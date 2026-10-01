FOTO Najprivlačnije nacije na svijetu: Pogodite tko je na vrhu

U.S. News & World Report proveo je istraživanje na uzorku većem od 17.000 ljudi, kojima su ponuđena 73 različita obilježja zemalja, među kojima je bilo i pitanje koja zemlja ima najprivlačnije stanovništvo. Rezultati su stigli, a među njima ima i poprilično iznenađenja
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U nastavku pogledajte koje su zemlje proglašene onima s najljepšim stanovnicima.
| Foto: Instagram/handemiyy
U nastavku pogledajte koje su zemlje proglašene onima s najljepšim stanovnicima. |
Foto: Instagram/handemiyy
U nastavku pogledajte koje su zemlje proglašene onima s najljepšim stanovnicima.
| Foto: Instagram/handemiyy
25. PANAMA.
Tessa Thompson prekrasna je kći Marca Anthonyja Thompsona, popularnog pjevača i kantautora iz Paname. Rođena je i odrasla u SAD-u, ali i dalje predstavlja ljepotu ove prekrasne latinoameričke zemlje.
| Foto: Twitter/Screenshot/kolaž
24. RUSIJA.
Rusija je oduvijek bila poznata po brojnim atraktivnim modelima. Supermodel Irina Shayk nosila je revije za Victoria's Secret, a krasila je i naslovnicu posebnog izdanja Sports Illustrated Swimsuit Issue. To dovoljno govori samo za sebe.
| Foto: Instagram
23. LIBAN.
Libanon je poznat po očaravajućoj ljepoti svojih stanovnika. Glumica i bivša Miss Libanona Nadine Njeim jedan je od primjera elegancije i šarma po kojima je ova zemlja prepoznatljiva i na svjetskoj sceni.
| Foto: Instagram/nadine.njeim.beauty
22. PERU.
Henry Ian Cusick rođen je u Trujillu u Peruu, od majke Peruanke i oca Škota. Karizmatičnog glumca publika je mogla gledati u brojnim poznatim serijama, među kojima su Scandal, The 100, Lost i MacGyver.
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
21. ISLAND.
Island se ističe svojom jedinstvenom privlačnošću, a legendarna pjevačica Björk jedan je od najboljih primjera osebujne ljepote, kreativnosti i odvažnog, avangardnog stila po kojima je ova zemlja prepoznatljiva diljem svijeta.
| Foto: Instagram/space.rocks.1
20. PORTUGAL.
Cristiano Ronaldo jedan je od najboljih nogometaša svijeta, bogat je, uspješan i mnogima vrlo privlačan. Rođen je na portugalskom otoku Madeiri, a njegova svjetska popularnost učinila ga je jednim od najprepoznatljivijih Portugalaca.
| Foto: Privatni album
19. FILIPINI.
Filipini su zauzeli 44. mjesto na ovoj ljestvici. A ako njihovi stanovnici izgledaju poput glumice Shay Mitchell, teško je osporiti njihov plasman među najprivlačnije nacije svijeta.
| Foto: Instagram/shaymitchell
18. ŠVEDSKA.
Švedska je poznata po upečatljivoj ljepoti svojih stanovnika, a model Elsa Hosk jedan je od najpoznatijih primjera. Svojom elegancijom i pojavom ostavila je snažan trag na svjetskoj modnoj sceni.
| Foto: Insagram/screenshot
17. EGIPAT.
Oskarovac Rami Malek rođen je u Kaliforniji, ali njegovi su roditelji egipatski imigranti. Poznati glumac tako svojim podrijetlom predstavlja i Egipat na ovoj ljestvici.
| Foto: Imdb
16. ČILE.
