FOTO Najbogatije žene svijeta

ANAK SALEHA Procijenjeno bogatstvo: nije primarno povezano s osobnim milijardama (njena uloga i bogatstvo dolaze kao dio kraljevskog statusa) Anak Saleha (također poznata kao Queen Saleha of Brunei) je kraljica Bruneja i supruga sultana Hassanal Bolkiah, jednog od najdugovječnijih monarha na svijetu. Na mjestu je kraljice od 1967. godine, a u tom je statusu istaknuta figura u kraljevskoj obitelji, poznata po svom pokroviteljstvu društvenih i humanitarnih organizacija te promociji ženskih i socijalnih inicijativa. Saleha dolazi iz plemićke linije i u braku ima šestero djece, uključujući prijestolonasljednika, a njena uloga u javnom i društvenom životu Bruneja čini je jednom od najutjecajnijih ženskih figura u monarhijskoj hijerarhiji jugoistočne Azije. | Foto: Wikipedia