FOTO Ove optičke iluzije će vam u potpunosti pomutiti razum

Optičke iluzije fasciniraju ljude jer na zabavan, ali i pomalo zastrašujući način pokazuju koliko naš mozak može pogrešno interpretirati ono što vidimo. Iako na prvi pogled djeluju kao obične slike, dovoljno je nekoliko sekundi promatranja da se sve počne mijenjati pred očima. U nastavku pogledajte neke od najluđih
Ponekad nam fotografije mogu zbuniti oči, a pogotovo optičke iluzije jer se igraju s našom percepcijom.
Možete li vi odrediti koji je neboder bliži kameri? Neki će odmah reći da je to zgrada svjetlije boje s desne strane, što potvrđuju i komentari ispod objave.
Foto: Reddit
Kako bi lakše vidjeli da je lijeva ipak bliža, morat ćete upotrijebiti funkciju zumiranja na telefonu ili računalu da biste bolje vidjeli. Kad se slika poveća, vidi se da se pri vrhu slike zgrada s lijeve strane malo preklapa s desnom. To znači da je lijevi neboder u prvom planu.
Ovaj fenomen otkrio je švicarski fizičar Ignaz Paul Vital Troxler još 1804. godine. U ovom slučaju dolazi do toga da mozak prestaje reagirati na podražaje koji su statični, što rezultira time da mrlje nestaju iz naše svijesti. Opustite se i bez treptanja se zagledajte u središte zamućene slike. Nakon nekoliko sekundi slika bi se trebala očistiti od mrlja.
Nemogući trident ili, kako ga još nazivaju, nemoguća vilica, prvi put je osvanuo na naslovnici Mad Magazinea iz 1965. godine. Ova optička iluzija funkcionira jer naš mozak automatski rekonstruira 3D oblik i time mu vizualno daje dubinu, koja zapravo nije postojeća na 2D obliku.
Kad pogledate sliku stolova, učinit će vam se da gledate dva stola različitih veličina. Lijevi se čini duži, odnosno desni je širi? Pripremite ravnala jer, kad vam kažemo da su sasvim jednakih dimenzija, nećete nam vjerovati. Ovu iluziju prvi je predstavio američki psiholog Roger Shepard u knjizi "Sights" iz 1990. godine. Kao u prethodnom primjeru s nemogućim tridentom, i ovdje je mozak nasjeo na 3D interpretaciju, na koju su ga navukle 2D slike.
Igrice su dobar način da dovedemo misli u red i time umanjimo osjećaj tjeskobe ili stresa. Japanski profesor psihologije Akiyoshi Kitaoka otkrio je da optičke iluzije djeluju intenzivnije na nas, odnosno brže se "kreću", ako smo pod stresom. Naime, čovjek koji je pod stresom brže će treptati i njegove će oči raditi male, okom nevidljive, kretnje. Provjerite i sami koliko ste pod stresom na primjeru optičke iluzije profesora Kitaoke.
Opustite se i zagledajte u središte slike, nakon nekog vremena sve će se linije izravnati
Vidite li crne točkice između kvadratića?
Curica je propala u pod. Ili ipak nije?
