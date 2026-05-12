FOTO Ove predmete nikada ne biste trebali kupovati rabljene

Trebali bismo kupovati održivije, a to ponekad znači da je kupnja rabljenih predmeta pravi izbor. Međutim, to nije uvijek slučaj. Zapravo, postoje neki proizvodi koje biste trebali izbjegavati kupovati rabljene. Razlozi za to su različiti i mogu uključivati sigurnost, zdravlje i ekonomsku isplativost
U galeriji donosimo predmete koje nikada ne biste trebali kupovati rabljene i objašnjavamo zašto. U nastavku saznajte o kojim se predmetima radi.
| Foto: 123RF
U galeriji donosimo predmete koje nikada ne biste trebali kupovati rabljene i objašnjavamo zašto. U nastavku saznajte o kojim se predmetima radi. |
Foto: 123RF
U galeriji donosimo predmete koje nikada ne biste trebali kupovati rabljene i objašnjavamo zašto. U nastavku saznajte o kojim se predmetima radi.
| Foto: 123RF
1. MADRACI. Rabljene madrace treba izbjegavati iz higijenskih i funkcionalnih razloga. Oblik i materijal madraca s vremenom se troše i propadaju, pa neće pružati potporu i udobnost kao novi madrac. Tu su i ozbiljni higijenski problemi, poput moguće izloženosti štetnicima, alergenima, plijesni i tjelesnim tekućinama.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
2. JASTUCI I POSTELJINA. Isto vrijedi i za jastuke i posteljinu. Jastuci korištenjem gube čvrstoću i svoj izvorni oblik, a također su izloženi raznim klicama i bakterijama. Rabljena posteljina vjerojatnije sadrži mrlje od tjelesnih tekućina.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. KACIGE. Bez obzira tražite li skijašku kacigu ili onu za vožnju bicikla, rabljena nije najbolji izbor. Osim higijenskih problema povezanih s nošenjem tuđe kacige, kacige imaju i ograničen vijek trajanja, pa kupnjom rabljene možete ugroziti svoju sigurnost.
| Foto: Yakobchuk
4. ELEKTRIČNA DEKA. Može biti ugodna tijekom hladne noći, ali može vas izložiti riziku od pregrijavanja i čak izazivanja požara. To je zato što zapravo ne možete znati koliko je deka stara niti u kakvom su stanju njezine električne komponente.
| Foto: 123RF
5. PLIŠANE IGRAČKE. Plišane igračke često skupljaju prašinu i alergene, uključujući stjenice i bakterije. Osim toga, istrošeni dijelovi poput očiju ili gumba mogu se olabaviti i predstavljati opasnost od gušenja.
| Foto: PROFIMEDIA
6. POSUĐE S NEPRIANJAJUĆIM PREMAZOM. Ova vrsta posuđa sadrži per- i polifluoroalkilne tvari (PFAS), koje mogu biti štetne za ljude kada se premaz ošteti i počne razgrađivati. Rabljeno posuđe može imati ogrebotine ili udubljenja, što vas može izložiti tim kemijskim spojevima.
| Foto: 123RF
7. PRENAPONSKE ZAŠTITE. Kao i druga elektronička oprema, rabljene prenaponske zaštite mogu biti oštećene, čime gube svoju svrhu zaštite od prenapona. Novi proizvodi su dovoljno jeftini i svakako vrijedni ulaganja.
| Foto: 123RF
8. TEPISI. Tepisi skupljaju prljavštinu, neugodne mirise pa čak i nametnike. Profesionalno čišćenje tepiha može biti skupo, zato dobro razmislite prije nego što kupite rabljeni „povoljan“ tepih i platite njegovo čišćenje — na kraju biste mogli potrošiti jednako kao za novi tepih.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. DJEČJI KREVETIĆI. Budući da vlasnici često sami sastavljaju dječje krevetiće, postoji određeni rizik pri stavljanju bebe u njih. Osim toga, sigurnosni propisi za dojenčad stalno se mijenjaju, pa ne možete znati zadovoljava li rabljeni krevetić najnovije (i navodno sigurnije) standarde.
| Foto: DREAMSTIME
10. DJEČJA KOLICA. Isto vrijedi i za dječja kolica. Iako može biti primamljivo kupiti rabljena, neka oštećenja nisu odmah vidljiva jer su kolica obično sastavljena od više dijelova, što povećava rizik da kupite neispravan proizvod.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
11. BOČICE ZA BEBE. Starije bočice za bebe mogu sadržavati bisfenol A (BPA), a ne želite da vaše dijete bude izloženo tim štetnim kemijskim spojevima.
| Foto: 123RF
12. KUPAĆI KOSTIMI. Kupnja rabljenih kupaćih kostima slična je kupnji rabljenog donjeg rublja, ali uz dodatni problem. Većina njih ne može se prati na visokim temperaturama niti sušiti u sušilici, što znači da bakterije i druge klice mogu preživjeti te povećati rizik od infekcija.
