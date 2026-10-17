FOTO Najbolje od dubrovačke kuhinje: Evo kako je bilo na Dubrovačkoj trpeza

Stradun je ponovno okupio brojne građane i turiste na poznatoj dubrovačkoj gastronomskoj manifestaciji. Posjetitelji su uživali u raznovrsnim okusima, druženju i posebnoj atmosferi koja je još jednom oživjela središte grada
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Dubrovačka trpeza ponovno je okupila brojne građane, turiste i lokalne ugostitelje na Stradunu, u sklopu 13. Good Food Festivala. Sedamnaesto izdanje ove tradicionalne manifestacije još je jednom pokazalo koliko gastronomija povezuje ljude i obogaćuje ponudu Dubrovnika.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Dubrovačka trpeza ponovno je okupila brojne građane, turiste i lokalne ugostitelje na Stradunu, u sklopu 13. Good Food Festivala. Sedamnaesto izdanje ove tradicionalne manifestacije još je jednom pokazalo koliko gastronomija povezuje ljude i obogaćuje ponudu Dubrovnika. |
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Dubrovačka trpeza ponovno je okupila brojne građane, turiste i lokalne ugostitelje na Stradunu, u sklopu 13. Good Food Festivala. Sedamnaesto izdanje ove tradicionalne manifestacije još je jednom pokazalo koliko gastronomija povezuje ljude i obogaćuje ponudu Dubrovnika.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Duž Straduna svoje su specijalitete predstavili brojni dubrovački hoteli, restorani, pekari, slastičari i vinari. Posjetitelji su tako na jednom mjestu mogli kušati raznovrsna jela i pića te upoznati bogatstvo lokalne gastronomske ponude.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Manifestacija je i ove godine imala humanitarni karakter, a sav prihod od prodaje hrane i pića namijenjen je dvjema udrugama. Riječ je o Udruzi slijepih Dubrovačko-neretvanske županije i Udruzi gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Dubrovačka trpeza već godinama spaja gastronomiju, druženje i pomaganje onima kojima je podrška potrebna. Velik odaziv građana i turista potvrdio je da je riječ o jednom od omiljenih događanja u sklopu Good Food Festivala, koje privlači posjetitelje i izvan glavne turističke sezone.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL