ZAVODLJIVI KOSTIMI

FOTO Ova plava ljepotica osvaja naslovnice i društvene mreže, a najavila je i nešto 'papreno'

Kirsten Wilson (@kirstenwilson19) ima sve samo ne običan profil na društvenim mrežama. Njezina duga plava kosa, zavodljive poze i kreativno poziranje u kostimima čine je digitalnom zvijezdom koja plijeni pažnju publike
Od glamuroznih trenutaka do opuštenih “lounge day” fotografija, Kirsten savršeno balansira između glamura i svakodnevnog života, pokazujući da zna kako kreirati sadržaj koji intrigira i zabavlja. | Foto: Instagram