| Foto: Getty Images
13. CIPELE. Možda ćete doći u iskušenje kupiti par cool vintage cipela, ali cipele s vremenom poprime oblik stopala osobe koja ih je nosila, pa vam mogu biti vrlo neudobne za nošenje.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
14. RONILAČKA ODIJELA. Neopren se s vremenom troši, kao i šavovi i ljepilo kojima su spojeni dijelovi odijela. Osim toga, neki ljudi mokre u svoja ronilačka odijela, a budući da se ne mogu prati u perilici niti čistiti običnim sapunom, moguće je da sadrže bakterije i druge klice.
| Foto: 123RF
15. RETRO LAMPE. Istina je da su retro lampe vrlo cool, ali s njima dolazi i određeni rizik: loše ili dotrajale električne instalacije koje mogu izazvati požar.
| Foto: 123RF
16. STARI MALI KUĆANSKI APARATI. Isto vrijedi i za male kućanske uređaje kod kojih električne instalacije mogu biti oštećene. Osim toga, motori uređaja s vremenom se troše, što povećava rizik od kvarova i opasnosti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
17. LAPTOPI. Potpuno nova prijenosna računala mogu biti skupa, a iako neke trgovine prodaju obnovljene modele, kupnja rabljenog laptopa od druge osobe možda nije najbolja ideja. Ljudi ih često prodaju zato što više ne rade na najvišoj razini performansi. Primjerice, tvrdi disk može biti oštećen ili nepouzdan.
| Foto: Canva
18. TELEVIZORI. Kako biste testirali televizor prije kupnje, idealno je pričekati da se potpuno zagrije, što može potrajati nekoliko minuta. Osim toga, postoje brojni mogući problemi koje možete primijetiti tek nakon korištenja uređaja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
19. KOMPJUTORSKE IGRICE. Mnoge igre dolaze sa serijskim brojevima i kodovima za jednokratnu upotrebu. Ako je prethodni vlasnik već registrirao te kodove, novi vlasnik možda neće moći igrati igru.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
20. GUME. Nije lako saznati kompletnu povijest gume. Obratite pažnju na znakove oštećenja, uključujući rezove, mjehuriće, raspuknute spojeve i istrošene dijelove bez profila. Ako ne znate točno što trebate tražiti, sigurnije je držati se novih guma.
| Foto: 123RF
21. ŠMINKA I KISTOVI ZA ŠMINKANJE. Rabljeni kozmetički proizvodi mogu sadržavati klice, uključujući bakterije i gljivice.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
22. VAKUMSKI USISAVAČI. Ovi uređaji ne samo da mogu imati električne kvarove, nego se rijetko temeljito čiste, pa postoji rizik da unesete klice i bakterije u svoj dom.
| Foto: 123RF
23. POTREPŠTINE ZA KUĆANSKE LJUBIMCE. Izbjegavajte kupnju rabljene hrane i poslastica za kućne ljubimce. Ne možete sa sigurnošću znati koliko su stare, kada su otvorene niti kako su bile skladištene. Neki proizvodi mogu biti isteklog roka trajanja, zaraženi plijesni ili čak povučeni iz prodaje.
| Foto: 123RF
24. NAKIT. Rabljeni nakit može se očistiti, ali i dalje može sadržavati tragove otrovnih tvari ili alergena. Osim toga, postoji i rizik da budete prevareni i kupite lažni komad nakita.
| Foto: Pinterest
25. PARFEMI. Parfemi imaju rok trajanja, iako on često nije jasno naznačen na bočici. Također postoji rizik da pri kupnji rabljenog parfema kupite krivotvorinu.
| Foto: Freepik
26. ZVUČNICI. Oštećenja na zvučnicima nisu uvijek odmah vidljiva. U početku mogu zvučati sasvim dobro, ali mala pukotina s vremenom će se pogoršavati zbog vibracija koje nastaju tijekom reprodukcije glazbe.
| Foto: 123RF
27. ŠKOLSKI PRIBOR. Olovke, ravnala i fascikli toliko su povoljni da zapravo nećete imati veliku korist od kupnje rabljenih.
| Foto: Alex Presa/Unsplash
28. PROIZVODI ZA OSOBNU HIGIJENU. Ovi se proizvodi s razlogom nazivaju proizvodima za osobnu higijenu, zar ne? Nemojte ih kupovati rabljene.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
29. FITNESS OPREMA. Rabljena fitness oprema može imati skrivena oštećenja, istrošene dijelove ili oslabljene sigurnosne mehanizme. To posebno vrijedi za trake za trčanje, utege i sprave za vježbanje, gdje kvar može dovesti do ozljeda.
| Foto: 123RF
30. DJEČJE AUTOSJEDALICE. Nikada ne možete biti potpuno sigurni je li rabljena autosjedalica sudjelovala u prometnoj nesreći. Čak i ako nema vidljivih oštećenja, njezina zaštitna struktura može biti oslabljena, što ugrožava sigurnost djeteta.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA