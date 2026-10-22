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ZAOKRET U KARIJERI

FOTO Napustila je ured i počela isticati obline u bikinijima, sada se modne kuće otimaju za nju

Hayley Maxfield privukla je pažnju na društvenim mrežama gdje njezine fotografije izazivaju velik interes pratitelja. Njezin put do uspjeha nije bio uobičajen, a danas gradi karijeru koja joj je otvorila vrata svijeta mode
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FOTO Napustila je ured i počela isticati obline u bikinijima, sada se modne kuće otimaju za nju
Hayley Maxfield, poznata i pod nadimkom Hayley to the Max, američka je manekenka i influencerica koja je popularnost stekla na Instagramu. Nakon što je završila fakultet, radila je kao računovotkinja, no odlučila je promijeniti karijeru i okušati se u svijetu mode i društvenih mreža. | Foto: Instagram/hayleytothemax
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Hayley Maxfield, poznata i pod nadimkom Hayley to the Max, američka je manekenka i influencerica koja je popularnost stekla na Instagramu. Nakon što je završila fakultet, radila je kao računovotkinja, no odlučila je promijeniti karijeru i okušati se u svijetu mode i društvenih mreža. | Foto: Instagram/hayleytothemax
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