Obavijesti

Galerija

Komentari 0
VRHUNSKO UREĐENJE

FOTO Ovo je najluksuzniji hotel u Dolomitima: U njemu ćete se osjećati kao kod kuće

Postoje hoteli koji impresioniraju veličinom, i oni koji ostavljaju trag jer uspiju uhvatiti osjećaj. Luxury Chalet Lefiro pripada ovoj drugoj kategoriji, onoj u kojoj luksuz nije bučan, nego promišljen, topao i duboko povezan s prirodom koja ga okružuje
FOTO Ovo je najluksuzniji hotel u Dolomitima: U njemu ćete se osjećati kao kod kuće
Smješten u Val Gardeni, jednoj od najljepših dolina Dolomita, Lefiro nije klasičan planinski hotel, već intimno alpsko utočište osmišljeno kao privatni dom. | Foto: Booking
1/30
Smješten u Val Gardeni, jednoj od najljepših dolina Dolomita, Lefiro nije klasičan planinski hotel, već intimno alpsko utočište osmišljeno kao privatni dom. | Foto: Booking
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026