FOTO Ovaj Titanic nikada neće potonuti! Pogledajte što sve nudi moderni tematski hotel

Na turskoj rivijeri, u popularnom ljetovalištu Lara nedaleko od Antalije, smješten je jedan od najupečatljivijih tematskih hotela u regiji – Titanic Deluxe Lara. Ovaj luksuzni resort već na prvi pogled privlači pažnju jer je oblikovan kao replika legendarnog prekooceanskog broda Titanica, zbog čega ga mnogi nazivaju 'Titanicom koji nikada neće potonuti'
Hotel je otvoren 2003. godine i predstavlja prvi objekt danas poznatog hotelskog lanca Titanic Hotels. Njegova prepoznatljiva arhitektura postala je svojevrsni simbol hotelske ponude Antalije, grada koji je posljednjih desetljeća izrastao u jedno od najvažnijih turističkih središta Mediterana.
Glavna zgrada hotela dizajnirana je tako da podsjeća na golemi brod usidren uz obalu. Bijela fasada, “palube”, zaobljeni rubovi i raspored prozora nalik brodskim kabinama stvaraju dojam luksuznog kruzera na kopnu. Iako se ne radi o vjernoj kopiji Titanica, inspiracija je jasno vidljiva i često je razlog zašto gosti biraju upravo ovaj hotel.
Zaposlenici i gosti nerijetko se šale kako je riječ o Titanicu koji je, za razliku od originala, izgrađen da traje.
Titanic Deluxe Lara raspolaže s 586 soba i apartmana, uređenih u modernom stilu s diskretnim pomorskim motivima. Smještajne jedinice nude pogled na more, vrtove ili bazene, a hotel je prilagođen kako parovima tako i obiteljima s djecom.
Gosti imaju na raspolaganju glavni restoran s bogatom buffet ponudom te više à la carte restorana koji nude tursku, talijansku i mediteransku kuhinju. Brojni barovi smješteni su uz bazene i plažu, što dodatno naglašava resortsku atmosferu.
Za aktivnije goste dostupni su sportski tereni, fitness centar i organizirani animacijski programi, dok BeFine Spa nudi tursku kupelj, saune i razne wellness tretmane.
Titanic Deluxe Lara pozicioniran je kao luksuzni all-inclusive resort, namijenjen gostima koji žele bezbrižan odmor uz more, velik izbor sadržaja i atraktivno okruženje. Upravo zbog toga redovito se nalazi među najtraženijim hotelima na području Antalije, osobito tijekom ljetne sezone.
