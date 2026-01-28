FOTO Najljepše nacije na svijetu

Globalno stanovništvo je lijepo na toliko različitih načina, od očaravajućih crta lica, do jedinstvenih osobnosti i šarma koji odražava povijest i kulturu svake zemlje. Ali dok je ljepota svugdje oko nas, jedno pitanje ostaje, koja je zemlja najatraktivnija na svijetu? Odgovor su pokušali dobiti u američkoj medijskoj kući U.S. News & World Report te su u anketi ispitali više od 17 tisuća ljudi. U galeriji pogledajte kojih 25 nacija su proglasili najljepšima na svijetu
25. Panama.
Tessa Thompson prekrasna je kći Marca Anthonyja Thompsona, popularnog pjevača i tekstopisca iz Paname. Rođena je i odrasla u SAD-u, ali i dalje predstavlja svu ljepotu ove nevjerojatne latinoameričke zemlje.
| Foto: Pinterest
Foto: Pinterest
24. Rusija.
Ova je zemlja oduvijek poznata po izvozu prekrasnih modela. Supermodel Irina Shayk nosila je revije za Victoria’s Secret i krasila naslovnice poput Sports Illustrated Swimsuit Issuea. To govori samo za sebe.
| Foto: Pinterest
23. Libanon.
Na 23. mjestu nalazi se Libanon, poznat po svojoj očaravajućoj ljepoti. Glumica i bivša Miss Libanona Nadine Njeim utjelovljuje eleganciju i šarm ove zemlje na svjetskoj pozornici.
| Foto: Pinterest
22. Peru.
Henry Ian Cusick rođen je u Trujillu u Peruu, od majke Peruanke i oca Škota. Vjerojatno ste ovog iznimno šarmantnog (i vrlo zaposlenog) glumca gledali u serijama Scandal, The 100, Lost i MacGyver, među ostalima.
| Foto: Pinterest
21. Island.
Island se ističe svojom jedinstvenom privlačnošću, a legendarna pjevačica Björk predstavlja prepoznatljivu ljepotu, kreativnost i hrabar, avangardan stil ove zemlje diljem svijeta.
| Foto: Pinterest
20. Portugal.
Jedan je od najboljih nogometaša na svijetu, bogat je, zgodan i dolazi s čarobnog otoka Madeire u Portugalu. Da, Cristiano Ronaldo ima sve!
| Foto: Pinterest
19. Filipini.
Filipinci su na 19. mjestu ove liste. Tko bi se mogao ne složiti ako stanovništvo izgleda barem približno poput Shay Mitchell?
| Foto: Pinterest
18. Švedska.
Švedska je poznata po svojoj upečatljivoj ljepoti, a model Elsa Hosk predstavlja besprijekornu eleganciju, gracioznost i utjecaj ove zemlje na svjetskoj modnoj sceni.
| Foto: Pinterest
17. Egipat.
Zgodni dobitnik Oscara rođen je u Kaliforniji, no Rami Malek sin je egipatskih imigranata. Njegovo porijeklo nosi prepoznatljiv šarm i karizmu ove drevne zemlje.
| Foto: Pinterest
16. Čile.
Jeste li znali da je glumica Cote de Pablo iz serije NCIS zapravo rođena u Santiagu u Čileu? Ova je zemlja prepuna lijepih žena. Dovoljno je čitati Pabla Nerudu, najpoznatijeg čileanskog pjesnika, i sve će vam biti jasno.
| Foto: Pinterest
15. Cipar.
Cipar, na 15. mjestu, krije iznenađujuću holivudsku tajnu. Ovaj mediteranski dragulj rodno je mjesto glumice Melinde McGraw, poznate po ulozi Bobbie Barrett u seriji Mad Men. Sa svojim osunčanim obalama i inspirativnom ljepotom, Cipar očito ima potencijal stvaranja zvijezda.
| Foto: Pinterest
14. Maroko.
Marokanci su zaista vrlo atraktivni, a Sofia Pernas je tu da to i dokaže. Prekrasna glumica rođena je u Fezu, a možda je pamtite iz TV serije Blood & Treasure.
| Foto: Pinterest
13. Turska.
Još jedan razlog da pratite nogomet. Çağlar Söyüncü je Turčin i igra za Fenerbahçe u turskoj ligi.
| Foto: Pinterest
12. Rumunjska.
Na 12. mjestu Rumunjska blista bogatom kulturom i upečatljivom ljepotom. Mădălina Ghenea pokazuje kako ova zemlja osvaja elegancijom i bezvremenskim šarmom.
| Foto: Pinterest
11. Dominikanska Republika.
Koliko ste puta sanjali o prekrasnim plažama Dominikanske Republike? A o Daschi Polanco? Kladimo se da niste znali da dolazi iz ove nevjerojatne srednjoameričke zemlje.
| Foto: Pinterest
10. Meksiko.
U Meksiku, ali i diljem svijeta, ima mnogo lijepih Meksikanaca, poput Salme Hayek.
| Foto: Pinterest
9. Španjolska.
Mnogo je lijepih španjolskih celebova za gledati, ali vjerojatno je najbolje to činiti iza ekrana. Javier Bardem sigurno će cijeniti vašu diskreciju.
| Foto: Pinterest
8. Francuska.
Možda je u pitanju hrana, glazba ili kultura, no Francuzi su generalno vrlo zgodni, poput glumca Gillesa Marinija. Možda ga prepoznajete iz uloge u filmu SATC.
| Foto: Pinterest
7. Kolumbija.
Kolumbija je poznata po svojoj prekrasnoj populaciji, koja broji više od 52 milijuna ljudi. Shakira dolazi iz Barranquille, što spominje u mnogim svojim pjesmama.
| Foto: Pinterest
6. Grčka.
Tonia Sotiropoulou briljirala je kada je izabrana za prvu grčku Bond djevojku. Ljepota nije nepoznata riječ za ovu zemlju s očaravajućim plažama, znamenitostima i ljudima.
| Foto: Pinterest
5. Kostarika.
Ako trebate još jedan razlog za posjetiti Kostariku, znajte da će vas dočekati prekrasna populacija. Pogledajte, nogometaš Bryan Ruiz dolazi vam u susret!
| Foto: Pinterest
4. Tajland.
Nema sumnje da je Tajland zemlja zadivljujuće prirodne ljepote, bogate kulture i povijesti. Tajlanđani su također poznati po toplini, gostoljubivosti i poštovanju prema drugima. Plus, izgledaju izvanredno! Chrissy Teigen je tu da to dokaže. Rođena je u Utahu, a njezina majka je Tajlanđanka.
| Foto: Pinterest
3. Argentina.
Ako ne znate Lali Espósito, trebali biste. Nevjerojatno lijepa i talentirana pjevačica nastupila je pred finalom FIFA Svjetskog prvenstva i dokazala da Argentina nije samo nogomet.
| Foto: Pinterest
2. Italija.
Južni Europljani sporo stare, a Talijani su izvrstan primjer atraktivne populacije. Možete li vjerovati da glumac iz Jane the Virgin, Justin Baldoni, zapravo ima 41 godinu?
| Foto: Pinterest
1. Brazil.
Brazilci nisu samo zabavni i prijateljski, već su i zapanjujuće lijepi. Zašto mislite da ima toliko brazilskih modela, poput Adriane Lime?
| Foto: Pinterest