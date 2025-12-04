Obavijesti

ŠARENA PONUDA

FOTO Najljepši darovi za Svetog Nikolu: Prekrasne rukotvorine kreativaca iz cijele Hrvatske

Sveti Nikola sve je bliže, a s njim i potraga za savršenim poklonom koji će izmamiti osmijeh najmlađima. Ove godine donosimo galeriju darova koja spaja najbolje iz oba svijeta, maštovite rukotvorine domaćih kreativaca i provjerene favorite iz dućana
24sata Osijek: Ema Gilih heklanjem izrađuje odjevne predmete i igračke
Emi Gilih iz Osijeka ideje za igračke daje i sin koji je oduševljen njezinim radovima i ponosno ih nosi u školu. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
