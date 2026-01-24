FOTO Ovaj dvorac u Dolomitima pretvoren je u hotel iz snova – interijeri ostavljaju bez daha

Na brežuljcima talijanskih Dolomita, nadomak slikovitog mjesta San Lorenzo di Sebato, ponovno je oživio jedan od najimpresivnijih povijesnih spomenika, Castel Badia, dvorac star gotovo tisuću godina koji je nakon temeljite obnove transformiran u sofisticirani boutique hotel
Otvoren u prosincu 2025., ovaj raskošni hotel spaja bogatu povijest, suvremeni dizajn i autentičnu gostoljubivost Alpa, stvarajući jedinstveno iskustvo za sve goste.
Castel Badia nekada je bio benediktinski samostan i središnje mjesto duhovnog i društvenog života u dolini. Nakon opsežnih restauratorskih radova, dvorac je dobio novu svrhu, luksuzni hotel koji poštuje povijesni identitet mjesta, a istovremeno uvodi suvremene standarde komfora i dizajna.
Originalni arhitektonski detalji, poput kamenih lukova i povijesnih zidova, skladno su uklopljeni u moderno uređenje interijera, čime se stvara osjećaj istinske alpske elegancije.
Hotel se ponosi intimnom i ekskluzivnom atmosferom, ima svega 28 soba i apartmana te jednu privatnu kuću (“Chalet”), svaki jedinstveno uređen s pogledom na dolinu i okolne planine.
Sobe su prostrane, svjetle i uređene prirodnim materijalima koji evociraju topli duh Dolomita, a mnoge nude panoramske poglede koji oduzimaju dah.
Gosti se mogu opustiti uz tri bazena (unutarnji i vanjski), wellness zonu s parnom kupelji i saunom, te fitness centar i mirne vrtne prostore idealne za jutarnju kavu ili večernje čitanje.
Hotel također nudi besplatni Wi-Fi, privatno parkiralište i shuttle prijevoz od zračne luke.
U Castel Badia gastronomija je više od obroka, to je doživljaj. Dva restorana i bar nude jela koja kombiniraju lokalne namirnice s modernim pristupom, a jelovnici se često mijenjaju u skladu s godišnjim dobima.
Jedenje u povijesnim dvoranama dvorca ili na terasi s pogledom na Alpe pruža autentičan spoj tradicije i suvremenog užitka.
Smješten u regiji Dolomiti Superski, Castel Badia je idealna polazišna točka za aktivnosti u svim sezonama. Zimi, planine nude svjetski poznate skijaške staze, dok ljeti područje mami planinarenjem, biciklizmom, paraglajdingom i dugim šetnjama kroz prirodu. Gosti također imaju pristup Golf klubu u Pustertalu.
Castel Badia nije samo hotel, to je mjesto gdje povijest i sadašnjost koegzistiraju u harmoniji. Svaki prostor, od kamenih hodnika do elegantnih soba, odražava pažljivo osmišljenu viziju luksuza koji poštuje tradiciju i prirodu.
