dolaze u različitim bojama i oblicima te svojim izgledom privlače pažnju u svakom vrtu.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
DRVOLIKI SUNČAC 'MARINE' (HELIOTROPIUM ARBORESCENS 'MARINE') Ovaj mirisni kultivar poznat je po intenzivno ljubičastim cvjetovima i ugodnom mirisu, a izvorna vrsta potječe s tropskih obronaka Anda. 'Marine' je jedan od najpoznatijih kultivara, iako biljke uzgojene iz sjemena ne moraju uvijek odgovarati njegovim karakteristikama.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
MADAGASKARSKI HIBISK (HIBISCUS GRANDIDIERI VAR. GREVEANUS) Ovaj neobični grm endem je Madagaskara, gdje raste u sezonski suhim tropskim šumama. Prepoznatljiv je po tankim, povijenim granama i jarkocrvenim cvjetovima koji na dugim stapkama nježno vise i trepere na vjetru.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
DIVOVSKA CINIA 'POLAR BEAR' (ZINNIA ELEGANS 'POLAR BEAR') Ova sorta pripada popularnoj vrsti cinije poznatoj po velikim i upečatljivim cvjetovima. 'Polar Bear' posebno privlači pažnju svojim bijelim cvjetovima i obilnom cvatnjom tijekom toplijeg dijela godine.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
IZMJENIČNOLISNA MEKČINA ILI VODENI JAGLAC (LUDWIGIA ALTERNIFOLIA) Ova sjevernoamerička biljka raste u vlažnim i močvarnim staništima, a poznata je i pod nazivom vodeni jaglac. Unatoč imenu, s pravim jaglacima nema gotovo nikakve veze jer pripada sasvim drugoj biljnoj porodici.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
VELEBNA JUKA (YUCCA GLORIOSA 'VARIEGATA') Velebna juka potječe s pješčanih dina jugoistoka SAD-a, a unatoč egzotičnom izgledu vrlo je otporna vazdazelena biljka. Dobro podnosi sušu, sunce i temperature do oko -15 °C, dok njezini mirisni cvjetovi noću privlače specijalizirane oprašivače.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
TULIPANOCVJETNA OPUNCIJA (OPUNTIA PHAEACANTHA) Ovaj kaktus potječe s jugozapada SAD-a i iz sjevernog Meksika, a u Zagrebu može trajno rasti na otvorenom. Podnosi ekstremne vrućine, ali i vrlo niske temperature ako je tijekom zime zaštićen od viška vlage.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
LYALLOVA ZVJEZDANČICA (TONESTUS LYALLII) Ova zlatnožuta biljka potječe iz zapadnih dijelova Kanade i SAD-a, a tijekom povijesti je premještana između čak pet različitih rodova. Ime vrste nosi u čast škotskog botaničara Davida Lyalla, koji je tijekom svojih putovanja prikupio brojne herbarijske primjerke i opisao nove vrste.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
ARGENTINSKI SPORIŠ (VERBENA BONARIENSIS) Visoki argentinski sporiš podrijetlom je iz Južne Amerike, a njegovo ime u doslovnom prijevodu znači „buenosaireški“. Omiljen je u vrtovima zbog elegantnih ljubičastih cvatova, a posebno je koristan jer na suhim mjestima privlači brojne oprašivače.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
KOMADIĆ MEDITERANA U ZAGREBU Nekoliko domaćih biljnih vrsta s eumediteranske kamenjarice pokazuje da im zagrebačka klima sve više odgovara. Iako su navikle na vruća i suha ljeta te blage zime, neke od njih očito se sve bolje snalaze i daleko od mora.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
KEMBRIČKA GRIMIZNA METVULJA (MONARDA 'CAMBRIDGE SCARLET') Ovaj kultivar nastao je križanjem dviju američkih vrsta metvulje, a njegov naziv koristi se još od početka 20. stoljeća. Posebnost mu je što se ne može vjerno uzgojiti iz sjemena – sjetvom nastaju biljke različitih karakteristika, ali ne i pravi 'Cambridge Scarlet'.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
RIŽA 'MORICHBROTI' (ORYZA SATIVA 'MORICHBROTI') Riječ je o tradicionalnoj sorti riže podrijetlom iz Bangladeša, koja pripada skupini tzv. visinske ili upland riže. Ima kratka i puna zrna, a zanimljivo je da se u Zagrebu danas može uzgajati i na otvorenom, što je dijelom povezano s otpornijim sortama i promijenjenim klimatskim uvjetima.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
