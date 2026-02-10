FOTO Ovaj Titanic nikada neće potonuti! Pogledajte što sve nudi moderni tematski hotel

Glavna zgrada hotela dizajnirana je tako da podsjeća na golemi brod usidren uz obalu. Bijela fasada, “palube”, zaobljeni rubovi i raspored prozora nalik brodskim kabinama stvaraju dojam luksuznog kruzera na kopnu. Iako se ne radi o vjernoj kopiji Titanica, inspiracija je jasno vidljiva i često je razlog zašto gosti biraju upravo ovaj hotel. | Foto: Instagram/titanicdeluxelara