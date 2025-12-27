FOTO Najbogatije žene svijeta

Nasljednica kompanije L'Oreal, bivša supruga Jeffa Bezosa, princeza Rania... sve sve one mogu pohvaliti milijunima na računu te brojnim nekretninama
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
RANIA AL ABDULLAH
Procijenjeno bogatstvo: oko 30–35 milijuna eura
Kraljica Jordana poznata je po svom humanitarnom radu i aktivizmu u obrazovanju, pravima žena i socijalnoj uključenosti. Za razliku od milijarderskih nasljednica, njezino bogatstvo više dolazi iz kraljevske titule, ali njen utjecaj u globalnoj diplomaciji i humanitarnim inicijativama čini je jedinstvenom.
| Foto: DPA/Pixsell
FRANÇOISE BETTENCOURT MEYERS Procijenjeno bogatstvo: 80-90 milijardi eura.
Nasljednica kozmetičkog carstva L’Oréal i jedna od najimućnijih žena Europe. Iako potječe iz jedne od najmoćnijih obitelji svijeta, vodi relativno diskretan život, fokusiran na obiteljski biznis, umjetnost i znanstvena istraživanja.
| Foto: Instagram
SUSANNE KLATTEN
Procijenjeno bogatstvo: oko 26–28 milijardi eura
Njemačka milijarderka s udjelima u BMW-u i kemijskoj tvrtki Altana. Suzanne Klatten vodi relativno povučen život, a veliki dio svog bogatstva ulaže u poslovne projekte i filantropiju. Poznata je po preciznom poslovnom instinktu i očuvanju obiteljske privatnosti.
| Foto: Olaf Kosinsky.info@wikiberatung.de.55128 Mainz
ANAK SALEHA
Procijenjeno bogatstvo: nije primarno povezano s osobnim milijardama (njena uloga i bogatstvo dolaze kao dio kraljevskog statusa)
Anak Saleha (također poznata kao Queen Saleha of Brunei) je kraljica Bruneja i supruga sultana Hassanal Bolkiah, jednog od najdugovječnijih monarha na svijetu. Na mjestu je kraljice od 1967. godine, a u tom je statusu istaknuta figura u kraljevskoj obitelji, poznata po svom pokroviteljstvu društvenih i humanitarnih organizacija te promociji ženskih i socijalnih inicijativa. Saleha dolazi iz plemićke linije i u braku ima šestero djece, uključujući prijestolonasljednika, a njena uloga u javnom i društvenom životu Bruneja čini je jednom od najutjecajnijih ženskih figura u monarhijskoj hijerarhiji jugoistočne Azije.
| Foto: Wikipedia
MIRIAM ADELSON
Procijenjeno bogatstvo: oko 30–33 milijarde eura
Udovica magnata kasina Sheldona Adelsona, Miriam Adelson vodi poslovno i filantropsko carstvo koje uključuje zdravstvene inicijative i medicinska istraživanja. Aktivna je u političkim i društvenim pitanjima, a njezin stil života kombinira luksuz i humanitarni angažman.
| Foto: Gage Skidmore / wikipedia
SAVITRI JINDAL
Procijenjeno bogatstvo: oko 33–36 milijardi eura
Predsjednica Jindal Groupa, jedne od najvećih industrijskih kompanija u Indiji, Savitri Jindal vodi carstvo u čeliku, energiji i infrastrukturnim projektima. Poznata je po svojoj poslovnoj oštrini i filantropskim aktivnostima, posebice u obrazovanju i socijalnom razvoju u Indiji.
| Foto: Instagram
ABIGAIL JOHNSON
Procijenjeno bogatstvo: oko 30–34 milijarde eura
Predsjednica i izvršna direktorica Fidelity Investments, Abigail Johnson jedan je od rijetkih primjera žena koje vode globalne financijske institucije. Aktivna je u filantropiji i obrazovnim inicijativama, a njezina poslovna sposobnost učinila ju je jednom od najmoćnijih žena u financijskom sektoru.
| Foto: Wikipedia
JACQUELINE MARS
Procijenjeno bogatstvo: oko 36–39 milijardi eura
Nasljednica Mars Inc., multinacionalnog proizvođača slatkiša i prehrambenih proizvoda, Jacqueline Mars vodi prilično povučen život, usmjeren na obiteljske poslove i filantropiju. Poznata je po ljubavi prema konjima i uzgoju konja u SAD-u, a svoj privatni život drži daleko od medijske pažnje.
| Foto: Instagram
MAC KENZIE SCOTT
Procijenjeno bogatstvo: oko 31 milijardu eura
Bivša supruga Jeffa Bezosa, MacKenzie Scott stekla je ogromno bogatstvo kroz Amazon. Poznata je po iznimnoj filantropiji, donirajući milijarde dolara dobrotvornim organizacijama koje podržavaju obrazovanje, rodnu ravnopravnost i društvenu pravdu. Živi relativno diskretan život, ali njezin utjecaj u filantropiji čini je jednom od najmoćnijih žena svijeta.
| Foto: Instagram