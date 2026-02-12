Obavijesti

Galerija

Komentari 35
RASPRODAJA JOŠ TRAJE...

FOTO Nama će sutra zauvijek zatvoriti vrata: Pogledajte kako izgledaju poluprazne police...

Robna kuća u Ilici u petak zauvijek zatvara vrata, a tim povodom zadnjih tjedana organizirana je rasprodaja uz 30 posto popusta. Sutra je ujedno i posljednja prilika za kupnju na kultnoj lokaciji u Zagrebu
24SATA Zagreb: Velika rasprodaja u robnoj kući Nama koja se sutra zatvara
Zagrebačka robna kuća Ilica (Nama), koja je generacijama bila nezaobilazno mjesto kupnje u centru grada, zatvara svoja vrata sutra, u petak 13. veljače, nakon čak 140 godina poslovanja. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/68
Zagrebačka robna kuća Ilica (Nama), koja je generacijama bila nezaobilazno mjesto kupnje u centru grada, zatvara svoja vrata sutra, u petak 13. veljače, nakon čak 140 godina poslovanja. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Komentari 35

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026