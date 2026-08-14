FOTO Nekad je bila stjuardesa, a danas za njom uzdišu milijuni muškaraca iz cijelog svijeta

Zanimljivo je da sve te destinacije imaju zajedničko to da nude iskustvo, a ne samo lokaciju, od atrakcija i noćnog života do kulture i lifestylea. Upravo zato postaju magnet za mlade, putoholičare i ljubitelje luksuznog stila života, a kroz oči Phoebe Wintle pretvaraju se u inspiraciju za one koji sanjaju o svijetu bez granica. | Foto: Instagram