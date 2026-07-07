Šteta ih je rezati FOTO Ovakve torte ne viđaju se svaki dan! Izgledaju poput umjetničkih skulptura

Koliko puta ste pogledali fotografiju torte i pomislili: 'Ovo je prelijepo da bi se pojelo?' Upravo takav dojam ostavljaju kreacije koje nastaju u radionici LeNovelle Cake iz Indonezije. Svaka nova objava izgleda poput prizora iz bajke - toliko detaljno izrađena da je teško povjerovati kako je riječ o slastici, a ne o umjetničkoj instalaciji

Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu