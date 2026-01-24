Obavijesti

KRALJEVSKI LUKSUZ

FOTO Ovaj dvorac u Dolomitima pretvoren je u hotel iz snova – interijeri ostavljaju bez daha

Na brežuljcima talijanskih Dolomita, nadomak slikovitog mjesta San Lorenzo di Sebato, ponovno je oživio jedan od najimpresivnijih povijesnih spomenika, Castel Badia, dvorac star gotovo tisuću godina koji je nakon temeljite obnove transformiran u sofisticirani boutique hotel
Otvoren u prosincu 2025., ovaj raskošni hotel spaja bogatu povijest, suvremeni dizajn i autentičnu gostoljubivost Alpa, stvarajući jedinstveno iskustvo za sve goste. | Foto: Booking
