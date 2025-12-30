FOTO Ovo je najzgodnija DJ-ica na svijetu! Bila je Playboyev model, a sad vlada klubovima

Tahlia Paris je američka influencerica i DJ-ica čija je karijera posljednjih godina doživjela zanimljivu transformaciju. Od početaka u svijetu mode, preko glamura Playboya, do digitalne prisutnosti i nastupa na DJ pultu, Tahlia je uspjela kombinirati modni svijet s glazbenom i online scenom, stvarajući vlastiti prepoznatljivi brend
Rođena 12. listopada 1996. u Santa Barbari u Kaliforniji, Tahlia je u modni svijet ušla još kao dijete, kada ju je agencija otkrila sa samo pet godina.
| Foto: Instagram
Rođena 12. listopada 1996. u Santa Barbari u Kaliforniji, Tahlia je u modni svijet ušla još kao dijete, kada ju je agencija otkrila sa samo pet godina. |
Foto: Instagram
Rođena 12. listopada 1996. u Santa Barbari u Kaliforniji, Tahlia je u modni svijet ušla još kao dijete, kada ju je agencija otkrila sa samo pet godina.
| Foto: Instagram
Tahlia je u karijeri postala poznata zahvaljujući radu s Playboyem, nakon što je na 18. rođendan poslala svoje fotografije, postala je Playboy Cybergirl of the Month početkom 2016. i Cybergirl of the Year 2017., čime je stekla međunarodni publicitet.
| Foto: Instagram
Danas je aktivna na više društvenih platformi, a na Instagramu (@tahliaparis) redovito objavljuje sadržaje iz svog života i karijere, privlačeći gotovo milijun pratitelja. Osim Instagrama, koristi i platforme poput Threads, gdje ima više od 113 tisuća pratitelja, što potvrđuje njezin utjecaj u digitalnom svijetu.
| Foto: Instagram
Osim modelinga, Tahlia se posljednjih godina sve više predstavlja i kao DJ. Na zasebnom Instagram profilu (@djtahliaparis) dijeli trenutke s nastupa i dj setova, pokazujući kako širi svoju kreativnu prisutnost u glazbenoj sferi. Ovaj segment karijere dio je njezinog brendiranja kao svestrane umjetnice koja spaja modnu scenu, noćni život i glazbu.
| Foto: Instagram
Iako je u prošlosti govorila o izazovima s pronalaskom partnera preko online aplikacija, jer je navodno bila „previše zgodna“ za standardne profile, taj se dio njezinog života više ne spominje u recentnim izvorima.
| Foto: Instagram
Transformirajući svoju popularnost iz ranih dana modelinga, Tahlia ostaje relevantna u različitim digitalnim sferama i nastavlja kreirati sadržaj koji privlači veliku publiku širom svijeta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram