Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ŽIVI U DUBAIJU

FOTO Nekad je bila stjuardesa, a danas za njom uzdišu milijuni muškaraca iz cijelog svijeta

Phoebe Wintle danas je prepoznatljivo lice svjetske modne i lifestyle scene, ali njezin put do uspjeha nije bio klasičan. Njezin imidž modernog Playboy modela ne temelji se samo na estetici i glamuru, već i na lifestyle pristupu
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Nekad je bila stjuardesa, a danas za njom uzdišu milijuni muškaraca iz cijelog svijeta
Prije nego što je postala model i ambasadorica luksuznog života, radila je kao stjuardesa, što joj je otvorilo vrata u svijet putovanja i omogućilo da iz prve ruke doživi različite kulture i destinacije. | Foto: Instagram
1/47
Prije nego što je postala model i ambasadorica luksuznog života, radila je kao stjuardesa, što joj je otvorilo vrata u svijet putovanja i omogućilo da iz prve ruke doživi različite kulture i destinacije. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026