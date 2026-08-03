FOTO Ovo cvijeće posadite u kolovozu za raskošan i šaren vrt

Iako se kolovoz često doživljava kao kraj vrtlarske sezone, visoke temperature i toplo tlo još pružaju dobre uvjete za sadnju određenih vrsta cvijeća. Pravilnim odabirom biljaka vrt, balkon ili terasa mogu ostati puni boja sve do prvih jesenskih mrazova
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Foto Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Foto Dreamstime_/ILUSTRACIJA
CINIJA.
Cinije su brzorastuće jednogodišnje biljke koje mogu procvjetati već pet do sedam tjedana nakon sjetve. Dolaze u brojnim živopisnim bojama i vrtu daju vedar ljetni izgled.
| Foto: 123RF
Najbolje uspijevaju na potpuno osunčanim položajima i u dobro dreniranom tlu. Tijekom zalijevanja poželjno je izbjegavati kvašenje listova kako bi se smanjila mogućnost pojave gljivičnih bolesti.
| Foto: 123RF
Redovitim uklanjanjem osušenih cvjetova potiče se stvaranje novih pupova, pa cinije mogu cvjetati sve do prvih mrazova. Njihovi raskošni cvjetovi privlače pčele i leptire.
| Foto: 123RF
LAVANDA.
Kolovoz može biti pogodno vrijeme za sadnju lavande jer joj toplo i suho tlo omogućuje da se ukorijeni prije dolaska hladnijih dana. Riječ je o izdržljivoj trajnici prepoznatljivoj po ljubičastim cvjetovima.
| Foto: 123RF
Lavandi je potrebno mnogo sunčeve svjetlosti te lagano i dobro propusno tlo. Ne podnosi previše vlage ni zadržavanje vode oko korijena.
| Foto: 123RF
Tijekom prve godine može rasti sporije, no nakon što se dobro ukorijeni postaje bujnija i otpornija. Osim dekorativnog izgleda, vrt ispunjava svojim karakterističnim mirisom.
| Foto: 123RF
ARAPSKI JASMIN.
Arapski jasmin krase sjajni zeleni listovi i mirisni bijeli cvjetovi. Zbog intenzivnog mirisa posebno je lijep izbor za balkone, terase i prostore za odmor.
| Foto: 123RF
Može se uzgajati u vrtu ili u većoj posudi, a najbolje uspijeva na sunčanom ili djelomično zasjenjenom položaju. Tlo treba održavati ravnomjerno vlažnim, ali ne natopljenim vodom.
| Foto: 123RF
U toplijim krajevima može cvjetati tijekom većeg dijela godine. U područjima s hladnim zimama biljku uzgojenu u posudi potrebno je premjestiti u zaštićeni zatvoreni prostor.
| Foto: 123RF
GOMFRENA.
Gomfrena je otporna jednogodišnja biljka poznata po sitnim kuglastim cvjetovima. Najčešće dolazi u ružičastim, ljubičastim, crvenim i bijelim nijansama.
| Foto: 123RF
Dobro podnosi visoke temperature i razdoblja suše, zbog čega je praktična za ljetne vrtove. Ipak, tek posađene biljke treba redovito zalijevati dok se potpuno ne ukorijene.
| Foto: 123RF
Njezini cvjetovi dugo zadržavaju oblik i boju, pa se mogu koristiti i u suhim aranžmanima. Uz dovoljno sunca gomfrena može cvjetati sve do kasne jeseni.
| Foto: 123RF
NEVEN.
Neven je izdržljiva i jednostavna biljka koja vrt ukrašava toplim žutim i narančastim cvjetovima. Brzo raste i ne zahtijeva mnogo njege.
| Foto: 123RF
Može se uzgajati na potpuno sunčanom mjestu, ali dobro podnosi i djelomičnu sjenu. Zbog svoje prilagodljivosti pogodan je i za početnike u vrtlarstvu.
| Foto: Moravska
Ako se posadi u kolovozu, može cvjetati šest tjedana ili dulje, ovisno o vremenskim uvjetima. Redovito uklanjanje ocvalih glavica produljuje razdoblje cvatnje.
| Foto: 123RF
MEKSIČKA PETUNIJA.
Meksička petunija ima vitke, uspravne stabljike na kojima se pojavljuju nježni ljubičasti cvjetovi. Iako nosi takav naziv, zapravo ne pripada pravim petunijama.
| Foto: 123RF
Dobro podnosi vrućinu, sušu i manje plodno tlo. Nakon što se ukorijeni, zahtijeva vrlo malo održavanja i pogodna je za toplije krajeve.
| Foto: 123RF
U povoljnim uvjetima može se vrlo brzo širiti, pa prije sadnje treba provjeriti smatra li se invazivnom vrstom na određenom području. Najbolje uspijeva na sunčanim položajima.
| Foto: 123RF
UKRASNI KOZMOS.
Ukrasni kozmos prepoznatljiv je po nježnim cvjetovima i tankim, razgranatim stabljikama koje se njišu na vjetru. Vrtu daje romantičan i pomalo divlji izgled.
| Foto: 123RF
Brzo raste i dobro podnosi ljetne vrućine, a najbolje uspijeva na sunčanim položajima. Može rasti čak i u nešto siromašnijem, dobro dreniranom tlu.
| Foto: 123RF
Nije mu potrebno često zalijevanje, a njegovi cvjetovi privlače pčele, leptire i druge oprašivače. Uklanjanjem ocvalih cvjetova potiče se nastavak cvatnje.
| Foto: 123RF