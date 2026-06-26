FOTO Ovako su se Hrvati 90-ih hladili na plažama u Crikvenici, Zadru, Dubrovniku, Rabu...

Stare fotografije vraćaju nas u ljeta 90-ih na hrvatskoj obali. Na njima su zabilježeni prizori bezbrižnog kupanja, ali i gužvi na plažama Crikvenice, Selca, Raba, Dubrovačke Banje, Zadra i Jaruna
Ako mislite da su plaže danas pune, pogledajte kako je to izgledalo 90-ih. Stare fotografije Josipa Bistrovića prikazuju prizore iz Crikvenice, Selca, Raba, Zadra, Dubrovačke Banje i Jaruna. Plaže su i tada bile prepune,ali to je bilo vrijeme kada se ljetovalo potpuno drugačije nego danas - jednostavnije i spontanije.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ako mislite da su plaže danas pune, pogledajte kako je to izgledalo 90-ih. Stare fotografije Josipa Bistrovića prikazuju prizore iz Crikvenice, Selca, Raba, Zadra, Dubrovačke Banje i Jaruna. Plaže su i tada bile prepune,ali to je bilo vrijeme kada se ljetovalo potpuno drugačije nego danas - jednostavnije i spontanije. |
Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ako mislite da su plaže danas pune, pogledajte kako je to izgledalo 90-ih. Stare fotografije Josipa Bistrovića prikazuju prizore iz Crikvenice, Selca, Raba, Zadra, Dubrovačke Banje i Jaruna. Plaže su i tada bile prepune,ali to je bilo vrijeme kada se ljetovalo potpuno drugačije nego danas - jednostavnije i spontanije.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ljeto u Crikvenici i Selcu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ljeto u Crikvenici i Selcu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ljeto u Crikvenici i Selcu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ljeto u Crikvenici i Selcu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ljeto u Crikvenici i Selcu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ljeto u Crikvenici i Selcu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ljeto u Crikvenici i Selcu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ljeto u Crikvenici i Selcu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ljeto u Crikvenici i Selcu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ljeto u Crikvenici i Selcu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ljeto u Crikvenici i Selcu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ljeto u Crikvenici i Selcu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ljeto na otoku Rabu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ljeto na otoku Rabu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ljeto na otoku Rabu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ljeto na otoku Rabu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ljeto na otoku Rabu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ljeto na otoku Rabu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ljeto na otoku Rabu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ljeto na otoku Rabu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Opatija: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Opatija: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Opatija: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Opatija: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Opatija: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Opatija: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Opatija: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Opatija: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Opatija: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Opatija: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Opatija: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Opatija: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Opatija: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Opatija: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Opatija: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Opatija: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Opatija: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Opatija: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Dubrovnik: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju na plaži Banje, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Dubrovnik: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju na plaži Banje, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Dubrovnik: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju na plaži Banje, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Dubrovnik: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju na plaži Banje, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Dubrovnik: Brojni posjetitelji uživaju u kupanju i sunčanju na plaži Banje, kolovoz 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Prometne gužve prema trajektnoj luci u Jablancu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Prometne gužve prema trajektnoj luci u Jablancu, srpanj 1990.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Pogled s trajekta na grad Zadar, 1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zagreb, kupači na Jarunu 21.8.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zagreb, kupači na Jarunu 21.8.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zagreb, kupači na Jarunu 21.8.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zagreb, kupači na Jarunu 21.8.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zagreb, kupači na Jarunu 21.8.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zagreb, kupači na Jarunu 21.8.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zagreb, kupači na Jarunu 21.8.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zagreb, kupači na Jarunu 21.8.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zagreb, kupači na Jarunu 21.8.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zagreb, kupači na Jarunu 21.8.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL