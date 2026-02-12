FOTO Od 4 eura do 'bankrota': Pogledajte cvijeće i bukete koji će se kupovati za Valentinovo

U centru su tulipani po komadu dva eura, a crveni i ljubičasti karanfili po 4 eura. Buketi s tulipanima su popularni među mladima, kaže nam Renata Lovrenčić iz Cvjetne galerije RL Dizajn&Eventi. Bukete radi po narudžbi. Kod nje su ruže od 4 eura za manju i kraću pa prema više ovisno o duljini stapke i veličini glave same ruže. Tako lijepi srednji buket s devet ruža kod nje stoji 50 eura sa zamatanjem. | Foto: 24sata