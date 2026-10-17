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FOTO Najbolje od dubrovačke kuhinje: Evo kako je bilo na Dubrovačkoj trpeza

Stradun je ponovno okupio brojne građane i turiste na poznatoj dubrovačkoj gastronomskoj manifestaciji. Posjetitelji su uživali u raznovrsnim okusima, druženju i posebnoj atmosferi koja je još jednom oživjela središte grada
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Dubrovnik: Tradicionalna Dubrovačka trpeza na Stradunu
Dubrovačka trpeza ponovno je okupila brojne građane, turiste i lokalne ugostitelje na Stradunu, u sklopu 13. Good Food Festivala. Sedamnaesto izdanje ove tradicionalne manifestacije još je jednom pokazalo koliko gastronomija povezuje ljude i obogaćuje ponudu Dubrovnika. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Dubrovačka trpeza ponovno je okupila brojne građane, turiste i lokalne ugostitelje na Stradunu, u sklopu 13. Good Food Festivala. Sedamnaesto izdanje ove tradicionalne manifestacije još je jednom pokazalo koliko gastronomija povezuje ljude i obogaćuje ponudu Dubrovnika. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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