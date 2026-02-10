Obavijesti

FOTO Ovaj Titanic nikada neće potonuti! Pogledajte što sve nudi moderni tematski hotel

Na turskoj rivijeri, u popularnom ljetovalištu Lara nedaleko od Antalije, smješten je jedan od najupečatljivijih tematskih hotela u regiji – Titanic Deluxe Lara. Ovaj luksuzni resort već na prvi pogled privlači pažnju jer je oblikovan kao replika legendarnog prekooceanskog broda Titanica, zbog čega ga mnogi nazivaju 'Titanicom koji nikada neće potonuti'
FOTO Ovaj Titanic nikada neće potonuti! Pogledajte što sve nudi moderni tematski hotel
Hotel je otvoren 2003. godine i predstavlja prvi objekt danas poznatog hotelskog lanca Titanic Hotels. Njegova prepoznatljiva arhitektura postala je svojevrsni simbol hotelske ponude Antalije, grada koji je posljednjih desetljeća izrastao u jedno od najvažnijih turističkih središta Mediterana. | Foto: Instagram/titanicdeluxelara
