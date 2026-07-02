FOTO Navijajte danas uz kockice na licu! Evo kako ih napraviti

Marina Mamić, vizažistica koja oduševljava svojim transformacijama u poznate osobe šminkom, savjetuje kako oslikati lice uoči utakmice s Portugalom
Posljednju utakmicu hrvatske reprezentacije gledala sam s prijateljima vani i moram priznati da sam vidjela relativno malo ljudi koji su iscrtali hrvatske kockice na licu. Bilo mi je pomalo žao što se nisu ohrabrili biti kreativniji, no svi su bili u majicama na kockice, s maramama i zastavama, pa ne mogu reći da je to nedostajalo, kaže vizažistica Marina Mamić, influencerica koja već dugo oduševljava svojim transformacijama uz pomoć šminke u slavne osobe, pa se tako svojedobno pokazala i "u koži" kapetana hrvatske reprezentacije - Luke Modrića.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Posljednju utakmicu hrvatske reprezentacije gledala sam s prijateljima vani i moram priznati da sam vidjela relativno malo ljudi koji su iscrtali hrvatske kockice na licu. Bilo mi je pomalo žao što se nisu ohrabrili biti kreativniji, no svi su bili u majicama na kockice, s maramama i zastavama, pa ne mogu reći da je to nedostajalo, kaže vizažistica Marina Mamić, influencerica koja već dugo oduševljava svojim transformacijama uz pomoć šminke u slavne osobe, pa se tako svojedobno pokazala i "u koži" kapetana hrvatske reprezentacije - Luke Modrića.
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Posljednju utakmicu hrvatske reprezentacije gledala sam s prijateljima vani i moram priznati da sam vidjela relativno malo ljudi koji su iscrtali hrvatske kockice na licu. Bilo mi je pomalo žao što se nisu ohrabrili biti kreativniji, no svi su bili u majicama na kockice, s maramama i zastavama, pa ne mogu reći da je to nedostajalo, kaže vizažistica Marina Mamić, influencerica koja već dugo oduševljava svojim transformacijama uz pomoć šminke u slavne osobe, pa se tako svojedobno pokazala i "u koži" kapetana hrvatske reprezentacije - Luke Modrića.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Problem je, možda, u tome što su navijačke boje za lice - poznata kombinacija crvene, bijele i plave u pakiranju koje omogućuje da se lice iscrta ravnomjerno - uglavnom rasprodane. U pravilu, riječ je o bojama na bazi vode koje ne bi trebale izazvati prištiće ili alergijsku reakciju na licu, no ipak treba voditi računa o tome koje boje kupujemo i kakvu kožu imamo, upozorava Marina Mamić.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
- Ako inače imate osjetljiviju kožu, onda bih svakako savjetovala da potražite neke kvalitetnije proizvode, odnosno kvalitetnije boje ili šminku. Osobno, primjerice, uvijek koristim marku Kryolan, koja je namijenjena za profesionalno šminkanje. Nikako ne bih preporučila da ljudi s osjetljivom kožom kupuju neke pakete boja koji se mogu nabaviti u velikim trgovačkim lancima za tri ili četiri eura, ili neku manje kvalitetnu šminku - kaže sugovornica.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Isto vrijedi i za boje za hranu, koje imaju sigurniji sastav, no ipak nije sigurno da neće naštetiti osjetljivom licu, kaže Marina.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Naša sugovornica ističe da je za ovakvu vrstu "maskiranja" - kao i za šminkanje - važna dobra priprema kože. Ipak, ako se šminkate samo za nekoliko sati navijanja tijekom utakmice, to ne treba biti profesionalni tretman.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
- Ključno je prije šminkanja na lice nanijeti dobru hidratantnu kremu. Za profesionalno šminkanje bismo stavili i bazu za make-up i fiksator, no većina kod kuće zapravo i nema sve te proizvode i nije ih potrebno posebno kupovati samo za ovu namjenu. Dobra hidratantna krema bit će sasvim dovoljna - kaže vizažistica Mamić.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Kako većina muškaraca, kad je krema u pitanju, koristi najjednostavniju opciju, pa su mnogi na okrugloj plavoj Nivei, ipak treba imati na umu da je ona malo masnija i da nije baš najbolji izbor za podlogu za šminku.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
- Dakle, može to biti i Nivea ili neka druga marka, ali ipak krema koja je namijenjena baš za njegu i hidrataciju lica - dodaje Mamić.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Ako, pak, niste uspjeli kupiti boje namijenjene baš iscrtavanju lica, možete se poigrati običnom šminkom. Za crveno-bijele kockice može vam poslužiti crveni ruž i bijela olovka za oči, a ako želite iscrtati cijelu zastavu, za ispunjavanje plavog polja možete koristiti sjenilo za oči. No nećete pogriješiti ni ako sve iscrtavate sjenilima.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
- Preporučila bih da ga nanosite kistom na lice jer ćete tako dobiti kremastiju strukturu i intenzivniju boju. Ako radite zastavu, onda crvenu i plavu boju možete uokviriti bijelom olovkom, da dobijete bolji efekt - kaže sugovornica.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Dodaje da oni koji inače nisu spretni ni u svakodnevnom šminkanju, ne bi trebali crtati zastavu koja se vijori, ili previše kockica, bolje je ići na neki jednostavan motiv na licu, a ne iscrtavati cijelu zastavu. Također, crtajte na dijelovima lica na kojima se može iscrtati veći motiv - na obrazima ili na čelu, sve drugo moglo bi biti prekomplicirano.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
- Sa sitnijim crtežom i više detalja lakše možete pogriješiti i dovesti se do toga da iscrtate samo jednu veliku neprepoznatljivu mrlju. Kod većih motiva je ipak lakše postići određeni oblik i efekt. Na kraju, uz majicu ili druge navijačke rekvizite koji imaju kockice, dovoljno je samo malo ukrasiti lice, da se lakše uživite u atmosferu, a ne pretjerivati - savjetuje vizažistica.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Naravno, rezultat može biti bolji ako ukrase na vašem licu crta netko drugi, no uz dobro ogledalo možete se snaći i sami. Radite na onome koje lice prikazuje u pravoj veličini, pa rezultat provjerite i doradite detalje ako treba, na ogledalu koje povećava lice barem tri puta.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Kad utakmica završi, potrudite se skinuti boje s lica što je prije moguće, pri čemu je najbolje držati se rutine kao i kod skidanja šminke. Dečkima u tome mogu pomoći djevojke, sestre ili majke. Uzmite nekoliko blazinica za skidanje šminke i natopite ih micelarnom vodom, pa prislonite na lice i nježno povlačite prema vanjskim kutevima. Ponavljajte dok ne skinete svu boju s lica. Nakon toga dobro je umiti lice pjenom, posušiti ga i nanijeti hidratantnu kremu za noć kako bismo ga nahranili, savjetuje vizažistica.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
ivana knoll i zastava
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Sasa Miljevic
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL/PIXSELL S
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL