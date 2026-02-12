Obavijesti

Galerija

Komentari 3
Ruže, tulipani, orhideje, karanfili...

FOTO Od 4 eura do 'bankrota': Pogledajte cvijeće i bukete koji će se kupovati za Valentinovo

Za Valentinovo se naručuju buketi i od tulipana te hortenzija, a popularne su i ranunkule. Štandovi su prepuni ruža, mini ružica na granama, tulipana, orhideja i karanfila na Cvjetnom trgu u Zagrebu čekaju kupce
storyeditor/2026-02-11/WhatsApp_Image_2026-02-11_at_13_49_16__8_.jpeg
Ponuda cvijeća je bogata na zagrebačkom Cvjetnom trgu, svi kiosci vrve buketima koji čekaju svoje kupce. | Foto: 24sata
1/22
Ponuda cvijeća je bogata na zagrebačkom Cvjetnom trgu, svi kiosci vrve buketima koji čekaju svoje kupce. | Foto: 24sata
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026