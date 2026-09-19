FOTO Oldtimeri u Šibeniku: Od starih Fiata do Bube i 'jugića'

Na šibenskoj rivi održan je 2. promotivni oldtimer susret „Ljeto iza nas“, u organizaciji Oldtimer Auto Moto Kluba Šibenik. Posjetitelji su imali priliku razgledati atraktivne oldtimer automobile i motocikle
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Očuvana vozila koja su privukla i neke turiste, na šibensku rivu su donijeli dašak automobilskih vremena prošlog stoljeća.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Očuvana vozila koja su privukla i neke turiste, na šibensku rivu su donijeli dašak automobilskih vremena prošlog stoljeća. |
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Očuvana vozila koja su privukla i neke turiste, na šibensku rivu su donijeli dašak automobilskih vremena prošlog stoljeća.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Susret je još jednom okupio ljubitelje povijesnih vozila te privukao brojne znatiželjnike i prolaznike.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Bili su izloženi neki kultni modeli, poput ovog Fiata X1/9, prepoznatljivog sportskog automobila s klinastom karoserijom i targa krovom. Model se proizvodio od 1972. do 1989. godine, najprije pod markom Fiat, a kasnije kao Bertone X1/9.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Bili su tu i Alfa Romeo Spider - crveni kabriolet desno, prepoznatljiv po zaobljenom prednjem dijelu i karakterističnoj Alfa Romeo maski te Volkswagen Buba.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL