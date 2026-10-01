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LJEPOTA BEZ GRANICA

FOTO Najprivlačnije nacije na svijetu: Pogodite tko je na vrhu

U.S. News & World Report proveo je istraživanje na uzorku većem od 17.000 ljudi, kojima su ponuđena 73 različita obilježja zemalja, među kojima je bilo i pitanje koja zemlja ima najprivlačnije stanovništvo. Rezultati su stigli, a među njima ima i poprilično iznenađenja
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FOTO Najprivlačnije nacije na svijetu: Pogodite tko je na vrhu
U nastavku pogledajte koje su zemlje proglašene onima s najljepšim stanovnicima. | Foto: Instagram/handemiyy
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U nastavku pogledajte koje su zemlje proglašene onima s najljepšim stanovnicima. | Foto: Instagram/handemiyy
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