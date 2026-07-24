Grudi u prvom planu FOTO Ova Britanka je zaludjela milijune: Svojim raskošnim atributima ostavlja bez daha

Britanska manekenka i influencerica Bethany Lily April izgradila je zavidnu karijeru na društvenim mrežama, gdje je prati gotovo četiri milijuna ljudi. Pozornost privlači ženstvenim oblinama i izazovnim izdanjima, no na njezinu se profilu mogu pronaći i elegantne kombinacije, putovanja te sadržaj posvećen ljepoti i životnom stilu

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