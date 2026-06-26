FOTO Ovako su se Hrvati 90-ih hladili na plažama u Crikvenici, Zadru, Dubrovniku, Rabu...

Ako mislite da su plaže danas pune, pogledajte kako je to izgledalo 90-ih. Stare fotografije Josipa Bistrovića prikazuju prizore iz Crikvenice, Selca, Raba, Zadra, Dubrovačke Banje i Jaruna. Plaže su i tada bile prepune,ali to je bilo vrijeme kada se ljetovalo potpuno drugačije nego danas - jednostavnije i spontanije. | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL