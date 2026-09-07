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FOTO Na što vas podsjećaju? Kurnjak i klitorija 'zvijezde' su Botaničkog vrta u Zagrebu

Botanički vrt PMF-a u Zagrebu ovih se dana može pohvaliti s dvije neobične biljke koje su privukle pažnju svojim izgledom i zanimljivim imenima. Što ih čini posebnima i kakve se priče kriju iza njihovih neobičnih naziva, otkrivamo u nastavku
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FOTO Na što vas podsjećaju? Kurnjak i klitorija 'zvijezde' su Botaničkog vrta u Zagrebu
U nastavku pogledajte što su kurnjak, klitorija ali i ostale biljke koje možete pogledati u Botaničkom vrtu PMF-a u Zagrebu. | Foto: Canva/Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
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U nastavku pogledajte što su kurnjak, klitorija ali i ostale biljke koje možete pogledati u Botaničkom vrtu PMF-a u Zagrebu. | Foto: Canva/Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
Komentari 0

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