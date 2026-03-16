FOTO Najgore odjevene zvijezde na dodjeli Oscara - neki kao da su došli na maturalnu zabavu...

Dodjela Oscara prilika je da se cijeli Hollywood pokaže u najboljem svjetlu, ali uvijek ima i onih koji 'promaše temu' ili jednostavno pretjeraju. U galeriji pogledajte koje su zvijezde bile najgore odjevene po mišljenju modnih stručnjaka
Glumica Demi Moore izgledala je kao da je ravno iz filma Wicked dok je nosila haljinu od crnog i zelenog perja, s dramatičnim poprsjem. Izgled je uparila s minimalnim nakitom, uključujući par visećih naušnica. Mnoge je podsjetila na noja.
Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Spreman za balet, Timmy? Zvijezda Marty Supremea, Timothee Chalamet, odjenuo je preveliko potpuno bijelo odijelo i odgovarajuće čizme. Izgled je upotpunio malim crnim sunčanim naočalama i hrpom srebrnog prstenja na prstima.
| Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS
To je trebala biti vjenčanica? Priyanka Chopra nosila je haljinu bez naramenica s gornjim dijelom korzeta i lepršavom suknjom koja je izgledala nedovršeno jer je bila ukrašena bijelim tilom i crnim perjem. Izgled je uparila s crnim cipelama na visoku petu i srebrnom ogrlicom s privjeskom od safira.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Katastrofa s golim ramenima! Glumica Ginnifer Goodwin nosila je prozirnu crnu haljinu s puf rukavima koji otkrivaju ramena. Haljina je također imala crne čipkaste detalje na suknji. Izgled je upotpunila debelom srebrnom ogrlicom i crnom torbicom.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Previše toga! Haljina Kristen Wiig ostavila je mnogo toga za poželjeti, jer je imala duboko dekoltirani top s perlicama i upadljivu suknju sa srebrno-crnim uzorcima. Kosa joj je izgledala malo previše neuredno za događaj, jer je svoj izgled uparila s narukvicama i ogrlicom s perlicama.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Ledena princeza! Komičarka Melissa McCarthy izgledala je kao da je spremna za natjecanje u umjetničkom klizanju odjenuvši raskošnu haljinu s kristalnim detaljima na vrhu crne dolčevite dugih rukava. Kosu je nosila u dramatičnoj, podignutoj frizuri, a izgled je upotpunila raskošnim naušnicama.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Krivo godišnje doba! TV zvijezda Keltie Knight izgledala je kao da ide na ljetni odmor umjesto na crveni tepih dodjele Oscara, noseći jarku, neonsko žutu haljinu s ovratnikom i blještavim detaljima oko struka i poprsja. Haljina je bila otvorena na leđima, a izgled je uparila s cipelama s draguljima.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Kao lančani oklop! Supruga voditelja dodjele Oscara Conana O'Briena, Liza Powel, nosila je haljinu s gornjim dijelom od lanaca, uparenu s običnom crnom suknjom. Izgled je upotpunila glatkom punđom i dijamantnim naušnicama dok je stajala pored svog supruga, koji je nosio klasični crni smoking.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Zar ide na školski ples? Taylor Frankie Paul izgledala je kao da ide na maturalnu večer odjenuvši ružičastu haljinu s visokim ovratnikom, prorezom na nogavicama i izrezima na trbuhu i prsima. Izgled je upotpunila parom zlatnih cipela s visokom petom ukrašenih mašnom na vrhu.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Atmosfera čajanke! Molly Sims je nalikovala kolačiću dok je nosila svilenkastu, limun žutu haljinu s visokim donjim dijelom na crvenom tepihu dodjele Oscara. Haljina bez naramenica imala je pripijeni gornji dio, a izgled je uparila sa zlatnim cipelama s remenčićima i odgovarajućom zlatnom ogrlicom.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Malo previše! Glumica Auli'i Cravalho izgledala je kao da ide na Met Galu, a ne na dodjelu Oscara, jer je odjenula haljinu bez naramenica krem boje s ogromnom suknjom od tila. Gornji dio su krasile dvije prevelike, skulpturalne ruže kao poprsje, a izgled je upotpunila dvjema dijamantnim ogrlicama.
| Foto: Caroline Brehman/REUTERS
Maturalna večer... ili nije? Glumica Chase Infiniti stigla je na dodjelu Oscara u lila haljini s kratkim izrezom i pretjerano nabranom suknjom. Haljina je imala nabore na poprsju i struku. Izgled je uparila s minimalnim nakitom, koji je uključivao srebrnu ogrlicu i dijamantnu narukvicu.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Otvorenje umjetničke galerije ili dodjela Oscara? Lea Myren nosila je skulpturalnu bijelu haljinu od tila s pernatim dekolteom i crnim cipelama s visokom potpeticom. Izgled je upotpunila dramatičnom, glatkom punđom i super tamnim smokey eye efektom.
| Foto: Caroline Brehman/REUTERS