FOTO Ova srpska influencerica više je od 'lijepog lica', a radila je i kao 'sezonac' u Hrvatskoj

Na društvenim mrežama sve češće se ističu djevojke koje uz atraktivan izgled imaju i stav, a upravo takav dojam ostavlja Mila Cvijanović. Pažnju javnosti privukla je kada je govorila o sezonskom radu u Hrvatskoj
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Mlada Srpkinja privukla je pažnju korisnika interneta ne samo svojom ljepotom, nego i otvorenošću kojom govori o svakodnevnom životu.
| Foto: Instagram
Mlada Srpkinja privukla je pažnju korisnika interneta ne samo svojom ljepotom, nego i otvorenošću kojom govori o svakodnevnom životu. |
Foto: Instagram
Mlada Srpkinja privukla je pažnju korisnika interneta ne samo svojom ljepotom, nego i otvorenošću kojom govori o svakodnevnom životu.
| Foto: Instagram
Na Instagramu, gdje objavljuje fotografije iz svakodnevice, putovanja i izlazaka, Mila često dobiva komplimente na račun izgleda.
| Foto: Instagram
Duga kosa, naglašene crte lica i samopouzdanje koje pokazuje pred kamerom razlog su zašto njezine objave privlače velik broj reakcija.
| Foto: Instagram
Često bira jednostavne kombinacije i prirodan make-up, zbog čega ostavlja dojam djevojke čija ljepota dolazi do izražaja bez puno dodataka.
| Foto: Instagram
Mila je pažnju javnosti privukla i nakon što je govorila o iskustvu sezonskog rada u Hrvatskoj.
| Foto: Instagram
Ispričala je kako takav posao može biti naporan, ali i poučan, naglašavajući da poslodavci često imaju visoka očekivanja i da tempo rada zna biti vrlo intenzivan.
| Foto: Instagram
Iskrenost kojom govori o tim iskustvima mnogi su doživjeli kao osvježavajuću, jer pokazuje i onu realniju stranu života koju društvene mreže često skrivaju.
| Foto: Instagram
Kombinacija ljepote, spontanosti i otvorenosti razlog je zašto mnogi smatraju da je riječ o djevojci koja ima potencijal privući još veću publiku.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram