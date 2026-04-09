FOTO Najboljih 10 europskih destinacija za odmor s djecom

Stručnjaci TUI-ja (lanac turističkih agencija) za obiteljska putovanja analizirali su više od 150 europskih obalnih destinacija kako bi otkrili koje su najprikladnije za obitelji s djecom. Ocijenili su broj tematskih parkova, akvarija, slastičarnica, igara, vodenih parkova i zooloških vrtova, uz vremenske uvjete, te kreirali popis top destinacija za obiteljski odmor 2026.
1. Lisabon, Portugal.
Lisabon je na prvom mjestu ljestvice s ukupnom ocjenom 9,16/10, kombinirajući 17 parkova i 37 obiteljskih hotela po 10 km².
| Foto: 123RF
Foto: 123RF
| Foto: 123RF
Prosječna temperatura od 23°C čini vrijeme ugodnim, bez preniske ili previsoke topline. Djeca mogu uživati u oceanariju, igralištima uz rijeku ili u slasticama na suncu, dok roditelji mogu kombinirati plažu, izlete brodom i kulturne ture.
| Foto: 123RF
2. Napoli, Italija.
Napoli slijedi na drugom mjestu s ocjenom 9,12/10 i prosječnom ljetnom temperaturom od 25,2°C.
| Foto: 123RF
Grad nudi 154 raznovrsna izleta putem TUI Musement platforme, šest parkova po 10 km², te razne atrakcije poput kupanja u bazenima, povijesnih dvoraca i otoka u blizini. Idealno za kombinaciju kulture, igre i sunčanja.
| Foto: 123RF
3. Porto, Portugal.
Porto zauzima treće mjesto (9,01/10), s 13 parkova i 32 obiteljska hotela po 10 km².
| Foto: 123RF
Grad je kompaktan, s više od 150 TUI Musement izleta i atrakcija, što olakšava kombiniranje šetnji uz rijeku, plaža i kulturnih aktivnosti za cijelu obitelj.
| Foto: 123RF
4. Catania, Italija.
Catania, Sicilija, dobila je ocjenu 8,99/10 i prosječnu temperaturu od 26,73°C.
| Foto: 123RF
Grad nudi tri parka i osam obiteljskih hotela po 10 km², te 57 TUI Musement izleta. Savršeno za obitelji koje traže sunce, plažu i kulturu u manjem obalnom gradu.
| Foto: 123RF
5. Barcelona, Španjolska.
Barcelona nudi najveći broj TUI Musement izleta u top 10 (439), visok stupanj šetljivosti i odličnu kombinaciju gradskih atrakcija i otvorenih prostora.
| Foto: 123RF
Djeca mogu istražiti Park Güell, Sagrada Famíliu i plažu Barceloneta, dok roditelji uživaju u kulturi i gastronomskoj ponudi.
| Foto: 123RF
6. Rodos, Grčka.
Rodos ima jednu od najtoplijih prosječnih ljetnih temperatura među top 10 (27,64°C) i ocjenu 8,9/10.
| Foto: 123RF
Grad nudi 92 TUI Musement izleta i brojne plaže, među kojima se ističe Tsambika Beach, popularna među obiteljima zbog opuštene atmosfere.
| Foto: 123RF
7. Pafos, Cipar.
Pafos (8,88/10) nudi 18,88 obiteljskih hotela po 10 km² i izvrsno vrijeme, idealno za sunčane obiteljske odmore.
| Foto: 123RF
Grad je poznat po ugodnoj mediteranskoj klimi i sadržajima prilagođenim djeci.
| Foto: 123RF
8. Limassol, Cipar.
Limassol je popularna obalna destinacija (ocjena 5,93/10) s prosječnom temperaturom 26,88°C, poznata i po posjetima slavnih.
| Foto: 123RF
Djeca mogu uživati u igralištima i obiteljskim atrakcijama, dok roditelji mogu kombinirati plažu i restorane.
| Foto: 123RF
9. Side, Turska.
Side, na južnoj obali Turske, dobio je ocjenu 8,73/10.
| Foto: 123RF
Grad nudi 33,75 obiteljskih hotela po 10 km², prekrasne plaže i povijesnu staru jezgru, što ga čini idealnim za mješavinu opuštanja i kulture.
| Foto: 123RF
10. Marmaris, Turska.
Marmaris zatvara top 10 s ocjenom 8,68/10 i prosječnom ljetnom temperaturom od 28,75°C. Grad nudi 94 hotela po 10 km², četiri parka, te 41 TUI Musement izlet.
| Foto: 123RF
Obitelji mogu kombinirati plažu, izlete brodom i aktivnosti na vodi, uz brojne mogućnosti smještaja i rekreacije.
| Foto: 123RF