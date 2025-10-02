FOTO Novo ruho Koprivnice - grad kao galerija na otvorenom

Zahvaljujući 13. izdanju Street Art Festivala, gradske površine ponovno su obogaćene svježim muralima i živopisnim bojama. Zidovi kod zgrade Komunalca dobili su novo ruho, stari grafiti su prebojani i zamijenjeni maštovitim radovima mladih umjetnika koji su i ove godine pretvorili gradske ulice u pravu galeriju na otvorenom. Komunalac je i ove godine pružio podršku umjetnicima jer Street Art Festival iz godine u godinu potvrđuje svoju važnost za grad, ne samo kao kulturna manifestacija već i kao projekt koji spaja umjetnost, ekologiju i zajedništvo, a Koprivnicu pretvara u prepoznatljivu galeriju na otvorenom