FOTO Nama će sutra zauvijek zatvoriti vrata: Pogledajte kako izgledaju poluprazne police...

Robna kuća u Ilici u petak zauvijek zatvara vrata, a tim povodom zadnjih tjedana organizirana je rasprodaja uz 30 posto popusta. Sutra je ujedno i posljednja prilika za kupnju na kultnoj lokaciji u Zagrebu
Zagrebačka robna kuća Ilica (Nama), koja je generacijama bila nezaobilazno mjesto kupnje u centru grada, zatvara svoja vrata sutra, u petak 13. veljače, nakon čak 140 godina poslovanja.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Zagrebačka robna kuća Ilica (Nama), koja je generacijama bila nezaobilazno mjesto kupnje u centru grada, zatvara svoja vrata sutra, u petak 13. veljače, nakon čak 140 godina poslovanja. |
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Zagrebačka robna kuća Ilica (Nama), koja je generacijama bila nezaobilazno mjesto kupnje u centru grada, zatvara svoja vrata sutra, u petak 13. veljače, nakon čak 140 godina poslovanja.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Tim povodom pokrenuta je rasprodaja kojom su se iz robne kuće zahvalili svim Zagrepčanima na dugogodišnjoj vjernosti.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Velik dio asortimana snižen je 30 posto.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Zatvaranje robne kuće Ilica označava kraj jedne važne ere zagrebačke trgovačke povijesti, a mnogi su ovu rasprodaju iskoristiti kao posljednju priliku za kupnju na mjestu koje je desetljećima bilo dio svakodnevice grada.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Ukoliko vi niste uspjeli doći do nekog komada iz Name za uspomenu, sutra vam je posljednja prilika.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL