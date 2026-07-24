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Grudi u prvom planu

FOTO Ova Britanka je zaludjela milijune: Svojim raskošnim atributima ostavlja bez daha

Britanska manekenka i influencerica Bethany Lily April izgradila je zavidnu karijeru na društvenim mrežama, gdje je prati gotovo četiri milijuna ljudi. Pozornost privlači ženstvenim oblinama i izazovnim izdanjima, no na njezinu se profilu mogu pronaći i elegantne kombinacije, putovanja te sadržaj posvećen ljepoti i životnom stilu
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FOTO Ova Britanka je zaludjela milijune: Svojim raskošnim atributima ostavlja bez daha
Ova 30.-godišnjakinja rođena je u Velikoj Britaniji, a manekenstvom se počela baviti kao vrlo mlada. Danas je prepoznatljiva po dugoj kosi, prodornim plavim očima i figuri koju često ističe pripijenim haljinama, bikinijima i korzetima. | Foto: Instagram/bethanylilyapril
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Ova 30.-godišnjakinja rođena je u Velikoj Britaniji, a manekenstvom se počela baviti kao vrlo mlada. Danas je prepoznatljiva po dugoj kosi, prodornim plavim očima i figuri koju često ističe pripijenim haljinama, bikinijima i korzetima. | Foto: Instagram/bethanylilyapril
Komentari 7

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