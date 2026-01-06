FOTO Ovo su najbolja europska skijališta za 2025. godinu

Od glamuroznih francuskih resorta do slikovitih talijanskih Dolomita i snježnih skandinavskih planina, Europa nudi neka od najboljih skijališta na svijetu. Donosimo popis top destinacija za 2025. godinu prema čitateljima časopisa Condé Nast Traveller
U nastavku pogledajte koja su to najbolja skijališta u Europi.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Val d’Isère, FRANCUSKA - Jedno od najpoznatijih alpskih skijališta, savršeno za iskusne skijaše i ljubitelje adrenalina. Dio je ogromnog područja Espace Killy, a poznato je po vrhunskim stazama, pouzdanom snijegu i živahnom après-ski životu.
| Foto: beatrice preve
Kitzbühel, AUSTRIJA - Ikona alpskog skijanja i domaćin legendarne utrke Hahnenkamm. Spoj je tradicionalnog šarma, luksuza i vrhunskog skijanja, s prekrasnim starim gradom i odličnom gastronomskom ponudom.
| Foto: 123RF
Gstaad, ŠVICARSKA - Sinonim za eleganciju i diskretni luksuz. Omiljeno među jet-setom, Gstaad nudi mirnije, ali vrhunski uređene staze, prekrasne pejzaže i ekskluzivne hotele.
| Foto: 123RF
Les Trois Vallées, FRANCUSKA - Najveće povezano skijaško područje na svijetu, s više od 600 km staza. Idealno za sve razine skijaša, od početnika do profesionalaca, uz neograničene mogućnosti istraživanja.
| Foto: 123RF
Verbier, ŠVICARSKA - Raj za freeride i off-piste skijanje. Verbier je poznat po strmim terenima, spektakularnim pogledima i energičnom noćnom životu koji privlači mlađu, urbanu publiku.
| Foto: 123RF
Châtel, FRANCUSKA - Šarmantno alpsko selo u sklopu Portes du Soleil regije. Savršeno za obitelji i one koji vole autentičnu planinsku atmosferu, uz odlične staze i manje gužve.
| Foto: 123RF
Corvara – Alta Badia, ITALIJA - Skijalište smješteno u srcu Dolomita, poznato po savršeno uređenim stazama i vrhunskoj gastronomiji. Idealno za one koji vole kombinaciju laganog skijanja, sunca i fine dining iskustava.
| Foto: Francesco Bucchi
Avoriaz, FRANCUSKA - Moderno, ekološki osviješteno skijalište bez automobila. Popularno među mladima i obiteljima, s odličnim snow parkovima i direktnim izlaskom na staze (ski-in/ski-out).
| Foto: Sergey Naryshkin
Hemsedal Skisenter, NORVEŠKA - Najpoznatije norveško skijalište, često nazivano “Alpama Skandinavije”. Nudi široke staze, snježnu sigurnost i odlične uvjete za skijanje tijekom cijele zime.
| Foto: Nick Tsuguliev
Courchevel, FRANCUSKA - Jedno od najluksuznijih skijališta u Europi, dio Les Trois Vallées. Poznato po vrhunskim hotelima, Michelinovim restoranima i savršeno uređenim stazama za sve razine skijaša.
| Foto: 123RF
Deset najboljih europskih skijališta u 2025. godini prema čitateljima časopisa Condé Nast Traveller predvodi Val d’Isère s ocjenom zadovoljstva 99,17 od maksimalnih 100. Slijede Kitzbühel i Gstaad s gotovo identičnim rezultatima (98,89), dok su među prvih deset još Les Trois Vallées, Châtel, Verbier, Corvara – Alta Badia, Avoriaz, norveški Hemsedal Skisenter i Courchevel.
| Foto: Marko Picek/PIXSELL