Jeste li znali da je glumica Cote de Pablo, poznata iz serije NCIS, rođena u Santiagu u Čileu? Ova južnoamerička zemlja poznata je po ljepoti svojih stanovnika, što se često provlači i kroz čileansku književnost i poeziju.
| Foto: Instagram/cotedepablo
15. CIPAR.
Cipar skriva i jednu zanimljivu holivudsku poveznicu. Na ovom mediteranskom otoku rođena je glumica Melinda McGraw, poznata po ulozi Bobbie Barrett u seriji Mad Men. Sunčane obale i mediteranski šarm očito nisu jedino po čemu se Cipar ističe.
| Foto: Instagram/melinda_mcgraw
14. MAROKO.
Maroko na ovoj ljestvici može predstavljati i slavna manekenka Imaan Hammam. Jedno je od poznatijih imena svjetske modne scene, a svoje marokanske korijene često ističe i kroz modu te javne nastupe.
| Foto: Instagram/imaanhammam
13. TURSKA.
Tursku na ovoj ljestvici može predstavljati glumica i model Hande Erçel. Jedna je od najpoznatijih turskih televizijskih zvijezda, a veliku popularnost stekla je ulogama u brojnim hit-serijama.
| Foto: Instagram/handemiyy
12. RUMUNJSKA.
Rumunjska se na ovoj ljestvici ističe svojom kulturom i upečatljivom ljepotom. Glumica i model Mădălina Ghenea jedan je od najpoznatijih primjera elegancije i bezvremenskog šarma ove zemlje.
| Foto: Instagram/officialmadalinaghenea
11. DOMINIKANSKA REPUBLIKA.
Koliko ste puta maštali o prekrasnim plažama Dominikanske Republike? Ovoj zemlji pripada i glumica Dascha Polanco, poznata po ulozi u seriji Orange Is the New Black. Rođena je u Dominikanskoj Republici, a odrasla je u SAD-u.
| Foto: Instagram/sheisdash
10. MEKSIKO.
Meksiko je poznat po brojnim atraktivnim ljudima, kako u zemlji tako i diljem svijeta. Jedna od najpoznatijih Meksikanki svakako je glumica Salma Hayek, koja je desetljećima jedno od najprepoznatljivijih lica Hollywooda.
| Foto: Instagram/salmahayek
9. ŠPANJOLSKA.
Španjolska se može pohvaliti brojnim atraktivnim slavnim osobama, a među njima je i glumac Javier Bardem. Oskarovac je već desetljećima jedno od najpoznatijih španjolskih lica u svjetskoj kinematografiji.
| Foto: Imdb
8. FRANCUSKA.
Možda je stvar u hrani, glazbi ili kulturi, ali Francuzi se često smatraju vrlo privlačnima. Jedan od primjera je glumac Gilles Marini, kojeg publika možda pamti i po ulozi u filmu Seks i grad.
| Foto: Instagram/gillesmarini
7. KOLUMBIJA.
Kolumbija je poznata po atraktivnim stanovnicima, a među njezinim najpoznatijim predstavnicama svakako je Shakira. Pjevačica je rođena u Barranquilli, gradu koji često spominje i u svojim pjesmama.
| Foto: Shakira/Instagram
6. GRČKA.
Grčka je poznata po prekrasnim plažama, krajolicima i atraktivnim ljudima. Glumica Tonia Sotiropoulou dodatno je privukla pažnju kada je postala prva Grkinja koja je dobila ulogu Bond djevojke.
| Foto: Instagram/toniasotiropoulou
5. KOSTARIKA.
Ako vam treba još jedan razlog za posjet Kostariki, njezini atraktivni stanovnici mogli bi biti dovoljan. Jedan od poznatijih predstavnika ove zemlje je nogometaš Bryan Ruiz, dugogodišnji kostarikanski reprezentativac.
| Foto: Instagram/bryanruizcr
4. TAJLAND.
Tajland je poznat po prekrasnoj prirodi, bogatoj kulturi i gostoljubivim ljudima. Među poznatim osobama tajlandskog podrijetla je i model Chrissy Teigen, koja je rođena u SAD-u, dok joj je majka Tajlanđanka.
| Foto: instagram/chrissyteigen
3. ARGENTINA.
Argentina nije poznata samo po nogometu, već i po brojnim slavnim i atraktivnim zvijezdama. Među njima je pjevačica i glumica Lali Espósito, koja je nastupila i uoči finala Svjetskog nogometnog prvenstva.
| Foto: Instagram/lali
2. ITALIJA.
Talijani se često navode kao primjer vrlo atraktivnog stanovništva. Među poznatim osobama talijanskog podrijetla je i glumac Justin Baldoni, zvijezda serije Jane the Virgin, koji je u siječnju 2026. napunio 42 godine.
| Foto: Instagram/justinbaldoni
1. BRAZIL.
Brazilci su poznati po vedrom duhu i gostoljubivosti, ali i po upečatljivoj ljepoti. Nije slučajno što upravo iz Brazila dolaze brojne svjetski poznate manekenke, među kojima je i Adriana Lima.
| Foto: Instagram/Adriana Lima
Uz 25 najbolje rangiranih, evo tko je još ušao u TOP 50:
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE.
Teško je izdvojiti samo jednu atraktivnu Amerikanku, ali glumica Megan Fox svakako je jedno od najprepoznatljivijih lica. Godinama slovi kao jedna od najpoznatijih holivudskih ljepotica.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
AUSTRALIJA.
Australiji definitivno ne nedostaje atraktivnih poznatih lica. Među najpoznatijima su glumica Margot Robbie te braća Chris i Liam Hemsworth, koji su već godinama među najvećim australskim zvijezdama.
| Foto: Jas Lehal Media Assignments/PRES
JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA.
Južnoafrička Republika poznata je po živopisnoj kulturi, prekrasnim plažama i atraktivnim stanovnicima. Jedna od njezinih najpoznatijih zvijezda je glumica Charlize Theron, rođena u Južnoafričkoj Republici.
| Foto: Instagram/charlizeafrica
MALEZIJA.
Malezija je dom brojnim atraktivnim stanovnicima, a među njezinim najpoznatijim zvijezdama je glumica Michelle Yeoh. Svjetsku slavu stekla je brojnim ulogama, među ostalim i u filmu Crazy Rich Asians.
| Foto: Instagram/michelleyeoh_official
IZRAEL.
Među najpoznatijim ljepoticama povezanima s Izraelom je glumica Natalie Portman. Rođena je u Jeruzalemu, a kasnije je izgradila iznimno uspješnu holivudsku karijeru.
| Foto: Instagram/natalieportman
INDONEZIJA.
Indoneziju na ovoj ljestvici predstavlja glumac Iko Uwais. Rođen je u Jakarti, a osim glumačkom karijerom, poznat je i kao majstor borilačkih vještina te po brojnim akcijskim ulogama.
| Foto: Instagram/iko.uwais
HRVATSKA.
Glumac Eric Bana zapravo se zove Eric Banadinović. Rođen je u Australiji, ali otac mu je Hrvat, pa i Hrvatska ima svog poznatog predstavnika na ovoj ljestvici.
| Foto: Instagram/eric_bana_official
ŠVICARSKA.
Švicarska se može pohvaliti jednom od bezvremenskih ikona ljepote. Ursula Andress, legendarna prva Bond djevojka, svojim plavim uvojcima, upečatljivim crtama lica i snažnom pojavom obilježila je standarde ljepote jednog razdoblja.
| Foto: Youtube/Screenshoot
INDIJA.
Indija je zemlja iznimne kulturne raznolikosti, a jednako je raznolika i ljepota njezinih stanovnika. Jedan od najpoznatijih primjera je glumica Priyanka Chopra Jonas, koja je ostvarila veliku međunarodnu karijeru.
| Foto: Instagram/ kolaž
EL SALVADOR.
El Salvador se može pohvaliti brojnim atraktivnim poznatim licima, a među njima je i Ana Yancy Clavel. Ova manekenka i televizijska voditeljica predstavljala je svoju zemlju i na izboru Miss Universe 2012.
| Foto: Instagram/anayancyclavel
KANADA.
Kanada je pravi spoj različitih kultura i etničkih skupina, pa ne čudi što se na ovoj ljestvici našla tako visoko. Jedan od njezinih najpoznatijih predstavnika je glumac Ryan Gosling.
| Foto: screenshot/x
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI.
