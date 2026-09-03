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FOTO Najseksi medicinska sestra Instagrama promijenila karijeru: Evo čime se danas bavi

Lauren Drain Kagan nekoć je privlačila pažnju kao jedna od najseksi medicinskih sestara na Instagramu, a njezine objave pratili su milijuni ljudi. Danas je njezin život usmjeren na fitness, treninge i zdrav život
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FOTO Najseksi medicinska sestra Instagrama promijenila karijeru: Evo čime se danas bavi
Lauren Drain Kagan iz Floride godinama je privlačila pažnju kao medicinska sestra specijalizirana za kardiologiju, a mediji su je proglasili jednom od najseksi medicinskih sestara na Instagramu. Karijeru u zdravstvu počela je već sa 16 godina, a njezine fotografije na društvenim mrežama privukle su milijune pratitelja. | Foto: Facebook/Lauren Drain﻿
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Lauren Drain Kagan iz Floride godinama je privlačila pažnju kao medicinska sestra specijalizirana za kardiologiju, a mediji su je proglasili jednom od najseksi medicinskih sestara na Instagramu. Karijeru u zdravstvu počela je već sa 16 godina, a njezine fotografije na društvenim mrežama privukle su milijune pratitelja. | Foto: Facebook/Lauren Drain﻿
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