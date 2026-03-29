FOTO Ona je najbolja irska pole dance plesačica: Pogledajte što sve može sa svojim tijelom...

Arlene Caffrey je najbolja irska pole dance plesačica koja kroz svoj hobi spaja snagu, gracioznost i samopouzdanje. Ono što je počelo kao hobi tijekom recesije, danas je njezin posao - a pole dancing joj je pomogao otkriti svoju moć i seksepil koje je uvijek nosila u sebi
Arlene je prvi put počela s pole dancingom tijekom 2000-ih, što ju je na kraju dovelo do toga da od toga napravi stalni posao.
Objasnila je: "Počela sam s pole dancingom prije 20 godina. Studirala sam grafički dizajn na DIT-u. Završila sam studij točno kad je počinjala recesija. Nije bilo posla ni za lijek."
To joj je bio hobi neko vrijeme pa je pomislila kako ne može biti na socijali zauvijek i odlučila početi držati tečajeve.
Pole dancing je trend koji je postao popularan tijekom razdoblja Celtic Tigera, kada su mnoge slavne osobe prakticirale ovu aktivnost. Arlene objašnjava da je u to vrijeme bio pomalo "kičast" i fokusiran uglavnom na gubitak kilograma.
Pole dancing je jedinstven hobi koji spaja umjetnost i fitness. Arlene objašnjava da zbog fizičke zahtjevnosti postajete snažniji.
Prvotni razlog zbog kojeg se Arlene odlučila za pole dancing bio je želja da stekne samopouzdanje i vještine koje vidi kod pole plesača u pop kulturi – nešto što je sama osjećala da joj nedostaje.
Nije ni slutila da će joj pole dancing biti alat za otkrivanje dijela sebe koji je uvijek bio tu.
Otkrila je: "Odmah sam znala da to želim raditi jer mi se sviđao taj osjećaj da je pole dancing nešto što rade striptizete. Ako se ikad pojavi pole plesačica u filmu, uvijek je veličanstvena, u nečem sjajnom i vrti kosom oko sebe. To je magnetski i očaravajuće."
"Nisam baš imala najbolji odnos sa svojom seksualnošću. Meni je pole dancing pomogao da bolje upoznam taj dio sebe i da shvatim da imam tu moć u sebi oduvijek."
Dodala je: "Pole dancing je izuzetno koristan alat za samootkrivanje i pomirenje svih različitih dijelova koji postoje u nama."
Kao žena koja je odrasla u Irskoj, postojala je uvjerenje da ne smiješ biti ništa drugo nego pristojna djevojka. Pole dancing mi je pomogao pomiriti one dijelove sebe koje sam ranije potiskivala, istaknula je. *uz korištenje AI-ja
