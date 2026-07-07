FOTO Ovakve torte ne viđaju se svaki dan! Izgledaju poput umjetničkih skulptura

Koliko puta ste pogledali fotografiju torte i pomislili: 'Ovo je prelijepo da bi se pojelo?' Upravo takav dojam ostavljaju kreacije koje nastaju u radionici LeNovelle Cake iz Indonezije. Svaka nova objava izgleda poput prizora iz bajke - toliko detaljno izrađena da je teško povjerovati kako je riječ o slastici, a ne o umjetničkoj instalaciji
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Na njihovim višekatnim tortama svaki detalj djeluje besprijekorno. Ručno oblikovani cvjetovi, čipkasti ukrasi, biseri, mašne i sitni dekorativni elementi toliko su precizno izrađeni da izgledaju kao da su nastali od porculana ili svile. Tek kada se bolje zagledate, postaje jasno da je riječ o jestivim umjetničkim djelima.
| Foto: Instagram/lenovellecake
Na njihovim višekatnim tortama svaki detalj djeluje besprijekorno. Ručno oblikovani cvjetovi, čipkasti ukrasi, biseri, mašne i sitni dekorativni elementi toliko su precizno izrađeni da izgledaju kao da su nastali od porculana ili svile. Tek kada se bolje zagledate, postaje jasno da je riječ o jestivim umjetničkim djelima.
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Foto: Instagram/lenovellecake
Na njihovim višekatnim tortama svaki detalj djeluje besprijekorno. Ručno oblikovani cvjetovi, čipkasti ukrasi, biseri, mašne i sitni dekorativni elementi toliko su precizno izrađeni da izgledaju kao da su nastali od porculana ili svile. Tek kada se bolje zagledate, postaje jasno da je riječ o jestivim umjetničkim djelima.
| Foto: Instagram/lenovellecake
Posebno se ističu raskošne svadbene torte, koje često imaju sedam, osam ili čak devet katova. Svaka je izrađena prema željama mladenaca, a dizajn je osmišljen tako da bude središnji ukras proslave. Elegantni reljefi, ručno izrađeni cvjetni aranžmani i sofisticirane teksture razlog su zbog kojeg njihove fotografije redovito postaju viralne na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/lenovellecake
Iza brenda LeNovelle Cake stoji tim koji se specijalizirao za luksuzne torte po narudžbi, a njihove radionice djeluju u Jakarti i na Baliju. Na društvenim mrežama prati ih više od 160 tisuća ljudi, a svaki novi projekt privlači tisuće reakcija i komentara.
| Foto: Instagram/lenovellecake
Ono što njihove radove izdvaja od mnogih drugih nije samo veličina ili raskoš, već činjenica da svaka torta izgleda kao unikat. Nema prenatrpanih ukrasa ni slučajnih detalja – sve je pomno osmišljeno kako bi konačni rezultat djelovao skladno i profinjeno.
| Foto: Instagram/lenovellecake
Njihov rad prepoznali su i brojni svjetski mediji koji su LeNovelleove torte uvrstili među najimpresivnije slastičarske kreacije. Neke od njih toliko su realistično izrađene da ih je na prvi pogled gotovo nemoguće razlikovati od predmeta koje predstavljaju, zbog čega su godinama inspiracija slastičarima i ljubiteljima dekoriranja torti diljem svijeta.
| Foto: Instagram/lenovellecake
I dok će većina ljudi tortu pamtiti po okusu, kod LeNovelle Cakea prvi je dojam gotovo uvijek isti – nekoliko sekundi nevjerice. Jer prije nego što postane desert, svaka njihova torta najprije izgleda kao pravo malo umjetničko djelo koje je šteta prerezati.
| Foto: Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake
Foto Instagram/lenovellecake