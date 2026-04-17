FOTO Ovo su najbolje i najgore europske zemlje za kupanje po čistoći mora i jezera

Mjesta za kupanje u Europi uglavnom su sigurna i čista, a najnovije izvješće Europske agencije za okoliš ocjenjuje 85% od više od 22.000 obalnih, jezerskih i riječnih lokacija kao 'izvrsne'. Zemlje Sredozemlja dominiraju vrhom ljestvice, ali ima i iznenađenja iz područja Alpa i Crnog mora. Dok mnoge destinacije blistaju, druge se suočavaju s ozbiljnim izazovima
Albanija: 16%.
Albanija se nalazi na posljednjem mjestu, s tek 16% voda koje su ocijenjene kao izvrsne. Desetljeća loše infrastrukture za odvodnju otpadnih voda i visoka razina odlaganja plastike negativno su utjecali na obalna područja. Ipak, uz podršku EU-a, u tijeku su veliki projekti čišćenja i poboljšanja kvalitete voda.
| Foto: Canva
Poljska: 58,1%.
Poljska se također nalazi pri dnu ljestvice. Obala Baltika i brojna jezera popularna su za kupanje, ali često pate od zagađenja uzrokovanog otjecanjem i zastarjelim sustavima za obradu otpadnih voda. Stručnjaci ističu da su potrebna dodatna ulaganja u infrastrukturu za pročišćavanje vode.
| Foto: Canva
Estonija: 61,5%.
Estonske obalne vode vizualno su privlačne, ali se u pojedinim područjima suočavaju s problemima onečišćenja. Sustavi praćenja i čišćenja postupno se poboljšavaju, no i dalje samo oko 60% lokacija postiže najviše ocjene kvalitete vode.
| Foto: Canva
Mađarska: 67%.
Mađarska je poznata po jezeru Balaton i drugim popularnim kupalištima s toplom vodom. Ipak, samo oko dvije trećine lokacija ocijenjeno je kao izvrsno, a poboljšanja u upravljanju otpadnim vodama i oborinskim vodama smatraju se ključnima za napredak.
| Foto: Canva
Belgija: 69,2%.
Belgija bilježi rezultate ispod europskog prosjeka. Dok su obalna područja uz Sjeverno more uglavnom zadovoljavajuće kvalitete, gusto naseljena područja i zastarjela infrastruktura doprinose lošijoj kvaliteti voda u unutrašnjosti.
| Foto: Canva
Nizozemska: 72,5%.
Nizozemska ima nekoliko kvalitetnih lokacija za kupanje, no gotovo trećina voda ne zadovoljava najviše standarde. Obalna područja općenito su čišća od unutrašnjih, gdje problem predstavljaju onečišćenje i poljoprivredni otjecaji.
| Foto: Canva
Švedska: 73,5%.
Švedska nudi relativno čisto prirodno okruženje, ali kvaliteta vode varira od regije do regije. Obalna područja uglavnom su sigurnija, dok u unutrašnjosti jezera povremeno dolazi do onečišćenja i cvjetanja algi.
| Foto: Canva
Francuska: 74,2%.
Francuska ima mješovite rezultate. Dok su plaže Francuske rivijere poznate po visokoj kvaliteti, brojna unutrašnja kupališta i dijelovi Korzike suočavaju se s onečišćenjem, što ponekad dovodi do zabrana kupanja.
| Foto: Canva
Latvija: 76,3%.
Latvija se može pohvaliti čistim i prirodnim baltičkim plažama. S 76,3% lokacija ocijenjenih kao izvrsne, zemlja nudi manje gužve i mirnije alternative popularnim ljetnim destinacijama u zapadnoj Europi.
| Foto: Canva
Češka: 76,5%.
Češka ima uglavnom sigurne vode za kupanje, s brojnim jezerima i ribnjacima koji su popularni tijekom ljeta. Iako nije među vodećima, nudi stabilnu kvalitetu i pristupačne lokacije za kupanje.
| Foto: Canva
Slovenija: 76,6%.
Slovenija, iako ima kratku obalu, nudi iznenađujuće raznolike i kvalitetne lokacije za kupanje. Od obalnog grada Pirana do alpskog jezera Bled, voda je uglavnom čista, iako pojedina područja još imaju prostora za poboljšanje.
| Foto: Canva
Slovačka: 77,1%.
Slovačka je poznata po čistim jezerima i rijekama koje su popularne za ljetno kupanje. Iako nije klasična morska destinacija, mjesta poput jezera Štrbské Pleso nude visoku kvalitetu vode i privlače lokalno stanovništvo i avanturiste.
| Foto: Canva
Irska: 80,8%.
Irska ima općenito čiste vode, ali hladnija klima skraćuje sezonu kupanja. Zapadna obala, s lokacijama poput Dog’s Bay i Inch Beach, nudi sigurna i prirodno lijepa mjesta za kupanje kada vremenski uvjeti to dopuštaju.
| Foto: Canva
Luksemburg: 82,4%.
