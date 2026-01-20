FOTO Ovo je najluksuzniji hotel u Dolomitima: U njemu ćete se osjećati kao kod kuće

Postoje hoteli koji impresioniraju veličinom, i oni koji ostavljaju trag jer uspiju uhvatiti osjećaj. Luxury Chalet Lefiro pripada ovoj drugoj kategoriji, onoj u kojoj luksuz nije bučan, nego promišljen, topao i duboko povezan s prirodom koja ga okružuje
Smješten u Val Gardeni, jednoj od najljepših dolina Dolomita, Lefiro nije klasičan planinski hotel, već intimno alpsko utočište osmišljeno kao privatni dom.
Sve u njemu djeluje osobno, gotovo tiho, kao da je prostor nastao s idejom da se u njemu uspori, diše i promatra.
Ime Lefiro krije priču o obitelji i pripadnosti, a upravo se taj osjećaj, da ste negdje gdje je sve napravljeno s razlogom, osjeti u svakom detalju.
Arhitektura i interijer savršeno balansiraju između suvremenog dizajna i tradicionalnog alpskog duha.
Drvo stare smreke, prirodni kamen i meke teksture stvaraju atmosferu koja grije, čak i kada su vani snježni vrhovi.
Ogromne staklene stijene brišu granicu između interijera i eksterijera, pa planina postaje stalni dio prostora, kulisa koja se mijenja s godišnjim dobima, ali nikad ne prestaje fascinirati.
Ono što Lefiro čini posebnim nije samo estetika, već način na koji luksuz ovdje funkcionira. Privatni wellness prostori, saune, bazeni i terase s pogledom na Sassolungo i Sella masiv nisu dodatak, nego prirodan nastavak filozofije odmora u kojoj je mir jednako važan kao i udobnost.
Zimi je Lefiro savršena baza za skijaše koji žele biti blizu jedne od najpoznatijih skijaških regija na svijetu, a opet dovoljno udaljeni od gužve.
Ljeti se pretvara u mirno utočište za planinare, hedoniste i sve one koji žele luksuz doživjeti sporije, uz jutarnju kavu s pogledom na vrhove, duge šetnje i večeri koje završavaju u toplini drva i tišine.
U svijetu u kojem luksuz često znači pretjerivanje, Luxury Chalet Lefiro podsjeća da prava ekskluzivnost leži u prostoru, miru i osjećaju da ste barem na trenutak pronašli mjesto koje postoji samo za vas.
