FOTO Oprez, vrući komadi! Pogledajte 40 kupaćih kostima koji će biti hit ovog ljeta

Ljetna sezona donijela je pregršt novih trendova kada su u pitanju kupaći kostimi, a modeli koji ove godine dominiraju plažama privlače pažnju bojama, krojevima i detaljima. Ljubitelji mode već biraju favorite za godišnji odmor, bazene i sunčane dane uz more. U fokusu su udobnost, efektan izgled i modeli koji pristaju različitim stilovima i građi tijela
Donosimo 40 kupaćih kostima koji će obilježiti ovo ljeto.
Foto: Calzedonia
Foto: Calzedonia
Foto: Calzedonia
TROKUT BIKINI POLKA DOT BROWN: TOP 32 eura, BIKINI GAĆICE 26,50 eura (Calzedonia)
| Foto: Calzedonia
TROKUT BIKINI GOLDEN GLOW: TOP 32 eura, BIKINI GAĆICE 26,50 eura (Calzedonia)
| Foto: Calzedonia
SOFT SHADES: TOP 42,50 eura, BIKINI GAĆICE 26,50 eura (Calzedonia)
| Foto: Calzedonia
PREMIUM SCULPT: TOP 50 eura, BIKINI GAĆICE 26,50 eura (Calzedonia)
| Foto: Calzedonia
PREMIUM SCULPT: TOP 42,50 eura, BIKINI GAĆICE 26,50 eura (Calzedonia)
| Foto: Calzedonia
TROKUT BIKINI: TOP 32 eura, BIKINI GAĆICE 21,90 eura (Calzedonia)
| Foto: Calzedonia
TROKUT BIKINI SEQUIN NET: TOP 42,50 eura, BIKINI GAĆICE 26,50 eura (Calzedonia)
| Foto: Calzedonia
BIKINI PUSH UP SAVAGE SHADES: TOP 42,50 eura, BIKINI BRAZILKE 26,50 eura (Calzedonia)
| Foto: Calzedonia
BIKINI SA ZAKOVICAMA: TOP 22,95 eura, BIKINI GAĆICE 22,95 eura (Zara)
| Foto: zara
BIKINI: TOP 19,95 eura, BIKINI GAĆICE 19,95 eura (Zara)
| Foto: zara
JEDNOBOJNI BIKINI: TOP 19,95 eura, BIKINI GAĆICE 19,95 eura (Zara)
| Foto: Zara
KUPAĆI KOSTIM S ASIMETRIČNOM NARAMENICOM I METALNIM DETALJEM: 35,95 eura (Zara)
| Foto: Zara
BIKINI S OVALNIM DETALJEM: TOP 19,95 eura, BIKINI GAĆICE 19,95 eura (Zara)
| Foto: Zara
JEDNOSTAVAN BIKINI: TOP 22,95 eura, BIKINI GAĆICE 19,95 eura (Zara)
| Foto: Zara
BIKINI SA ŽICAMA I NABORIMA: TOP 19,95 eura, BIKINI GAĆICE 19,95 eura (Zara)
| Foto: Zara
KOMBINIRANI BIKINI: TOP 19,95 eura, BIKINI GAĆICE 19,95 eura (Zara)
| Foto: Zara
BIKINI S PLETENICAMA: TOP 19,95 eura, BIKINI GAĆICE 19,95 eura (Zara)
| Foto: Zara
BIKINI S NABORIMA I ŽICOM: TOP 19,95 eura, BIKINI GAĆICE 19,95 eura (Zara)
| Foto: Zara
PULL AND BEAR LEOPARD PRINT: TOP 15,99 eura, BIKINI GAĆICE 12,99 eura (Zalando)
| Foto: Zalando
BRUNO BANANI, TRIANGLE ALEXA BIKINI: 38,25 eura
| Foto: Zalando
PULL AND BEAR, TRIANGLE: TOP 15,99 eura, BIKINI GAĆICE 12,99 eura
| Foto: Zalando
LASCANA, LSCN BY LASCANA: 37,55 eura
| Foto: Zalando
BIKINI KLASIČNOG KROJA SA ZLATNIM DETALJIMA: TOP 6,99 eura, BIKINI GAĆICE 4,49 eura (Sinsay)
| Foto: Sinsay
BIKINI KLASIČNOG KROJA SA ZLATNIM DETALJIMA: TOP 2,99 eura, BIKINI GAĆICE 2,99 eura (Sinsay)
| Foto: Sinsay
NABRANI BANDEAU BIKINI: TOP 7,99 eura, BIKINI GAĆICE 2,99 eura (Sinsay)
| Foto: Sinsay
TROKUTASTI BIKINI: TOP 2,49 eura, BIKINI GAĆICE 2,49 eura (Sinsay)
| Foto: Sinsay
JEDNODIJELNI KUPAĆI KOSTIM: 25,99 eura (Tezenis)
| Foto: Tezenis
SUNNY DAYS BIKINI: TOP 16,99 eura, BIKINI GAĆICE 9,99 eura (Tezenis)
| Foto: Tezenis
GOLDEN TROPICS BIKINI: TOP 14,99 eura, BIKINI GAĆICE 9,99 eura
| Foto: Tezenis
SAVAGE SUN BIKINI: TOP 14,99 eura, BIKINI GAĆICE 9,99 eura
| Foto: Tezenis
BIKINI JEWEL NET: TOP 14,99 eura, GAĆICE 9,99 eura
| Foto: Tezenis
BIKINI SUNNY DAYS: TOP 14,99 eura, GAĆICE 9,99 eura
| Foto: Tezenis
BIKINI 'EGYPT': TOP 41,90 eura, GAĆICE 24,90 eura
| Foto: lisca
ASIMETRIČNI JEDNODIJELNI KUPAĆI 'EGYPT' - 62,90 eura
| Foto: lisca
JEDNODIJELNI KUPAĆI 'ASWAN' - 62,90 eura
| Foto: Lisca
BIKINI 'CALVI': TOP 43,90 eura, GAĆICE 21,90 eura
| Foto: Lisca
BIKINI, SATENSKI : TOP 15,99 eura, GAĆICE 9,99 eura
| Foto: Stradivarius
BIKINI, SATENSKI : TOP 12,99 eura, GAĆICE 9,99 eura
| Foto: Stradivarius
BIKINI, SATENSKI S UZORKOM : TOP 12,99 eura, GAĆICE 9,99 eura
| Foto: Stradivarius
BANDEAU BIKINI S KOPČOM U OBLIKU SUNCA : TOP 17,99 eura, GAĆICE 9,99 eura
| Foto: Stradivarius
SATENSKI BIKINI : TOP 12,99 eura, GAĆICE 9,99 eura
| Foto: Stradivarius