FOTO Ni ozljeda ju nije pokolebala: Danas je jedna od najpoznatijih fitness influencera

Ova 25-godišnja Amerikanka oduvijek je voljela sport, a sa 13 godina je tijekom cheerleader treninga pala i slomila donji dio kralježnice. Samo snagom volje uspjela se oporaviti, a danas savjetuje o vježbanju više od 14 milijuna pratitelja
CrossFit sportašica, bodybuilderica i zvijezda društvenih mreža Demi Bagby rođena je 2001. u San Diegu, Kalifornija
Na TikToku ima 14 milijuna pratitelja te još 2,6 milijuna na Instagramu. Demi na svom profilu skatea u kupaćem kostimu, surfa, vježba na plaži, u teretani te pokazuje i kako svatko može vježbati kod kuće.
Demi je odrasla u obitelji od petero djece. Od malih nogu, strastveno je voljela sport, posebno nogomet. Igrala je sa svojom braćom, a trenirao ih je otac.
U šestom razredu, Demi je rekla roditeljima da se želi pridružiti natjecateljskoj navijačkoj ekipi. Da bi bila primljena u ekipu, trebala je savladati određene potrebne vještine.
Demi je odbila trenirati u dvorani i umjesto toga odlučila je trenirati kod kuće. Sama je naučila sve potrebne pokrete i vratolomije. U roku od nekoliko mjeseci napredovala je do najviše razine cheerleadersica u svojoj dvorani.
Ubrzo nakon toga, u dobi od 13 godina, Demi je doživjela nesreću koja joj je promijenila život. Pri jednom bacanju pala je i slomila donji dio kralježnice..
Ovaj incident ostavio ju je paraliziranom tri mjeseca, suočenu s mogućnošću da više nikada neće moći hodati. No tu je do izražaja došla njezina izvanredna snaga volje i karakter.
Trebala joj je godina dana da se potpuno oporavi od nesreće i do 14. godine bila je jedina nepunoljetna pretplatnica u svojoj lokalnoj Crossfit teretani. Kombinacija dizanja utega i gimnastike učinila je da se zaljubi u Crossfit.
Od tada, Bagby stalno nadopunjuje svoj dugi popis aktivnosti. Crossfit, boarding sportovi, parkour, bodybuilding, padobranstvo i mnoge druge varijacije.
Ova sportašica visoka 148 cm koristi Instagram kao dnevnik za svoje vještine. 2017. Demi je objavila svoj prvi YouTube video pod nazivom "Prva tinejdžerska nadljudska sportašica".
Bagby također ima vlastitu aplikaciju za trening gdje dijeli svoje planove vježbanja i savjete o prehrani.
Trenutno je sve popularnija zvijezda na društvenim mrežama zbog svojih izvanrednih fizičkih sposobnosti i suradnje s drugim influencerima.
