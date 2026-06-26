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JESTE LI I VI BILI TAMO?

FOTO Ovako su se Hrvati 90-ih hladili na plažama u Crikvenici, Zadru, Dubrovniku, Rabu...

Stare fotografije vraćaju nas u ljeta 90-ih na hrvatskoj obali. Na njima su zabilježeni prizori bezbrižnog kupanja, ali i gužvi na plažama Crikvenice, Selca, Raba, Dubrovačke Banje, Zadra i Jaruna
Ljeto u Crikvenici i Selcu, srpanj 1990.
Ako mislite da su plaže danas pune, pogledajte kako je to izgledalo 90-ih. Stare fotografije Josipa Bistrovića prikazuju prizore iz Crikvenice, Selca, Raba, Zadra, Dubrovačke Banje i Jaruna. Plaže su i tada bile prepune,ali to je bilo vrijeme kada se ljetovalo potpuno drugačije nego danas - jednostavnije i spontanije. | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
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Ako mislite da su plaže danas pune, pogledajte kako je to izgledalo 90-ih. Stare fotografije Josipa Bistrovića prikazuju prizore iz Crikvenice, Selca, Raba, Zadra, Dubrovačke Banje i Jaruna. Plaže su i tada bile prepune,ali to je bilo vrijeme kada se ljetovalo potpuno drugačije nego danas - jednostavnije i spontanije. | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Komentari 22

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