FOTO Najljepše nacije na svijetu

Globalno stanovništvo je lijepo na toliko različitih načina, od očaravajućih crta lica, do jedinstvenih osobnosti i šarma koji odražava povijest i kulturu svake zemlje. Ali dok je ljepota svugdje oko nas, jedno pitanje ostaje, koja je zemlja najatraktivnija na svijetu? Odgovor su pokušali dobiti u američkoj medijskoj kući U.S. News & World Report te su u anketi ispitali više od 17 tisuća ljudi. U galeriji pogledajte kojih 25 nacija su proglasili najljepšima na svijetu
25. Panama. Tessa Thompson prekrasna je kći Marca Anthonyja Thompsona, popularnog pjevača i tekstopisca iz Paname. Rođena je i odrasla u SAD-u, ali i dalje predstavlja svu ljepotu ove nevjerojatne latinoameričke zemlje. | Foto: Pinterest
