FOTO Ovo su najbolja europska skijališta za 2025. godinu

NEĆETE DUGO ČEKATI

Evo kada ove godine treba raskititi bor, nije na Sveta tri kralja kako mnogi misle i rade

U Vatikanu božićno drvce stoji ukrašeno kroz cijeli siječanj. To je običaj koji je papa Ivan Pavao II. donio iz svoje rodne zemlje gdje ukrasi stoje do blagdana Svijećnice što se slavi 2. veljače