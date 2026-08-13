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JESTE LI IH VIDJELI?

FOTO Nebo se 'zapalilo': Suze svetog Lovre odlično su se vidjele iznad Baranje

Suze svetog Lovre, odnosno Perzeidi, ponudile su jedan od najatraktivnijih nebeskih prizora ovog ljeta, a njihov vrhunac bio je vidljiv u noći s 12. na 13. kolovoza. Meteorska kiša posebno je lijepo izgledala iz Baranje
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Kiša meteora iznad Baranjskih vinograda
Perzeide, poznatije kao Suze svetog Lovre, svoj su vrhunac dosegnule u noći s 12. na 13. kolovoza. Najbolje su se mogle promatrati u ranim jutarnjim satima, neposredno prije svitanja. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Perzeide, poznatije kao Suze svetog Lovre, svoj su vrhunac dosegnule u noći s 12. na 13. kolovoza. Najbolje su se mogle promatrati u ranim jutarnjim satima, neposredno prije svitanja. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Komentari 3

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