FOTO Očaravajući! Ovo je popis top 12 najboljih hotela u Europi

Ugledni časopis 'Travel + Leisure' objavio je ovogodišnju listu 12 najboljih europskih hotela, sastavljenu prema ocjenama svojih čitatelja. Na popisu su se našli objekti koji oduševljavaju vrhunskom uslugom, jedinstvenim lokacijama i luksuzom bez kompromisa
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U nastavku pogledajte koji su hoteli zaslužili mjesto među najboljima u Europi za 2026. godinu.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koji su hoteli zaslužili mjesto među najboljima u Europi za 2026. godinu. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koji su hoteli zaslužili mjesto među najboljima u Europi za 2026. godinu.
| Foto: 123RF
CASTIGLION DEL BOSCA.
Smješten usred brežuljaka Toskane, ovaj luksuzni resort nalazi se na gotovo 900 godina starom imanju površine više od 2.000 hektara.
| Foto: Instagram
Smješten usred brežuljaka Toskane, ovaj luksuzni resort nalazi se na gotovo 900 godina starom imanju površine više od 2.000 hektara.
| Foto: Instagram/castigliondelbosco
Smješten usred brežuljaka Toskane, ovaj luksuzni resort nalazi se na gotovo 900 godina starom imanju površine više od 2.000 hektara.
| Foto: Instagram/castigliondelbosco
SIX SENSES CRANS-MONTANA.
Smješten u srcu švicarskih Alpa, hotel pruža spektakularan pogled na vrhove Matterhorn i Mont Blanc.
| Foto: Instagram/sixsensescransmontana
Gostima nudi izravan izlaz na skijaške staze, prostrani wellness centar s unutarnjim i vanjskim bazenima te luksuzne sobe uređene u kombinaciji prirodnog kamena i drva.
| Foto: Instagram/sixsensescransmontana
IL SERENO LAGO DI COMO.
Ovaj suvremeni boutique hotel smješten je na samoj obali jezera Como i poznat je po minimalističkoj arhitekturi koja se savršeno uklapa u prirodni krajolik.
| Foto: Instagram/ilsereno
Gosti mogu uživati u infinity bazenu uz jezero, privatnom pristaništu, luksuznom spa centru i restoranu s Michelinovom zvjezdicom.
| Foto: Instagram/ilsereno
ROSEWOOD VILLA MAGNA.
Jedan od najluksuznijih hotela u Madridu smješten je u prestižnoj četvrti Salamanca, poznatoj po ekskluzivnim trgovinama i restoranima.
| Foto: Instagram/rosewoodvillamagna
Hotel nudi prostrane elegantne sobe, vrhunsku gastronomsku ponudu, luksuzni spa i personaliziranu uslugu zbog koje ga biraju brojne svjetske zvijezde.
| Foto: Instagram/rosewoodvillamagna
Foto Instagram/rosewoodvillamagna
GRAND HOTEL EXCELSIOR VITTORIA.
Smješten na litici iznad Napuljskog zaljeva, ovaj povijesni hotel već gotovo dva stoljeća dočekuje goste iz cijelog svijeta.
| Foto: Instagram/excelsiorvittoria
Okružen je mediteranskim vrtovima, ima spektakularan pogled na Vezuv, luksuzni bazen, spa centar i restoran s vrhunskom talijanskom kuhinjom.
| Foto: Instagram/excelsiorvittoria
MANDARIN ORIENTAL PARIS.
Smješten nekoliko koraka od Place Vendômea i luksuzne ulice Rue Saint-Honoré, ovaj hotel spaja suvremeni dizajn s pariškom elegancijom.
| Foto: Through The Glass Paris
Gostima nudi prostrane apartmane, jedan od najpoznatijih spa centara u Parizu, gurmanske restorane i mirno unutarnje dvorište.
| Foto: Instagram/mo_paris
COLLEGIO ALLA QUERCE, AUBERGE RESORTS COLLECTION.
Smješten na brežuljku iznad Firence, hotel je nastao obnovom povijesnog samostana i nekadašnjeg koledža.
| Foto: COLLEGIO ALLA QUERCE HOTEL
Spoj renesansne arhitekture, raskošnih vrtova, panoramskih terasa i modernog luksuza čini ga jednim od najposebnijih mjesta za boravak u Toscani.
| Foto: Instagram/collegioauberge
THE STAFFORD LONDON.
Ovaj kultni boutique hotel nalazi se u elitnoj londonskoj četvrti St. James's, nedaleko od Buckinghamske palače.
| Foto: Instagram/thestaffordlondon
Poznat je po tradicionalnom britanskom šarmu, luksuznim sobama, jednoj od najbogatijih vinskih kolekcija u gradu te vrhunskoj personaliziranoj usluzi.
| Foto: Instagram/thestaffordlondon
THE DOLLI AT ACROPOLIS.
Luksuzni hotel u povijesnom središtu Atene smješten je u obnovljenoj neoklasicističkoj zgradi.
| Foto: Instagram/thedolliacropolis
Najpoznatiji je po rooftop infinity bazenu s jednim od najljepših pogleda na Akropolu, elegantnim interijerima i vrhunskoj mediteranskoj kuhinji.
| Foto: Instagram/thedolliacropolis
CANAVES EPITOME.
Smješten iznad vulkanske obale Santorinija, ovaj ekskluzivni resort nudi privatne bazene, prostrane vile i apartmane s pogledom na Egejsko more.
| Foto: CANAVES EPITOME HOTEL
Minimalistički dizajn inspiriran tradicionalnom kikladskom arhitekturom, luksuzni spa i romantični zalasci sunca glavne su atrakcije ovog hotela.
| Foto: Instagram/canavesepitome
Foto Instagram/canavesepitome
THE RITZ-CARLTON ISTANBUL.
Smješten uz obalu Bospora, hotel pruža panoramski pogled na europski i azijski dio Istanbula.
| Foto: THE RITZ-CARLTON HOTEL
Gostima su na raspolaganju luksuzne sobe, infinity bazen, veliki spa centar, vrhunski restorani i terasa s jednim od najljepših pogleda u gradu.
| Foto: Instagram/ritzcarltonistanbul
Foto Instagram/ritzcarltonistanbul
LE BRISTOL PARIS.
Jedan od najpoznatijih i najprestižnijih hotela u Francuskoj već gotovo stoljeće simbolizira pariški luksuz.
| Foto: Instagram/lebristolparis
Hotel se ističe raskošnim apartmanima, prekrasnim unutarnjim vrtom, bazenom s pogledom na pariške krovove te restoranom Epicure, koji nosi tri Michelinove zvjezdice.
| Foto: Instagram/lebristolparis
Foto Instagram/lebristolparis