FOTO Ova srpska influencerica više je od 'lijepog lica', a radila je i kao 'sezonac' u Hrvatskoj

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FOTO Brazilsku influencericu osuđuju zbog izgleda: 'Izbacuju me iz dućana jer sam preseksi'

Iara Ferreira tvrdi da je izbačena iz supermarketa jer je bila 'prezgodna' i mislili su da će pred svima snimati provokativne sadržaje. Kaže da se često suočava s osudama zbog izgleda, iako se ponaša diskretno