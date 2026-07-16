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PREMA ISTRAŽIVANJU

FOTO Najbolji otoci za odmor u Europi za 2026.: Čak četiri hrvatska su na listi!

Hrvatski otoci ponovno su potvrdili svoju privlačnost među europskim putnicima. Prema istraživanju britanske turističke agencije Saga Holidays, čak četiri domaća otoka uvrštena su među deset najboljih europskih otočnih destinacija za odmor u 2026. godini. Na ljestvici su ocjenjivani vremenski uvjeti, prirodne ljepote te ponuda hrane i pića
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Turquoise waterfront of Hvar island
U nastavku donosimo otoke koji su se našli među najboljima. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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U nastavku donosimo otoke koji su se našli među najboljima. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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