FOTO Najbolji otoci za odmor u Europi za 2026.: Čak četiri hrvatska su na listi!

Hrvatski otoci ponovno su potvrdili svoju privlačnost među europskim putnicima. Prema istraživanju britanske turističke agencije Saga Holidays, čak četiri domaća otoka uvrštena su među deset najboljih europskih otočnih destinacija za odmor u 2026. godini. Na ljestvici su ocjenjivani vremenski uvjeti, prirodne ljepote te ponuda hrane i pića
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U nastavku donosimo otoke koji su se našli među najboljima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku donosimo otoke koji su se našli među najboljima.
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Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku donosimo otoke koji su se našli među najboljima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
TENERIFE.
Najveći od Kanarskih otoka poznat je po blagoj klimi tijekom cijele godine, vulkanu Teide i raznolikim plažama. Posjetiteljima nudi spoj prirodnih ljepota, živahnog noćnog života i brojnih aktivnosti na otvorenom.
| Foto: 123RF
LA PALMA.
Otok poznat kao "La Isla Bonita" oduševljava netaknutom prirodom, gustim šumama i spektakularnim vulkanskim krajolicima. Posebno je popularan među ljubiteljima planinarenja, astronomije i mirnog odmora.
| Foto: 123RF
MADEIRA.
Portugalski otok usred Atlantika poznat je po zelenim planinama, impresivnim liticama i blagoj klimi tijekom cijele godine. Osim prirodnih ljepota, privlači posjetitelje bogatom gastronomijom i poznatim vinima.
| Foto: 123RF
KORČULA.
Jedan od najljepših hrvatskih otoka poznat je po srednjovjekovnoj jezgri grada Korčule, kristalno čistom moru i vrhunskim vinima. Spoj bogate povijesti, prekrasnih plaža i izvrsne gastronomije čini ga jednom od najpoželjnijih destinacija na Jadranu.
| Foto: Zvonimir Barisin
MLJET.
Najzeleniji hrvatski otok najvećim je dijelom zaštićen kao Nacionalni park. Poznat je po Velikom i Malom jezeru, otočiću Svete Marije te netaknutoj prirodi koja privlači ljubitelje aktivnog odmora.
| Foto: Profimedia/arhivska fotografija
LOŠINJ.
Lošinj je poznat po ljekovitoj klimi, mirisnim borovim šumama i čistom moru. Otok je idealan za odmor, biciklizam i šetnje, a posebno je poznat po čestim susretima s dupinima.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
BRAČ.
Najveći otok Dalmacije svjetski je poznat po plaži Zlatni rat, jednom od najfotografiranijih simbola hrvatskog turizma. Osim plaža, nudi bogatu kulturnu baštinu, maslinike i odlične uvjete za jedrenje i surfanje.
| Foto: Liubomir Paut / Photographer
MALLORCA.
Najveći od Balearskih otoka poznat je po dugim pješčanim plažama, skrivenim uvalama i živopisnim planinskim krajolicima. Osim kupanja i odmora, posjetiteljima nudi bogatu kulturnu baštinu, slikovita sela i glavni grad Palmu s impresivnom gotičkom katedralom.
| Foto: 123RF
GRAN CANARIA.
Ovaj Kanarski otok oduševljava raznolikim krajolikom – od zlatnih dina Maspalomasa i vulkanskih planina do zelenih dolina i strmih litica. Zahvaljujući ugodnoj klimi tijekom cijele godine, jedna je od najpopularnijih europskih destinacija za odmor.
| Foto: ZdenÄk MatyÃ¡Å¡
LA GOMERA.
Jedan od najmirnijih Kanarskih otoka poznat je po netaknutoj prirodi i Nacionalnom parku Garajonay, koji je pod zaštitom UNESCO-a. Otok privlači ljubitelje planinarenja, spektakularnih vidikovaca i autentične kanarske atmosfere, daleko od velikih turističkih gužvi.
| Foto: 123RF
Infografika - 10 najboljih europskih otoka za godišnji odmor u 2026.
| Foto: Marko Picek/PIXSELL