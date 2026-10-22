FOTO Napustila je ured i počela isticati obline u bikinijima, sada se modne kuće otimaju za nju

Hayley Maxfield privukla je pažnju na društvenim mrežama gdje njezine fotografije izazivaju velik interes pratitelja. Njezin put do uspjeha nije bio uobičajen, a danas gradi karijeru koja joj je otvorila vrata svijeta mode
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Hayley Maxfield, poznata i pod nadimkom Hayley to the Max, američka je manekenka i influencerica koja je popularnost stekla na Instagramu. Nakon što je završila fakultet, radila je kao računovotkinja, no odlučila je promijeniti karijeru i okušati se u svijetu mode i društvenih mreža.
| Foto: Instagram/hayleytothemax
Hayley Maxfield, poznata i pod nadimkom Hayley to the Max, američka je manekenka i influencerica koja je popularnost stekla na Instagramu. Nakon što je završila fakultet, radila je kao računovotkinja, no odlučila je promijeniti karijeru i okušati se u svijetu mode i društvenih mreža. |
Foto: Instagram/hayleytothemax
Hayley Maxfield, poznata i pod nadimkom Hayley to the Max, američka je manekenka i influencerica koja je popularnost stekla na Instagramu. Nakon što je završila fakultet, radila je kao računovotkinja, no odlučila je promijeniti karijeru i okušati se u svijetu mode i društvenih mreža.
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Pažnju publike privukla je fotografijama u bikinijima, kojima je postupno izgradila prepoznatljiv profil na društvenim mrežama. Takve su joj objave pomogle da privuče modne brendove i napravi prve ozbiljne korake u profesionalnom modelingu.
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Njezin imidž temelji se na ženstvenosti, samopouzdanju i naglašavanju oblina. U kupaćim kostimima i pripijenim odjevnim kombinacijama ističe svoju figuru, a senzualne poze dodatno naglašavaju njezin seksepil.
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Tijekom karijere surađivala je s poznatim imenima poput brendova GUESS, Maybelline i Fashion Nova, a prošetala je i pistom na Miami Swim Weeku. Njezina popularnost tako se proširila izvan Instagrama, na modne revije i reklamne kampanje.
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Iako joj poziranje u početku nije bilo prirodno, Hayley je s vremenom razvila vještine potrebne za uspješnu manekensku karijeru. Danas njezin profil spaja zavodljive fotografije, modne kombinacije i sadržaj kojim ističe svoj izgled, a velik broj pratitelja potvrđuje interes publike za njezin rad.
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