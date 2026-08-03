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LJETNA SADNJA

FOTO Ovo cvijeće posadite u kolovozu za raskošan i šaren vrt

Iako se kolovoz često doživljava kao kraj vrtlarske sezone, visoke temperature i toplo tlo još pružaju dobre uvjete za sadnju određenih vrsta cvijeća. Pravilnim odabirom biljaka vrt, balkon ili terasa mogu ostati puni boja sve do prvih jesenskih mrazova
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FOTO Ovo cvijeće posadite u kolovozu za raskošan i šaren vrt
Foto Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 0

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