LJEKOVITA KRVARA (SANGUISORBA OFFICINALIS) Ova visoka biljka iz porodice ružovki rasprostranjena je u umjerenim područjima sjeverne Zemljine polutke i izgledom je prilično neobična za svoju porodicu. Posebno je važna kao biljka domaćin rijetkom i strogo zaštićenom velikom livadnom plavcu, čije ženke polažu jaja upravo u njezine cvatove.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
TROŽILNI ANAFALIS 'SILVER WAVE' (ANAPHALIS TRIPLINERVIS 'SILVER WAVE') Ovaj kultivar poznat je i pod simpatičnim nazivom „himalajsko smilje“, a pripada porodici glavočika. 'Silver Wave' posebno se ističe srebrnastim izgledom, zbog kojeg daje upečatljiv izgled cvjetnim gredicama.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
OBRUBLJENA MLJEČIKA 'SUMMER ICICLE' (EUPHORBIA MARGINATA 'SUMMER ICICLE') Jednogodišnja obrubljena mlječika potječe s jugozapada Sjeverne Amerike i popularna je ukrasna biljka. Postoji više kultivara koji se razlikuju visinom, oblikom rasta i vremenom cvatnje, a 'Summer Icicle' jedan je od njih.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
PAPRATNJAČE Papratnjače su među vrlo starim skupinama kopnenih biljaka, koje na Zemlji postoje stotinama milijuna godina. Tijekom evolucije razvile su brojne oblike i prilagodile se različitim staništima, pa ih danas nalazimo u vrlo raznolikim okolišima.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
VELECVJETNO DJEVOJAČKO OKO 'MOON' (COREOPSIS GRANDIFLORA 'MOON') Ovaj kultivar pripada seriji Solar i ističe se velikim cvjetovima karakterističnima za velecvjetno djevojačko oko. Naziv 'Moon', odnosno „Mjesec“, pomalo je kontradiktoran jer biljku krase izrazito svijetli cvjetovi koji više podsjećaju na sunčevu svjetlost.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
PEROVSKIJA 'BLUE SPIRE' (SALVIA YANGII) Popularno zvana ruska kadulja, perovskija je danas botanički svrstana u rod Salvia, odnosno kadulje. Kultivar 'Blue Spire' poznat je po srebrnastim listovima i bogatoj cvatnji plavoljubičastih cvjetova, a njegovo točno botaničko podrijetlo i danas nije potpuno razjašnjeno.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
GLADIOLA 'PRINCESS MARGARET ROSE' (GLADIOLUS 'PRINCESS MARGARET ROSE') Ova klasična hibridna gladiola predstavljena je javnosti krajem Drugog svjetskog rata. Poput drugih gladiola, prepoznatljiva je po uspravnoj cvjetnoj stabljici prekrivenoj velikim i dekorativnim cvjetovima.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
MERILENDSKA CINIA ZAHARA (ZINNIA × MARYLANDICA) Merilendske cinije serije Zahara nastale su križanjem vrsta Zinnia angustifolia i Zinnia elegans. Razvijene su na Sveučilištu u Marylandu tijekom 1980-ih, a odlikuju se atraktivnim cvjetovima i dobrom prilagodbom uzgoju u vrtovima.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
SUNČANICA 'FIRE DRAGON' (HELIANTHEMUM 'FIRE DRAGON') 'Fire Dragon', odnosno „Vatreni Zmaj“, kultivar je sunčanice poznate po jarkim cvjetovima. Pripada porodici bušinovki, a zbog svog upečatljivog izgleda posebno dolazi do izražaja na sunčanim i suhim položajima.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
MADAGASKARSKA ZIMZELENKA ILI RUŽIČASTI KATARANT (CATHARANTHUS ROSEUS) Ova biljka potječe s jugoistoka Madagaskara, gdje raste u sezonski suhim tropskim šumama. Osim što je vrlo popularna ukrasna biljka, poznata je i po alkaloidima koji imaju važnu ulogu u modernim istraživanjima i liječenju nekih oblika leukemije.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
ZMIJOLIKA TIKVICA (TRICHOSANTHES CUCUMERINA) Zmijolika tikvica je jednogodišnja penjačica rasprostranjena u tropskim i suptropskim dijelovima Azije sve do sjeverne Australije. Posebno su zanimljivi njezini bijeli, čipkasti cvjetovi čiji se tanki nastavci noću razvijaju i privlače noćne oprašivače.
| Foto: Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu