FOTO Ovo je 10 cipela koje muškarci vole kod žena i 10 koje su im ekstremno odbojne

Muškarci često primjećuju detalje koje možda i sami ne očekujemo - od oblika pete do materijala i boje. Odabir prave obuće može podići outfit na novu razinu, dok pogrešan stil može učiniti da kombinacija izgleda nepromišljeno
U nastavku donosimo popis deset cipela koje muškarci smatraju posebno privlačnima i deset koje ih, naprotiv, odbijaju od samog početka.
PRIVLAČNE: KLASIČNE STILETTO POTPETICE.
Klasične stiletto potpetice imaju dotjeran i samouvjeren izgled koji odmah privlači pažnju muškaraca. Pokazuju dozu namjere, a taj osjećaj uloženog truda često djeluje elegantno, a ne pretjerano. Još bolje, kada ih nosiš s lakoćom, mogu učiniti cijelu kombinaciju upečatljivijom i znatno pamtljivijom.
PRIVLAČNE: ELEGANTNE ČIZME DO KOLJENA.
Prošla su vremena kada su čizme do koljena bile smatrane prenapadnima. Vjerovali ili ne, danas imaju profinjen izgled koji djeluje moderno i samouvjereno. Osim toga, stvaraju čistu i skladnu siluetu, što muškarci smatraju posebno privlačnim.
PRIVLAČNE: SANDALE S REMENČIĆIMA NA PETU.
Postoji li bolji izbor uz ljetnu haljinu ili večernji izlazak? Sandale s remenčićima na petu imaju tu ženstvenu notu koja djeluje elegantno, a da pritom nije preteška. Njihov lagan i otvoren dizajn daje kombinaciji dojam nenametljive privlačnosti — i muškarci to itekako primjećuju.
PRIVLAČNE: SALONKE SA ŠPICASTIM VRHOM.
Salonke sa špicastim vrhom donose oštar i sofisticiran dojam koji se odmah primjećuje. Njihov oblik djeluje posebno profinjeno, pa čak i jednostavna kombinacija uz njih izgleda elegantnije. Ne moraš ih kombinirati s ničim upadljivim — već same po sebi ostavljaju snažan modni dojam.
PRIVLAČNE: ČISTE BIJELE TENISICE.
Ne mora svaka privlačna obuća biti formalna! Čiste bijele tenisice odaju opušten i moderan dojam koji pokazuje da brineš o svom izgledu, ali bez pretjerivanja. Novi, uredni par može istovremeno djelovati samouvjereno, pristupačno i nenametljivo cool.
PRIVLAČNE: ŠIK GLEŽNJAČE.
Gležnjače se slažu gotovo sa svime, a to je vjerojatno zato što imaju stilsku svestranost koju svatko može nositi. Mogu izgledati elegantno, pomalo odvažno ili umjereno sofisticirano — ovisno o tome kako ih kombiniraš, što svaki put čini izgled zanimljivim.
PRIVLAČNE: ELEGANTNE BALETANKE.
Balerinke imaju nježan, klasičan šarm koji nije samo udoban za nošenje, već je i ugodan za oko. Ne oslanjaju se na visinu ni dramatičnost, upravo zato djeluju prirodno privlačno. Odaberi kvalitetan materijal ili laskavu boju i jednostavnu kombinaciju podići ćeš na višu razinu.
PRIVLAČNE: CIPELE S PLATFORMOM NA PETU.
Cipele s platformom na petu imaju odvažnu i samouvjerenu energiju koja se ističe u masi, zato se nemoj bojati posegnuti za njima! Odmah ostavljaju snažan dojam, a takva prisutnost može biti vrlo privlačna svakom pogledu. Ako voliš obuću koja je zabavna, ali istovremeno dotjerana, ovaj stil nudi oboje.
PRIVLAČNE: MOKASINKE S ŽENSTVENIM DODIRIMA.
Mokasinke nisu samo za muškarce! Elegatne linije ili suptilni ženski detalji daju pametan i moderan izgled. Također odaju samouvjerenost i dobar ukus na suptilan način, što mnogi muškarci zaista cijene.
PRIVLAČNE: VEČERNJE CIPELE KOJE PRIVLAČE PAŽNJU. Zovu se „statement” cipelama s razlogom! Od trenutka kad ih obuješ, osjećaju se posebne, što ne samo da te čini privlačnom, već također privlači dodatnu pažnju. Bilo da se radi o satenskom finišu, metalik tonovima ili zanimljivom obliku, pokazuju da voliš uživati u modi.
