FOTO Ova Britanka je zaludjela milijune: Svojim raskošnim atributima ostavlja bez daha

Britanska manekenka i influencerica Bethany Lily April izgradila je zavidnu karijeru na društvenim mrežama, gdje je prati gotovo četiri milijuna ljudi. Pozornost privlači ženstvenim oblinama i izazovnim izdanjima, no na njezinu se profilu mogu pronaći i elegantne kombinacije, putovanja te sadržaj posvećen ljepoti i životnom stilu
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Ova 30.-godišnjakinja rođena je u Velikoj Britaniji, a manekenstvom se počela baviti kao vrlo mlada. Danas je prepoznatljiva po dugoj kosi, prodornim plavim očima i figuri koju često ističe pripijenim haljinama, bikinijima i korzetima.
| Foto: Instagram/bethanylilyapril
Ova 30.-godišnjakinja rođena je u Velikoj Britaniji, a manekenstvom se počela baviti kao vrlo mlada. Danas je prepoznatljiva po dugoj kosi, prodornim plavim očima i figuri koju često ističe pripijenim haljinama, bikinijima i korzetima. |
Foto: Instagram/bethanylilyapril
Ova 30.-godišnjakinja rođena je u Velikoj Britaniji, a manekenstvom se počela baviti kao vrlo mlada. Danas je prepoznatljiva po dugoj kosi, prodornim plavim očima i figuri koju često ističe pripijenim haljinama, bikinijima i korzetima.
| Foto: Instagram/bethanylilyapril
Iako su joj upravo atraktivne fotografije donijele golemu popularnost, Bethany posljednjih godina sve više predstavlja modu, beauty rutine, wellness, putovanja i svakodnevni život. Na svojoj internetskoj stranici objavljuje modne vodiče, recenzije odjeće i sadržaj o održivijem pristupu kupnji.
| Foto: Instagram/bethanylilyapril
Njezina kombinacija glamura, atraktivnog izgleda i opuštenih svakodnevnih trenutaka očito je formula koja već godinama privlači milijune pratitelja.
| Foto: Instagram/bethanylilyapril
Pozornost publike privukla je ženstvenom figurom, dugom kosom i upečatljivim plavim očima, koje dodatno naglašava jednostavnom šminkom.
| Foto: Instagram/bethanylilyapril
Na društvenim mrežama često pozira u pripijenim haljinama, korzetima i bikinijima koji ističu njezine obline.
| Foto: Instagram/bethanylilyapril
Zahvaljujući snažnoj prisutnosti na društvenim mrežama, Bethany je postala jedno od prepoznatljivijih britanskih lica na Instagramu.
| Foto: Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril
Foto Instagram/bethanylilyapril