Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
STREET ART FESTIVAL

FOTO Novo ruho Koprivnice - grad kao galerija na otvorenom

Piše Bruno Serdar,
FOTO Novo ruho Koprivnice - grad kao galerija na otvorenom
28
Koprivnica: Gradske površine obogaćene su novim muralima nakon Street Art Festivala | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Zahvaljujući 13. izdanju Street Art Festivala, gradske površine ponovno su obogaćene svježim muralima i živopisnim bojama. Zidovi kod zgrade Komunalca dobili su novo ruho, stari grafiti su prebojani i zamijenjeni maštovitim radovima mladih umjetnika koji su i ove godine pretvorili gradske ulice u pravu galeriju na otvorenom. Komunalac je i ove godine pružio podršku umjetnicima jer Street Art Festival iz godine u godinu potvrđuje svoju važnost za grad, ne samo kao kulturna manifestacija već i kao projekt koji spaja umjetnost, ekologiju i zajedništvo, a Koprivnicu pretvara u prepoznatljivu galeriju na otvorenom

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo što je najljepše na svakom znaku Zodijaka: Lav ima divnu kosu, Rak lijepi torzo, Bik usne
ŠTO PRVO PRIMIJETE NA VAMA

Evo što je najljepše na svakom znaku Zodijaka: Lav ima divnu kosu, Rak lijepi torzo, Bik usne

Svaki znak ima jedan dio tijela koji ljepotom odudara od ostalih. Kod nekih je to cijeli torzo, a kod drugih sitni, ali jako bitni detalji poput putenih usana. Tu je i jedan znak koji jako pršti seksepilom
Ne podnose se: Škorpiona guši Vaga, Djevici ne odgovara Lav...
ASTRO SUPROTNOSTI

Ne podnose se: Škorpiona guši Vaga, Djevici ne odgovara Lav...

Realnog i ozbiljnog Ovna nevjerojatno živcira Riba jer ništa od nje ne može sakriti. Škorpion ne podnosi biti u blizini Vage čiji ga šarm uvijek baca u pozadinu te se ne može 'izraziti'
Ljubavne mane: Bik je dosadan, Vaga manipulira, Ovan je egoist
MINUSI U VEZI

Ljubavne mane: Bik je dosadan, Vaga manipulira, Ovan je egoist

Vezama najčešće presuđuje nestanak ljubavi i koncentriranje na mane koje imaju baš svi. Otkrijte pet mana i mogućih uzroka prekida za svaki horoskopski znak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025