Kao što smo spomenuli, stil je osobna stvar i nitko ne bi trebao graditi garderobu isključivo prema tuđem mišljenju. Ako se pitaš koji se stilovi često zanemaruju, upravo ćemo ih istražiti.
NISU PRIVLAČNE: MASIVNE 'TATA' TENISICE. Previše masivne tenisice mogu učiniti da cijela kombinacija izgleda teže nego što zapravo jest. Mnogi muškarci ih smatraju više nespretnima nego kul, posebno kada njihove proporcije nadjačaju sve ostalo što nosiš. Čak i ako su trendi, često djeluju kao da previše pokušavaju izgledati ležerno.
NISU PRIVLAČNE: KROKSE. Pa kako bismo mogli sastaviti ovaj popis, a da ne spomenemo obuću koju mnogi smatraju „prijetnjom stilu”? Crocsi možda jesu praktični, ali muškarci ih često doživljavaju previše ležernima da bi djelovali stylish. Iako je udobnost važna, ovo je jedan od onih modela koje mnogi muškarci prvo vide kao funkcionalne, a tek potom privlačne.
NISU PRIVLAČNE: PAPUČE S KRZNOM.
Krznene sandale muškarcima često djeluju zbunjujuće, više nego stylish. Istina, udobne su i razigrane, ali mogu ostaviti dojam „bačeno na brzinu” koji ne izgleda dotjerano. Ako ciljaš na šik izgled, ovaj model šalje tvoju kombinaciju u potpuno suprotnom smjeru.
NISU PRIVLAČNE: CIPELE S PROZIRNOM PLASTIČNOM PETOM.
Cipele s prozirnom plastičnom petom trebale su izgledati elegantno, ali mnogim muškarcima to nije uspjelo. Često postoji nešto u sjajnom, umjetnom finišu što djeluje manje profinjeno od klasične kože ili antilopa. Uz to, kada cipele izgledaju neugodno za nošenje, rijetko se doživljavaju kao privlačne.
NISU PRIVLAČNE: ESPADRILE NA KLIN. Espadrile na klin ne osvajaju uvijek simpatije – pletena potplata čini ih manje profinjenima. Neki muškarci također smatraju da odašilju pomalo zastarjeli ljetni dojam koji više ne izgleda posebno stylish.
NISU PRIVLAČNE: BALERINKE SA ŠPICASTIM VRHOM.
Balerinke su slatke, ali opcije sa špicastim vrhom nisu uvijek takve! Često izgledaju strogo na način koji ne ističe tvoj stil u najboljem svjetlu. Neki muškarci ih mogu smatrati i pomalo nespretnima, posebno kada je oblik pretjerano izražen.
NISU PRIVLAČNE: GLADIATORSKE SANDALE.
Gladiatorske sandale izašle su iz mode prije otprilike 15 godina, a danas ih nošenje može učiniti da kombinacija izgleda prenatrpano i previše „nabacano”. Većina muškaraca smatra da svi remenčići stvaraju previše vizualnog kaosa, a to je još izraženije ako je ostatak outfita već detaljan.
NISU PRIVLAČNE: LABAVE ČIZME DO SREDINE LISTA.
Postoji tanka granica između čizmi do sredine lista i gležnjača, pa biraj mudro! Labave čizme do sredine lista često završavaju u nezgodnoj sredini koja ne pogoduje mnogim kombinacijama. Muškarci ih također često smatraju manje privlačnima, jer oblik može skratiti izgled nogu i učiniti da styling izgleda manje promišljeno.
NISU PRIVLAČNE: JAPANKE S PLOČOM OD PLUTE.
Neosporno je da su japanke s plutom udobne, ali upravo taj dojam „udobnost na prvom mjestu” razlog je zašto ih muškarci često ne smatraju privlačnima. Često čine da kombinacija izgleda previše ležerno, posebno kada ih nosiš daleko od plaže ili bazena.
NISU PRIVLAČNE: TENISICE NA PETU.
Tenisice na petu su jedan od onih stilova koji muškarci jednostavno nisu prihvatili. Kombinacija sportskog i elegantnog izgleda često djeluje nespretno umjesto moderno, zbog čega i ti i cipele izgledate kao da niste sigurni u smjer svoje kombinacije.
