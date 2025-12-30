Obavijesti

ŽIVOT U PUNOM RITMU

FOTO Ovo je najzgodnija DJ-ica na svijetu! Bila je Playboyev model, a sad vlada klubovima

Tahlia Paris je američka influencerica i DJ-ica čija je karijera posljednjih godina doživjela zanimljivu transformaciju. Od početaka u svijetu mode, preko glamura Playboya, do digitalne prisutnosti i nastupa na DJ pultu, Tahlia je uspjela kombinirati modni svijet s glazbenom i online scenom, stvarajući vlastiti prepoznatljivi brend
Rođena 12. listopada 1996. u Santa Barbari u Kaliforniji, Tahlia je u modni svijet ušla još kao dijete, kada ju je agencija otkrila sa samo pet godina. | Foto: Instagram
Rođena 12. listopada 1996. u Santa Barbari u Kaliforniji, Tahlia je u modni svijet ušla još kao dijete, kada ju je agencija otkrila sa samo pet godina.