Luksemburg ima mali broj lokacija za kupanje, ali one su uglavnom vrlo visoke kvalitete. Jezera poput Upper Sûre poznata su po čistoj vodi i dobro održavanim plažama, što ih čini popularnim izborom za stanovnike i posjetitelje.
| Foto: Canva
Portugal: 82,6%.
Portugal se ističe svojim atlantskim plažama i visokim ukupnim rezultatima kvalitete vode. Iako postoje pojedine problematične lokacije na jugu, mnoge plaže, poput Praia da Marinha, spadaju među najbolje i najljepše u Europi.
| Foto: Canva
Švicarska: 83,1%.
Švicarska nema izlaz na more, ali se ističe po iznimno čistim jezerima. Lokacije poput Ženevskog i Züricha nude izvrsnu kvalitetu vode, što odražava visoke ekološke standarde i alpski karakter zemlje.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Finska: 85,5%.
Finska se ističe tisućama jezera i čistim obalnim područjima koja su idealna za ljetno kupanje. Iako su temperature često niske, kvaliteta vode i prirodno okruženje smatraju se iznimnima.
| Foto: Canva
Litva: 86%.
Litva ima vrlo dobre rezultate, s 86% lokacija koje su ocijenjene kao izvrsne. Baltička obala i brojna jezera nude sigurna i mirna mjesta za kupanje u prirodnom okruženju.
| Foto: Canva
Rumunjska: 84%.
Rumunjska bilježi sve bolje rezultate na Crnom moru. Zahvaljujući poboljšanjima u upravljanju vodama, plaže poput Mamaije i Vama Veche postaju sve čišće i pouzdanije za kupanje.
| Foto: Canva
Španjolska: 87,6%.
Španjolska ima visoku ukupnu kvalitetu voda, iako se u nekim dijelovima, posebno na otocima i jugu, bilježe problemi onečišćenja. Unatoč tome, mnoge plaže ostaju među najpopularnijima i najčišćima u Europi.
| Foto: Canva
Italija: 90,3%.
Italija ima uglavnom vrlo visoku kvalitetu voda za kupanje, posebno na sjeveru i uz Jadran. Ipak, područja oko Napulja i Reggio Calabrije i dalje se suočavaju s problemima, što pokazuje izraženu razliku između sjevera i juga zemlje.
| Foto: 123RF
Njemačka: 90,5%.
Njemačka nudi iznenađujuće kvalitetne lokacije za kupanje u jezerima i obalnim područjima. Jezero Constance i obala Baltičkog mora ističu se kao posebno čiste i privlačne destinacije za ljetno kupanje.
| Foto: Canva
Malta: 92%.
Malta se ističe iznimno čistim i toplim morem. S 92% lokacija ocijenjenih kao izvrsne, plaže poput Golden Bay i St. Peter’s Pool nude sigurno i ugodno iskustvo kupanja u Mediteranu.
| Foto: Â© Leonid Tit
Danska: 92,9%.
Danska ima vrlo čiste vode zahvaljujući snažnoj ekološkoj politici. Obala i fjordovi idealni su za ljetno kupanje, a iako je sezona kratka, kvaliteta vode je pouzdano visoka.
| Foto: Canva
Hrvatska: 95,2%.
Hrvatska prednjači na ljestvici s čak 95,2% lokacija ocijenjenih kao izvrsne. Kristalno čisto Jadransko more i brojni otoci nude iznimno kvalitetna i sigurna mjesta za kupanje, uključujući popularne plaže poput Zlatnog rata, Makarske rivijere i skrivenih otočnih uvala.
| Foto: 123RF
Austrija: 95,8%.
Iako nema izlaz na more, Austrija se ističe besprijekornim jezerima. Lokacije poput Wolfgangsee i Neusiedler See nude čistu vodu, planinske poglede i strogu zaštitu okoliša, što ih čini idealnima za ljetni odmor.
| Foto: Canva
Grčka: 97%.
Grčka nastavlja svoj snažan rezultat s gotovo svim kupalištima ocijenjenima kao izvrsnima. Od otočnih rajskih plaža do skrivenih uvala na kopnu, tirkizno more i stabilna kvaliteta čine je jednom od najpopularnijih destinacija u Europi.
| Foto: 123RF
Bugarska: 97,9%.
Bugarska bilježi snažan skok na ljestvici, s izvrsnim rezultatima na Crnom moru. Mirne plaže poput Bolate i netaknuta priroda Kara Dere nude odlične uvjete za kupanje i kampiranje u prirodnom okruženju.
| Foto: Canva
Cipar: 99,2%.
Cipar je na samom vrhu ljestvice s gotovo svim lokacijama ocijenjenima kao izvrsne. Plaže poput Nissi, Konnos Bay i Fig Tree Bay nude kristalno čisto more i visoku razinu očuvanosti okoliša, što ga čini vodećom europskom destinacijom za kupanje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA