FOTO Najseksi medicinska sestra Instagrama promijenila karijeru: Evo čime se danas bavi

Lauren Drain Kagan nekoć je privlačila pažnju kao jedna od najseksi medicinskih sestara na Instagramu, a njezine objave pratili su milijuni ljudi. Danas je njezin život usmjeren na fitness, treninge i zdrav život
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Lauren Drain Kagan iz Floride godinama je privlačila pažnju kao medicinska sestra specijalizirana za kardiologiju, a mediji su je proglasili jednom od najseksi medicinskih sestara na Instagramu. Karijeru u zdravstvu počela je već sa 16 godina, a njezine fotografije na društvenim mrežama privukle su milijune pratitelja.
| Foto: Facebook/Lauren Drain
Lauren Drain Kagan iz Floride godinama je privlačila pažnju kao medicinska sestra specijalizirana za kardiologiju, a mediji su je proglasili jednom od najseksi medicinskih sestara na Instagramu. Karijeru u zdravstvu počela je već sa 16 godina, a njezine fotografije na društvenim mrežama privukle su milijune pratitelja. |
Foto: Facebook/Lauren Drain
Lauren Drain Kagan iz Floride godinama je privlačila pažnju kao medicinska sestra specijalizirana za kardiologiju, a mediji su je proglasili jednom od najseksi medicinskih sestara na Instagramu. Karijeru u zdravstvu počela je već sa 16 godina, a njezine fotografije na društvenim mrežama privukle su milijune pratitelja.
| Foto: Facebook/Lauren Drain
Nakon godina rada u bolnici Lauren je odlučila promijeniti životni stil jer se osjećala umorno i nezadovoljno. Sve se više posvetila treninzima, zdravoj prehrani i oblikovanju tijela, a fitness je s vremenom postao važan dio njezine karijere.
| Foto: Facebook/Lauren Drain
Iako je nekoć bila poznata prvenstveno kao atraktivna medicinska sestra, danas radi kao osobna trenerica i fitness model. Pomaže drugima u ostvarivanju fitness ciljeva te promovira aktivan način života i zdravije navike.
| Foto: Facebook/Lauren Drain
Lauren je zahvaljujući društvenim mrežama izgradila veliku publiku, a njezin Instagram danas prati više od 3,6 milijuna ljudi. Na profilu uglavnom dijeli sadržaj povezan s treninzima, fitnessom, zdravim životnim stilom i vlastitim izgledom.
| Foto: Facebook/Lauren Drain
Još dok je radila kao medicinska sestra znala je provoditi sate na poslu, ali je tvrdila da uvijek pronalazi vrijeme za intenzivne treninge. Isticala je da svoju formu ne duguje genetici, već godinama vježbanja, uravnoteženoj prehrani i dosljednosti.
| Foto: Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Harrylhgfx
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Artist
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain
Foto Facebook/Lauren Drain