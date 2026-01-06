FOTO Ova plava ljepotica osvaja naslovnice i društvene mreže, a najavila je i nešto 'papreno'

Njezina publika, iako možda ne broji milijune pratitelja, pokazuje veliku angažiranost, oni koji prate Kirsten cijene njezinu autentičnost, estetski osjećaj i sposobnost da poveže glamur s igrom i fantazijom. I dok mnogi influenceri jure za viralnim objavama i trendovima, Kirsten gradi svoj identitet kroz sadržaj koji istovremeno privlači, zabavlja i intrigira. | Foto: Instagram