FOTO Ovi murali oduševili su Hrvate: Od legendi Hajduka, do Tuste, Dinama i Šebastijana...

Zidovi, pročelja i napuštene zgrade postali su platna na otvorenom, mjesta gdje umjetnici ostavljaju svoj trag, a gradovi dobivaju novu energiju i boje. Od murala u Zagrebu, preko šarenih zidova Osijeka i Rijeke, pa sve do festivalskih radova u manjim sredinama, murali su postali neizostavan dio hrvatskog vizualnog identiteta
Koprivnica: Gradske površine obogaćene su novim muralima nakon Street Art Festivala
Koprivnica se već godinama pretvara u galeriju na otvorenom zahvaljujući Street Art Festivalu, koji okuplja domaće i strane umjetnike. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
