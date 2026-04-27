FOTO Napravili su najdulji tiramisu na svijetu: Dug je 440 metara... nije ostala ni mrvica

U Londonu je napravljen najdulji tiramisu na svijetu (440,6 m), čime je oboren prethodni rekord. Sudjelovalo je više od 100 kuhara, uz velike količine sastojaka, a desert je morao zadovoljiti stroga pravila da bi rekord bio priznat
Najdulji tiramisu na svijetu napravljen je u Londonu i dosegao je duljinu od čak 440,6 metara. Time je srušen prethodni rekord iz Milana koji je iznosio 273,5 metara.
Foto: CARLOS JASSO/REUTERS
U izradi ovog golemog deserta sudjelovalo je više od 100 talijanskih kuhara koji su radili zajedno tijekom dva dana. Tiramisu je sastavljen uživo kako bi zadovoljio stroga pravila Guinnessovih rekorda.
Za pripremu su korištene ogromne količine sastojaka, uključujući više od 3.000 jaja i oko 50.000 piškota. Upravo ta masovna priprema pokazuje logističku zahtjevnost cijelog pothvata.
Organizator projekta bio je kuhar Mirko Ricci, koji je već ranije držao sličan rekord. Ovaj novi tiramisu posvećen je britanskoj kraljevskoj obitelji i simbolizira suradnju i talijansku kulinarsku tradiciju.
Osim duljine, desert je morao zadovoljiti i određene dimenzije – najmanje 8 cm visine i 15 cm širine. Time se osigurava da rekord nije samo simboličan, nego i standardiziran prema pravilima natjecanja.
