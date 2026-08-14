FOTO Nekad je bila stjuardesa, a danas za njom uzdišu milijuni muškaraca iz cijelog svijeta

Phoebe Wintle danas je prepoznatljivo lice svjetske modne i lifestyle scene, ali njezin put do uspjeha nije bio klasičan. Njezin imidž modernog Playboy modela ne temelji se samo na estetici i glamuru, već i na lifestyle pristupu
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Prije nego što je postala model i ambasadorica luksuznog života, radila je kao stjuardesa, što joj je otvorilo vrata u svijet putovanja i omogućilo da iz prve ruke doživi različite kulture i destinacije.
| Foto: Instagram
Prije nego što je postala model i ambasadorica luksuznog života, radila je kao stjuardesa, što joj je otvorilo vrata u svijet putovanja i omogućilo da iz prve ruke doživi različite kulture i destinacije. |
Foto: Instagram
Prije nego što je postala model i ambasadorica luksuznog života, radila je kao stjuardesa, što joj je otvorilo vrata u svijet putovanja i omogućilo da iz prve ruke doživi različite kulture i destinacije.
| Foto: Instagram
Upravo to iskustvo probudilo je u njoj strast za otkrivanjem svijeta, koja je i danas ključan dio njezina identiteta.
| Foto: Instagram
Ulazak u Playboy Club dodatno je oblikovao njezinu karijeru i dao joj globalnu prepoznatljivost. Playboy, brend koji je kroz desetljeća spajao glamur, provokaciju i luksuzan način života, Wintle je iskoristila kao platformu za vlastitu priču.
| Foto: Instagram
Njezin imidž modernog Playboy modela ne temelji se samo na estetici i glamuru, već i na lifestyle pristupu, naglašava putovanja, hedonizam i istraživanje svijeta.
| Foto: Instagram
Sve više slavnih osoba i influencera, poput Phoebe Wintle, dijeli svoje omiljene destinacije i iskustva s putovanja, a takvi izbori često oblikuju trendove u turizmu, od luksuznih resorta na Bahamima do ekskluzivnih klubova u Dubaiju.
| Foto: Instagram
Upravo zato ne čudi što je među njezinim favoritima Florida, koja je već desetljećima hit među obiteljima i ljubiteljima adrenalinskih parkova.
| Foto: Instagram
Bahami je osvajaju beskrajnim plažama i osjećajem sigurnosti dok uživa u tropskom odmoru.
| Foto: Instagram
Singapur je, s druge strane, mjesto gdje moderna arhitektura i bogata azijska kultura stvaraju savršen spoj, dok je Ibiza za nju simbol bezvremenskog ljetnog party turizma kojem se uvijek iznova vraća.
| Foto: Instagram
Posebno mjesto na njezinoj listi zauzima Dubai, grad u kojem je odlučila živjeti, a koji se učvrstio kao svjetski simbol luksuza, glamura i modernog života.
| Foto: Instagram
Zanimljivo je da sve te destinacije imaju zajedničko to da nude iskustvo, a ne samo lokaciju, od atrakcija i noćnog života do kulture i lifestylea. Upravo zato postaju magnet za mlade, putoholičare i ljubitelje luksuznog stila života, a kroz oči Phoebe Wintle pretvaraju se u inspiraciju za one koji sanjaju o svijetu bez granica.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram