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JESTE LI IH POSJETILI?

FOTO Očaravajući! Ovo je popis top 12 najboljih hotela u Europi

Ugledni časopis 'Travel + Leisure' objavio je ovogodišnju listu 12 najboljih europskih hotela, sastavljenu prema ocjenama svojih čitatelja. Na popisu su se našli objekti koji oduševljavaju vrhunskom uslugom, jedinstvenim lokacijama i luksuzom bez kompromisa
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FOTO Očaravajući! Ovo je popis top 12 najboljih hotela u Europi
U nastavku pogledajte koji su hoteli zaslužili mjesto među najboljima u Europi za 2026. godinu. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte koji su hoteli zaslužili mjesto među najboljima u Europi za 2026. godinu. | Foto: 123RF
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