Ujedinjeni Arapski Emirati mogu se pohvaliti brojnim upečatljivim ljepoticama, a među njima je i glumica Yasmine Al-Bustami. Poznata je po ulozi u seriji NCIS: Hawai'i, a ističe se snažnim i prepoznatljivim crtama lica.
| Foto: Instagram/yasalbustami
NIZOZEMSKA.
Nizozemska se može pohvaliti brojnim atraktivnim poznatim licima, a među njima je i glumica Famke Janssen. Svojom upečatljivom pojavom već desetljećima je jedno od najprepoznatljivijih nizozemskih lica u Hollywoodu.
| Foto: IMDB
NIGERIJA.
Nigerija se na ovoj ljestvici ističe i brojnim poznatim licima. Među njima je glumac John Boyega, zvijezda filmova *Ratovi zvijezda*, čiji su roditelji porijeklom iz Nigerije, dok je on rođen u Londonu.
| Foto: Instagram/johnboyega
ENGLESKA.
Engleska je zemlja izrazito raznolikog stanovništva, a među njezinim najpoznatijim i najatraktivnijim predstavnicima svakako je glumac Tom Hardy.
| Foto: Instagram/Tom Hardy
NOVI ZELAND.
Novozelanđani su poznati po svojoj simpatičnosti i prirodnom šarmu, a među najpoznatijim predstavnicama ove zemlje je pjevačica Lorde.
| Foto: YouTube screenshot
DANSKA.
Danska broji gotovo šest milijuna stanovnika, a među njezinim najpoznatijim predstavnicima je glumac Nikolaj Coster-Waldau. Publika ga najbolje poznaje po ulozi Jaimea Lannistera u seriji Igra prijestolja.
| Foto: Instagram/nikolajwilliamcw
KENIJA.
Kenija se na ovoj ljestvici ističe ljepotom svojih stanovnika. Među najpoznatijim predstavnicama je glumica Lupita Nyong'o, rođena u Meksiku u obitelji kenijskih roditelja.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
UKRAJINA.
Ukrajina ima raznoliko stanovništvo, a među najpoznatijim osobama rođenima u toj zemlji je glumica Mila Kunis. Rođena je u Černivcima, a kasnije se s obitelji preselila u Sjedinjene Američke Države.
| Foto: TBS
FINSKA.
Finska se također našla visoko na ljestvici najatraktivnijih nacija. Jedan od poznatijih predstavnika je bivši vozač Formule 1 Nico Rosberg, čija je majka Finkinja, a koji ima i finsko državljanstvo.
| Foto: TORU HANAI
MAĐARSKA.
Mađarska se može pohvaliti brojnim atraktivnim poznatim licima, a među najpoznatijima je model Barbara Palvin. Rođena je u Mađarskoj, a veliku međunarodnu karijeru izgradila je u svijetu mode.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
IRAN.
Iran se na ovoj ljestvici ističe ljepotom svojih stanovnika, a među najpoznatijim predstavnicama je glumica Golshifteh Farahani. Rođena je u Teheranu, a ostvarila je zapaženu međunarodnu karijeru.
| Foto: Instagram/golfarahani
POLJSKA.
Poljaci su se našli pri samom vrhu ljestvice najatraktivnijih nacija. Jedan od poznatih primjera je glumica Yvonne Strahovski, koja je rođena u Australiji, ali su joj oba roditelja Poljaci.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
ČEŠKA.
Češka se našla gotovo na samom vrhu ljestvice, a među njezinim najpoznatijim ljepoticama je model Petra Němcová. Svojom je međunarodnom karijerom postala jedno od najprepoznatljivijih čeških lica u svijetu mode.
| Foto: Profimedia/Pool
JAPAN.
Japan je zauzeo prvo mjesto na ljestvici, a među njegovim najpoznatijim atraktivnim licima je model i glumica Kiko Mizuhara. Poznata je po upečatljivom stilu, modnim kampanjama i glumačkim ulogama.
| Foto: Instagram/i_am_kiko