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Šteta ih je rezati

FOTO Ovakve torte ne viđaju se svaki dan! Izgledaju poput umjetničkih skulptura

Koliko puta ste pogledali fotografiju torte i pomislili: 'Ovo je prelijepo da bi se pojelo?' Upravo takav dojam ostavljaju kreacije koje nastaju u radionici LeNovelle Cake iz Indonezije. Svaka nova objava izgleda poput prizora iz bajke - toliko detaljno izrađena da je teško povjerovati kako je riječ o slastici, a ne o umjetničkoj instalaciji
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FOTO Ovakve torte ne viđaju se svaki dan! Izgledaju poput umjetničkih skulptura
Na njihovim višekatnim tortama svaki detalj djeluje besprijekorno. Ručno oblikovani cvjetovi, čipkasti ukrasi, biseri, mašne i sitni dekorativni elementi toliko su precizno izrađeni da izgledaju kao da su nastali od porculana ili svile. Tek kada se bolje zagledate, postaje jasno da je riječ o jestivim umjetničkim djelima. | Foto: Instagram/lenovellecake
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Na njihovim višekatnim tortama svaki detalj djeluje besprijekorno. Ručno oblikovani cvjetovi, čipkasti ukrasi, biseri, mašne i sitni dekorativni elementi toliko su precizno izrađeni da izgledaju kao da su nastali od porculana ili svile. Tek kada se bolje zagledate, postaje jasno da je riječ o jestivim umjetničkim djelima. | Foto: Instagram/lenovellecake
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