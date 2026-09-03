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'BILO JE NAPORNO I POUČNO'

FOTO Ova srpska influencerica više je od 'lijepog lica', a radila je i kao 'sezonac' u Hrvatskoj

Na društvenim mrežama sve češće se ističu djevojke koje uz atraktivan izgled imaju i stav, a upravo takav dojam ostavlja Mila Cvijanović. Pažnju javnosti privukla je kada je govorila o sezonskom radu u Hrvatskoj
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FOTO Ova srpska influencerica više je od 'lijepog lica', a radila je i kao 'sezonac' u Hrvatskoj
Mlada Srpkinja privukla je pažnju korisnika interneta ne samo svojom ljepotom, nego i otvorenošću kojom govori o svakodnevnom životu. | Foto: Instagram
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Mlada Srpkinja privukla je pažnju korisnika interneta ne samo svojom ljepotom, nego i otvorenošću kojom govori o svakodnevnom životu. | Foto: Instagram
Komentari 10

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