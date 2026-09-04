FOTO Najljepše špilje svijeta: Prizori koji ostavljaju bez daha

Ispod planina, šuma, ledenjaka i morskih obala kriju se mjesta koja izgledaju kao da ne pripadaju našem planetu. Od golemih podzemnih dvorana i ledenih tunela do svjetlucavih zidova i rijeka koje prolaze kroz stijene, ove špilje otkrivaju neke od najspektakularnijih prizora koje je priroda stvarala milijunima godina
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U nastavku pogledajte neke od najljepših špilja na svijetu.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte neke od najljepših špilja na svijetu. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte neke od najljepših špilja na svijetu.
| Foto: 123RF
SON DOONG. Smještena u Vijetnamu, Son Doong smatra se najvećom poznatom špiljom na svijetu prema volumenu. Toliko je golema da se u njezinoj unutrašnjosti nalaze podzemna rijeka i dijelovi prašume, a kroz otvore nastale urušavanjem stropa prodire sunčeva svjetlost. U pojedinim dijelovima špilje razvija se i vlastita mikroklima, zbog čega prizori iz nje više podsjećaju na zaseban svijet nego na prostor ispod zemlje.
| Foto: 123RF
WAITOMO GLOWWORM ŠPILJA. Novozelandske špilje Waitomo poznate su po tisućama sitnih bioluminiscentnih organizama koji osvjetljavaju strop plavičastim svjetlom. Posjetitelji se dijelom špilje voze čamcem u gotovo potpunoj tišini, dok iznad njih svjetlucaju točkice koje podsjećaju na zvjezdano nebo. Za taj prizor zaslužna je vrsta Arachnocampa luminosa, karakteristična za Novi Zeland.
| Foto: 123RF
MARBLE ŠPILJA. Na jezeru General Carrera u čileanskoj Patagoniji nalaze se Mramorne špilje, poznate po valovitim stijenkama prošaranim bijelim, sivim i plavim tonovima. Voda je tijekom tisuća godina oblikovala stijenu, a boje zidova mijenjaju se ovisno o razini vode, svjetlosti i dobu godine. Do špilja se uglavnom dolazi čamcem.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
REED FLUTE ŠPILJA. Špilja Reed Flute nalazi se u blizini kineskog grada Guilina, a poznata je po brojnim stalaktitima, stalagmitima i kamenim stupovima. Danas su formacije osvijetljene različitim bojama, zbog čega unutrašnjost djeluje poput scenografije iz nekog fantastičnog svijeta. Naziv je dobila po trstici koja raste u blizini ulaza i od koje su se tradicionalno izrađivale frule.
| Foto: 123RF
EISRIESENWELT. U austrijskim Alpama krije se Eisriesenwelt, čije ime znači „svijet ledenih divova”. Riječ je o golemom sustavu špilja dugom više desetaka kilometara, a njegov najpoznatiji dio ispunjen je ledenim formacijama. Led nastaje kada voda ulazi u špilju, a zatim se pri niskim temperaturama smrzava i tijekom vremena oblikuje neobične stupove i zidove.
| Foto: Instagram/eisriesenwelt
ŠKOCJANSKE JAME. Slovenski sustav Škocjanskih jama jedan je od najimpresivnijih krških fenomena Europe. Kroz njega protječe rijeka Reka, koja nestaje pod zemljom i prolazi kroz golemi podzemni kanjon. Špilje su poznate po visokim podzemnim dvoranama, slapovima, mostovima i brojnim stalaktitima i stalagmitima.
| Foto: 123RF
CARLSBAD CAVERNS. Nacionalni park Carlsbad Caverns u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko skriva velik sustav vapnenačkih špilja. Najpoznatija je golema dvorana Big Room, ispunjena stupovima, stalaktitima i stalagmitima različitih oblika. Posjetiteljima je dostupan niz uređenih staza kroz podzemne prostorije.
| Foto: 123RF
JEITA GROTTO. Jedno od najvećih prirodnih čuda Libanona sastoji se od dviju međusobno povezanih vapnenačkih špilja. Gornji dio poznat je po golemim kamenim formacijama, dok se kroz donji dio proteže podzemna rijeka pa se dio obilaska odvija čamcem. Voda iz ovog sustava važna je i za opskrbu okolnog područja.
| Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
MULU ŠPILJA. Nacionalni park Gunung Mulu na malezijskom Borneu poznat je po ogromnim špiljskim prostorima i spektakularnim krškim formacijama. Ondje se nalazi Sarawak Chamber, jedna od najvećih poznatih podzemnih komora na svijetu, dok je obližnja Deer Cave poznata i po golemim kolonijama šišmiša koje u sumrak izlaze u potrazi za hranom.
| Foto: 123RF
BENAGIL MORSKA ŠPILJA. Na portugalskoj obali Algarve nalazi se jedna od najfotografiranijih morskih špilja Europe. More je u stijeni oblikovalo veliku kupolastu prostoriju, a otvor na stropu propušta sunčevu svjetlost koja osvjetljava malu pješčanu plažu unutar špilje. Do nje se dolazi s mora, zbog čega je postala jedna od prepoznatljivih prirodnih atrakcija Algarvea.
| Foto: 123RF
FINGAL'S ŠPILJA. Na škotskom otoku Staffa nalazi se morska špilja prepoznatljiva po pravilnim bazaltnim stupovima. Nastali su hlađenjem lave prije milijuna godina, a valovi koji ulaze u špilju stvaraju snažne odjeke i neobičnu prirodnu akustiku. Upravo je zbog zvuka i izgleda špilja kroz povijest inspirirala brojne umjetnike i književnike.
| Foto: 123RF
BLUE GROTTO. Plava špilja na talijanskom otoku Capriju poznata je po intenzivnoj plavoj boji mora u unutrašnjosti. Sunčeva svjetlost ulazi kroz otvor ispod površine vode i osvjetljava špilju odozdo, stvarajući dojam da voda sama svijetli. Posjetitelji u nju ulaze malim čamcima kroz vrlo nizak otvor.
| Foto: 123RF
PHRAYA NAKHON ŠPILJA. Ova tajlandska špilja posebno je poznata po kraljevskom paviljonu Kuha Karuhas izgrađenom unutar nje. Veliki otvor na stropu omogućuje prodor sunčeve svjetlosti, a u određenom dijelu dana zrake obasjavaju upravo paviljon i stvaraju jedan od najprepoznatljivijih prizora u zemlji. Špilja se nalazi u Nacionalnom parku Khao Sam Roi Yot.
| Foto: 123RF
KRISTALNA ŠPILJA. Duboko ispod Naice u Meksiku nalazi se špilja u kojoj su pronađeni neki od najvećih prirodnih kristala na svijetu. Golemi kristali selenita izrastaju iz poda i zidova te pojedini dosežu duljinu od više metara. U špilji vladaju ekstremno visoka temperatura i vlaga, zbog čega nije riječ o klasičnoj turističkoj atrakciji i boravak bez posebne opreme može biti opasan.
| Foto: Profimedia.hr
SKAFTAFELL ICE ŠPILJA. Islandske ledene špilje poznate su po prozirnim zidovima u nijansama intenzivno plave boje. Nastaju djelovanjem otopljene vode unutar ledenjaka, zbog čega se njihovi oblici neprestano mijenjaju. Upravo zato isti ledeni tunel može izgledati potpuno drukčije iz jedne sezone u drugu.
| Foto: 123RF
POSTOJNSKA JAMA. Jedna od najpoznatijih špilja u Sloveniji proteže se kroz golemi sustav podzemnih prolaza, galerija i dvorana. Posebno je poznata po raznolikim stalaktitima i stalagmitima, ali i po čovječjoj ribici, neobičnom vodozemcu prilagođenom životu u potpunom mraku. Velik dio turističkog obilaska odvija se podzemnim vlakom.
| Foto: 123RF
MAMMOTH ŠPILJA. Mammoth Cave u američkoj saveznoj državi Kentucky dio je najduljeg poznatog špiljskog sustava na svijetu. Istražene su stotine kilometara podzemnih prolaza, a sustav uključuje velike dvorane, uske prolaze i složene mreže tunela koje su nastajale tijekom milijuna godina. Danas je područje zaštićeno kao nacionalni park.
| Foto: 123RF