FOTO Ovi murali oduševili su Hrvate: Od legendi Hajduka, do Tuste, Dinama i Šebastijana...

Zidovi, pročelja i napuštene zgrade postali su platna na otvorenom, mjesta gdje umjetnici ostavljaju svoj trag, a gradovi dobivaju novu energiju i boje. Od murala u Zagrebu, preko šarenih zidova Osijeka i Rijeke, pa sve do festivalskih radova u manjim sredinama, murali su postali neizostavan dio hrvatskog vizualnog identiteta
Koprivnica se već godinama pretvara u galeriju na otvorenom zahvaljujući Street Art Festivalu, koji okuplja domaće i strane umjetnike.
Koprivnica se već godinama pretvara u galeriju na otvorenom zahvaljujući Street Art Festivalu, koji okuplja domaće i strane umjetnike.
Koprivnica se već godinama pretvara u galeriju na otvorenom zahvaljujući Street Art Festivalu, koji okuplja domaće i strane umjetnike.
Nakon posljednjeg izdanja, gradske su površine ponovno obogaćene živopisnim muralima koji kombiniraju suvremene motive, lokalne priče i snažne boje.
Zidovi koji su nekoć bili sivi sada privlače poglede prolaznika, a Koprivnica se sve više ističe kao grad koji njeguje urbanu kulturu i kreativno izražavanje.
U Zagrebu, na fasadi nikad dovršene bolnice u Blatu, umjetnik Dejan Šebastijan stvorio je monumentalni mural koji je odmah privukao pažnju javnosti.
Svojim prepoznatljivim stilom i snažnim simbolima, Šebastijan je sivu betonsku površinu pretvorio u upečatljivo umjetničko djelo koje progovara o nadi, prolaznosti i upornosti.
Ovaj mural postao je jedno od najpoznatijih mjesta zagrebačke ulične umjetnosti, dokaz da čak i zaboravljeni prostori mogu oživjeti kroz kreativnost.
Zid Osnovne škole Petra Preradovića u Zagrebu krasi mural umjetnice Tee Jurišić, nastao u suradnji s Centrom kulture na Peščenici.
Mural prikazuje motive igre, mašte i zajedništva, a svojim živopisnim bojama i vedrim likovima unosi toplinu i optimizam u školski prostor.
Prepoznatljiv stil umjetnice stvara prostor u kojem se učenici mogu osjećati inspirirano i slobodno, dok prolaznici imaju priliku uživati u pravoj umjetničkoj galeriji na otvorenom.
U Zagrebu je umjetnik Slaven Kale naslikao mural koji prikazuje portret Adolfa Mosinskog.
Djelo se ističe snažnim vizualnim izražajem i detaljnom izvedbom, unoseći dinamiku u urbani prostor i potvrđujući kako ulična umjetnost može oplemeniti gradske zidove te stvoriti vizualne priče koje privlače pažnju prolaznika.
Članovi navijačke skupine Bad Blue Boys oslikali su zidove stambenog naselja Novi Jelkovec na istoku Zagreba.
Murali prikazuju motive Dinamovih klubova prethodnika, ali i likove iz crtanih filmova poput Toma i Jerryja te Šegrta Hlapića.
Ovi radovi daju nov život kvartovskim površinama i pokazuju kako ulična umjetnost može povezati sportsku strast, lokalnu zajednicu i popularnu kulturu.
Na Trgu Ivana Kukuljevića u zagrebačkom naselju Špansko osvanulo je novo umjetničko djelo autora Ivana Ostarčevića, čija se djela često mogu vidjeti na javnim površinama grada.
Mural već privlači pažnju prolaznika i dodatno obogaćuje urbani prostor, potvrđujući značaj ulične umjetnosti u stvaranju živopisnog i inspirativnog gradskog okruženja.
U šibenskom kvartu Vidici osvanuo je mural posvećen košarkaškom geniju Draženu Petroviću, koji su oslikali članovi skupine Funcuti.
Na zidu dominiraju konture Dražena, prepoznatljive po njegovoj frizurom, a crno-narančasti grafiti podsjećaju na lokalni sportski identitet.
Ovaj mural ističe važnost očuvanja uspomena kroz uličnu umjetnost te povezuje sport, navijačku strast i kreativnost u prostoru kvarta.
Zidovi Osnovne škole Augusta Šenoe u Osijeku pretvoreni su u prava umjetnička platna.
Murali koji krase pročelja škole prenose poruke o važnosti mentalnog zdravlja, povezanosti prirode i tehnologije te razvoju emocionalne inteligencije.
Na platou kod poznate Mamutice u Novom Zagrebu osvanuli su novi, šareni murali oslikani u sklopu projekta “Kvart u boji 2”.
Projekt donosi boju i kreativnost u urbano okruženje te potiče lokalnu zajednicu na zajedništvo i izražavanje kroz umjetnost.
Uoči 114. rođendana Hajduka, na stupovima zgrade Studentskog centra Kampus u Splitu oslikani su murali posvećeni nogometašima koji su obilježili povijest kluba.
Serija portreta prikazuje sportske velikane kroz godine i predstavlja spoj navijačke strasti, umjetnosti i identiteta grada Splita.
Pothodnik u zagrebačkom naselju Trnsko oslikan je muralima u sklopu projekta „Sjećanja na Trnsko“, koji evocira povijest i sadašnjost ovog kvarta.
Mural prikazuje fotografije, legendarne bendove, sportske simbole i poznati zagrebački sat, elemente koji su kroz godine oblikovali identitet Trnska te pretvorili prolaz u mjesto zajedničkog sjećanja i lokalnog ponosa.
U Puli je oslikan mural posvećen Branku Crncu Tusti, frontmenu legendarne grupe KUD Idijoti. Djelo evocira glazbenu ostavštinu Tuste i grupe te unosi kulturnu i umjetničku vrijednost u urbani prostor, podsjećajući prolaznike na značaj punk-rock scene u povijesti hrvatske glazbe. Trenutačno je mural u obnovi.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL