FOTO Najčudnije cvijeće svijeta

Priroda je puna iznenađenja, a svijet cvijeća posebno obiluje neobičnim i fascinantnim oblicima. Neki cvjetovi šire miris nalik truleži, dok drugi izgledaju poput životinja ili čak ljudi. Donosimo izbor najčudnijih cvjetova na svijetu, možda je baš vaš favorit među njima
1. “Poljubac djevojke” (Psychotria elata).
Poznat po svojim jarko crvenim pricvjetnim listovima koji izgledaju poput punih, napućenih usana, ovaj tropski cvijet često nosi nadimke poput “hot lips” ili “flower lips”. Raste u kišnim šumama Srednje i Južne Amerike.
| Foto: 123RF
2. “Jastogova kliješta” (Heliconia rostrata).
Jedan od vizualno najimpresivnijih cvjetova, ovaj biljka ima viseće cvatove koji podsjećaju na jastogova kliješta. Posebno privlači kolibrije i druge ptice, a dolazi iz tropskih područja Srednje i Južne Amerike.
| Foto: 123RF
3. Pčelinja orhideja (Ophrys apifera).
Ova neobična orhideja izgleda kao da je već oprašena pčelom, toliko su realistični uzorci na njenim laticama. Rasprostranjena je u srednjoj i južnoj Europi, kao i u dijelovima Sjeverne Afrike i Bliskog istoka.
| Foto: 123RF
4. Papagajski cvijet (Impatiens psittacina).
Izgleda kao dva papagaja u letu, ali zapravo je riječ o iznimno rijetkoj biljci iz jugoistočne Azije. Ova ugrožena vrsta toliko je rijetka da je pravo čudo vidjeti je u prirodi.
| Foto: 123RF
5. “Goli muškarac” orhideja (Orchis italica).
Ova mediteranska orhideja dobila je ime po cvjetovima koji podsjećaju na malene ljudske figure. Ako pažljivo pogledate, možete uočiti oči, osmijeh, pa čak i detalje koji podsjećaju na tijelo.
| Foto: 123RF
6. Orhideja “zamotana beba” (Anguloa uniflora).
Ova preslatka orhideja dobila je ime jer njezini cvjetovi izgledaju poput malih beba umotanih u dekice. Potječe iz Južne Amerike i jedan je od najneobičnijih, ali i najšarmantnijih cvjetova na svijetu.
| Foto: 123RF
7. Orhideja s licem majmuna (Dracula simia).
Naziv govori sam za sebe, raspored latica i središnjeg dijela cvijeta nevjerojatno podsjeća na lice majmuna. Ova rijetka biljka raste u Ecuadoru, ali se može pronaći i u dijelovima Kolombije i Perua.
| Foto: 123RF
8. Plameni ljiljan (Gloriosa superba).
Njegov latinski naziv znači “veličanstvena ljepota”, i to s razlogom. Ovaj elegantni cvijet s valovitim laticama izgleda poput plamena i rasprostranjen je u mnogim dijelovima svijeta.
| Foto: Wikipedia
9. Drvo topovskih kugli (Couroupita guianensis).
Ova biljka ima mirisne, egzotične cvjetove i velike plodove koji podsjećaju na topovske kugle. Cvjetovi su jarkih boja, od ružičaste i crvene do žućkaste, a prirodno raste u tropskim šumama Srednje i Južne Amerike.
| Foto: Wikipedia
10. Sturtov pustinjski grašak (Swainsona formosa).
Na prvi pogled, cvjetovi mogu izgledati poput malih, tamnih pauka spremnih na napad. Ova upečatljiva biljka jedna je od najpoznatijih u Australiji.
| Foto: Wikipedia
11. Orhideja “leteća patka” (Caleana major).
Jedan od najnevjerojatnijih cvjetova, izgleda kao patka u letu! Ova neobična orhideja endemska je za istočnu i južnu Australiju.
| Foto: Wikipedia
12. “Ženska papučica” (Calceolaria uniflora).
Cvjetovi ove trajnice podsjećaju na male papučice, zbog čega je dobila ime. Poznata je i kao “Darwinova papučica” jer ju je otkrio Charles Darwin početkom 19. stoljeća. Raste u području Tierra del Fuego.
| Foto: 123RF
13. Orhideja golubica (Peristeria elata).
Jedna od najrjeđih i najposebnijih orhideja. Njezini snježnobijeli cvjetovi s ljubičastim detaljima skrivaju oblik malog goluba raširenih krila. Zbog toga se naziva i “orhideja Svetog Duha”, prema kršćanskoj simbolici. Raste u dijelovima Srednje i Južne Amerike i, nažalost, ugrožena je vrsta.
| Foto: 123RF
14. Orhideja bijele čaplje (Pecteilis radiata).
Još jedan cvijet koji izgleda poput ptice u letu, ovaj put poput elegantne bijele čaplje. Može se pronaći u Kini, Japanu, na Korejskom poluotoku i u Rusiji.
| Foto: 123RF
15. Protea “vrtuljak” (Leucospermum catherinae).
Ovaj neobičan cvijet podsjeća na vatromet ili vrtuljak. Endemska je vrsta ograničena na jugozapadni dio pokrajine Western Cape u South Africa.
| Foto: 123RF
16. Cvijet leš (Rafflesia keithii).
Jedan od najpoznatijih “smrdljivih” cvjetova na svijetu. Ova parazitska biljka širi intenzivan miris nalik truloj hrani kako bi privukla muhe koje je oprašuju. Upravo zbog tog mirisa dobila je ime “cvijet leš”.
| Foto: 123RF
17. “Srebrna vaza” (Aechmea fasciata).
Popularna kao sobna biljka u umjerenim klimama, ova egzotična vrsta porijeklom je iz Brazila. Prepoznatljiva je po srebrnastim listovima i upečatljivom cvatu.
| Foto: 123RF
18. Pasiflora (Passiflora incarnata).
Ovaj cvijet nalik šarenoj rozeti poznat je po složenoj strukturi latica i izraženim prašnicima. U Indiji i Japanu naziva se i “cvijet sata”, dok njegovo ime potječe od oblika križa koji mnogi prepoznaju u njegovoj građi.
| Foto: 123RF
19. Đumbir “košnica” (Zingiber spectabile).
Jedan od najneobičnijih cvjetova, oblikom podsjeća na košnicu. Ova biljka iz jugoistočne Azije skuplja vodu u svojim “čašicama”, koje hrane male cvjetove i istovremeno šire ugodan miris đumbira.
| Foto: 123RF
20. Cvijet zmijske tikve (Trichosanthes cucumerina).
Izgleda kao da je izrađen od fine svile, ali zapravo je riječ o povrću. Iako je gorak i nije svima ukusan, često se koristi u medicinske svrhe. Raste u jugoistočnoj Aziji, dijelovima Afrike i sjevernoj Australiji.
| Foto: 123RF
21. Cuphea “šišmiš” (Cuphea llavea).
Ova neobična biljka dobila je ime po cvjetovima koji podsjećaju na lice šišmiša, u kombinaciji tamnoljubičaste i crvene boje. Potječe iz Srednje Amerike i Mexica, a posebno privlači kolibrije i leptire.
| Foto: 123RF
22. Titan arum (Amorphophallus titanum).
Poznat i kao “cvijet leš”, ovaj div među cvjetovima raste u kišnim šumama na indonezijskom otoku Sumatra. Kao i slične vrste, širi intenzivan miris raspadanja kako bi privukao oprašivače.
| Foto: 123RF
23. Orhideja moljac (Phalaenopsis amabilis).
Ime je dobila jer podsjeća na moljca u letu. Raste u jugoistočnoj Aziji, Novoj Gvineji i Australiji, a u Indonesiji poznata je i kao “mjesečeva orhideja”.
| Foto: 123RF
24. Vampirski ljiljan (Dracunculus vulgaris).
Ovaj cvijet mračnog naziva poznat je po neugodnom mirisu nalik trulom mesu.
| Foto: 123RF
25. “Đavolja ruka” (Chiranthodendron pentadactylon).
Ovaj neobični cvijet izgleda poput otvorene ljudske ruke s pet prstiju. Potječe iz Guatemale i južnog Mexica, a njegov znanstveni naziv doslovno znači “drvo s cvjetovima u obliku ruke”.
| Foto: 123RF
26. Bijeli šišmiš-cvijet (Tacca integrifolia).
Jedan od najfascinantnijih cvjetova, njegov oblik podsjeća na šišmiša s raširenim krilima. Raste u tropskim i suptropskim šumama južne Azije, a može doseći visinu do gotovo jednog metra.
| Foto: 123RF
27. Rajska ptica (Strelitzia).
Jedan od najpoznatijih tropskih cvjetova, nazvan po sličnosti s egzotičnim pticama rajskim.
| Foto: 123RF
28. Zvjezdasti cvijet (Stapelia grandiflora).
Još jedna biljka iz skupine “cvjetova lešina”, poznata po neugodnom mirisu koji podsjeća na raspadanje. Unatoč tome, njezini veliki cvjetovi u nijansama crvene, ljubičaste i žute izuzetno su atraktivni. Također dolazi iz Afrike
| Foto: 123RF
29. Paučasta krizantema (Chrysanthemum morifolium).
Ova neobična krizantema prepoznatljiva je po svojim dugim, tankim laticama koje podsjećaju na paukove noge. Vrlo je popularna među cvjećarima i često se koristi u buketima i dekoracijama.
| Foto: 123RF