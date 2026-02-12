Ruže, tulipani, orhideje, karanfili...
FOTO Od 4 eura do 'bankrota': Pogledajte cvijeće i bukete koji će se kupovati za Valentinovo
Za Valentinovo se naručuju buketi i od tulipana te hortenzija, a popularne su i ranunkule. Štandovi su prepuni ruža, mini ružica na granama, tulipana, orhideja i karanfila na Cvjetnom trgu u Zagrebu čekaju kupce
Ponuda cvijeća je bogata na zagrebačkom Cvjetnom trgu, svi kiosci vrve buketima koji čekaju svoje kupce.
| Foto: 24sata
Ponuda cvijeća je bogata na zagrebačkom Cvjetnom trgu, svi kiosci vrve buketima koji čekaju svoje kupce. |
Foto: 24sata
Ponuda cvijeća je bogata na zagrebačkom Cvjetnom trgu, svi kiosci vrve buketima koji čekaju svoje kupce.
| Foto: 24sata
Kupuje se sve, od pojedinačnih ruža do buketa. Uglavnom su ruže od 4 do 5 eura, a vjerojatno će na sam dan Valentinova porasti cijena.
| Foto: 24sata
Cvjetni trg prepun je i mini ružica od kojih se slažu lijepi buketići. Cvjećari kažu da su popularne i ranunkule koje izgledaju kao plosnatije i 'otvorenije' ruže... Ruže u boji su 4 eura na nekim kioscima. Grana mini ružica je isto 4 eura i uglavnom po nekoliko njih završi u slatkom manjem buketu.
| Foto: 24sata
Za Valentinovo se uglavnom poklanjaju crvene ruže ili bilo što drugo crveno, ali najbolje je pokloniti nekome cvijeće koje voli, pa i muškima. Ako ne vole cvijeće, kupite im radije čokoladu, govori nam cvjećarica na drugom kiosku na istoj lokaciji. Buket s ružama može se naći već za 35 eura.
| Foto: 24sata
Kombinacije u buketu s mini ružicama su nešto jeftinije, već oko 30 eura.
| Foto: 24sata
U ponudi su i veliki buketi s pravim ružama koji stoje i do 80 eura (počevši od 40 eura) uz dodatak i drugih vrsta cvijeća. Takva je situacija na svim 'štandovima'. U ponudi su naravno i manji buketi tulipana po 20 eura.
| Foto: 24sata
Pojedinačne crvene ruže su 5 eura, a ako su sa kraćom stapkom mogu biti i 4. Na Valentinovo cijena će im vjerojatno porasti, no cvjećari nisu sigurni koliko.
| Foto: 24sata
U Atelieru sreće iznad Kaptol centra, u vlasništvu Ive Todorić cijena crvenih ruža je 5 eura, ali skuplja će biti na na Valentinovo, barem 6. Sa šljokicama su još malo skuplje, a mogu biti poslagane u kutijama koje mogu biti ukrašene plišanim medvjedićima.
| Foto: 24sata
Kutije u Atelieru sreće s medvjedićima dolaze u dvije veličine, i stoje od 120 do 170 eura.
| Foto: 24sata
Tamo smo pronašli još zgodnih poklona - dehidriranu ružu u staklenom zvonu po 65 eura, dok je posebno stilizirana u obliku srca, 80 eura. Navodno traju 3 do 4 godine, pa se isplati.
Bukete ljudi obično naručuju uglavnom s crvenim ružama, a cijena je ovisno o tome koliko je velik, kaže nam žena koja tamo radi.
| Foto: 24sata
Obične dehidrirane ruže isto su savršen poklon.
| Foto: 24sata
Paket u obliku srca, dva Moneta i narukvica kao poklon je 150 eura, s time da su to cijene istaknute u srijedu, a nova roba bit će nešto skuplja.
| Foto: 24sata
Buketi se mogu slagati po izboru, a najbolje je odabrati nešto što voljena osoba - voli, savjetuju cvjećari.
| Foto: 24sata
Nisu više samo crvene ruže ‘in’. Poklanjaju se i pastelne boje ruža, ljubičasto cvijeće poput anemone, traže se za Valentinovo i hortenzije, ranunkula...
| Foto: 24sata
Na Cvjetnom trgu se mogu naći i košarice s medvjedićima, ali bez cvijeća.
| Foto: 24sata
U centru su tulipani po komadu dva eura, a crveni i ljubičasti karanfili po 4 eura. Buketi s tulipanima su popularni među mladima, kaže nam Renata Lovrenčić iz Cvjetne galerije RL Dizajn&Eventi. Bukete radi po narudžbi. Kod nje su ruže od 4 eura za manju i kraću pa prema više ovisno o duljini stapke i veličini glave same ruže. Tako lijepi srednji buket s devet ruža kod nje stoji 50 eura sa zamatanjem.
| Foto: 24sata
Pastelne ruže također se mogu poklanjati, u nekom lijepom buketu, s neparnim brojem ruža, kaže nam Renata Lovrenčić.
| Foto: 24sata
Buketi s hortenzijama - biraju ih neki koji vole malo promjene unijeti u tradicionalne proslave, pa i ovog dana.
| Foto: 24sata
Nema više pravila, neko kupi ružu, neko buket tulipana, neki daju raditi velike raskošne bukete od ruža, sve vam zavisi od generacije do generacij, kaže nam druga cvjećarica s Cvjetnog.
| Foto: 24sata
Foto 24sata