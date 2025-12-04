FOTO Najljepši darovi za Svetog Nikolu: Prekrasne rukotvorine kreativaca iz cijele Hrvatske

Sveti Nikola sve je bliže, a s njim i potraga za savršenim poklonom koji će izmamiti osmijeh najmlađima. Ove godine donosimo galeriju darova koja spaja najbolje iz oba svijeta, maštovite rukotvorine domaćih kreativaca i provjerene favorite iz dućana
Emi Gilih iz Osijeka ideje za igračke daje i sin koji je oduševljen njezinim radovima i ponosno ih nosi u školu.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Emi Gilih iz Osijeka ideje za igračke daje i sin koji je oduševljen njezinim radovima i ponosno ih nosi u školu. |
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Emi Gilih iz Osijeka ideje za igračke daje i sin koji je oduševljen njezinim radovima i ponosno ih nosi u školu.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Svoje radove trenutno predstavlja na Facebooku, na profilu Ema Lumi.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Izrađuje unikatne ručno heklane lutkice prema crtežima ili fotografijama naručitelja. Lutkice mogu prikazivati djecu, životinje, kućne ljubimce ili druge motive, s pažnjom na detalje kako bi bile što vjernije originalu.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Svaka lutkica je personalizirana i postaje posebna uspomena, idealna kao emotivan i jedinstven poklon.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Sasvim posebne igračke brenda Duga Toys, koje je osmislila domaća kreativka Tanja Šošić, osvojile su djecu ali i odrasle.
| Foto: Instagram
Inspirirane nostalgičnom ljubavlju prema igračkama iz prošlosti, ove igračke izrađene su s pažnjom da traju dugo.
| Foto: Instagram
U ponudi su šarmantne morske životinje, hobotnica, kit, morski konjic i kornjača, ručno šivane od prirodnih materijala i punjenja, idealne za maštovite poklone za Svetog Nikolu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Male stvari je dućan i webshop za bebe i djecu.
| Foto: Male stvari
U njihovom asortimanu ima i drvenih igračaka, razne edukativne i didaktičke igračke namijenjene najmlađima.
| Foto: Male stvari
Drvene igračke imaju raznovrsne modele, od glazbenih instrumenata, slagalica i didaktičkih setova, do klasičnih igračaka za igru, kolica za lutke, drvenih garaža, kamiona, balans-daski.
| Foto: Male stvari
Glavna ideja je da te igračke budu zabavne, poučne i funkcionalne, da potiču motoriku, kreativnost i igru, što ih čini idealnima kao poklon.
| Foto: Male stvari
Foto Male stvari
Foto Male stvari
Lafaboo je webshop koji nudi dječje igračke i proizvode, s naglaskom na igračke od prirodnih materijala.
| Foto: Lafaboo
U ponudi su razne kategorije: igračke za bebe i stariju djecu, igračke za igru uloga, drvena vozila i alati, kućice za lutke i dodaci, drvene garaže i vozila, glazbeni instrumenti.
| Foto: Lafaboo
Web-shop ima i dodatnu vrijednost u tome da se trudi biti održiv, igračke su kvalitetne, prirodne i dugotrajne
| Foto: Lafaboo
Foto Jf Chavanne
Foto Jf Chavanne
Foto Lafaboo
Foto Jf Chavanne
Foto Lafaboo
Sovica handmades je domaći brend koji izrađuje ručno i personalizirano, proizvode za bebe i djecu, ali i ukrase i poklone za različite prigode.
| Foto: Instagram
Njihovi proizvodi su ručni rad, izrađeni s pažnjom i brigom o detaljima, svaki komad je unikat, s mogućnošću da dar za dijete bude poseban i emotivan.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nena Dolls je hrvatski brend koji se bavi ručnom izradom igračaka i poklona za djecu.
| Foto: Instagram
Proizvodi su izrađeni od prirodnih materijala, pamuka, antialergijske vate, bez plastike i umjetnih tvari, što ih čini pogodnima i sigurnima za bebe i malu djecu.
| Foto: Instagram
Nude opciju personalizacije, moguće je naručiti igračku s ušivenim imenom djeteta, što ih čini posebnima i pogodnima kao personalizirani poklon.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Tins Toy je domaći brend koji ručno izrađuje dječje iigračke.
| Foto: Instagram
Igračke su najčešće plišane ili heklane, životinjice, lutke, mekane igračke‑mazalice pogodene za bebe i malu djecu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Agatin svijet je webshop i trgovina s igračkama i dječjom opremom, fokus im je na pažljivo odabranim, kvalitetnim i često prirodnim/pouzdanim proizvodima.
| Foto: Agatin svijet
Njihova ponuda uključuje drvene igračke, edukativne igračke, kreativne setove, igre za razvoj, Montessori‑igračke i razne zanimljive artikle za djecu različitih uzrasta.
| Foto: Agatin svijet
Foto Agatin svijet
Foto Agatin svijet
Foto Agatin svijet
My Green Home izrađuje ručno, drvene, unikatne igračke za djecu, osmišljene s naglaskom na edukaciju, prirodnost i dugotrajnost.
| Foto: Instagram
Materijali su prirodni, drvo je bojano bojama na bazi vode, a dizajn je jednostavan, takav da potiče dijete da vlastitom maštom „oživi“ igračku bez pretjeranih efekata.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Shiny Stuff Dizajn je hrvatski brend koji izrađuje unikatne i personalizirane proizvode, ne masovno, već ručno, s naglaskom na kreativnost i „skrojeno po mjeri“.
| Foto: Shiny stuff
U njihovoj ponudi su razni pokloni i dekorativni predmeti.
| Foto: Shiny stuff
S obzirom da su proizvodi ručno rađeni i personalizirani, svaki komad može biti drugačiji, što ih čini pogodnima za posebne, jedinstvene poklone
| Foto: Shiny stuff
Foto Shiny stuff
Foto Shiny stuff