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FOTO Oldtimeri u Šibeniku: Od starih Fiata do Bube i 'jugića'

Na šibenskoj rivi održan je 2. promotivni oldtimer susret „Ljeto iza nas“, u organizaciji Oldtimer Auto Moto Kluba Šibenik. Posjetitelji su imali priliku razgledati atraktivne oldtimer automobile i motocikle
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Šibenik: Oldtimer Auto Moto Klub Šibenik organizirao je 2. promotivni oldtimer susret "Ljeto iza nas"
Očuvana vozila koja su privukla i neke turiste, na šibensku rivu su donijeli dašak automobilskih vremena prošlog stoljeća. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Očuvana vozila koja su privukla i neke turiste, na šibensku rivu su donijeli dašak automobilskih vremena prošlog stoljeća. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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